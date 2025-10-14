Что-то невероятное: люксовые бренды по красивым ценам! Новости партнеров Редакция PRESS 14 октября, 2025 12:40 Новости партнеров

Дорогие дамы, обнаружены мега-скидки до 50% на самые топовые, популярные, в том числе элитные, продукты по уходу за лицом, телом, волосами!

Не пропустите возможность купить реально лучшие бьюти-продукты мира на Фестивале красоты, который проходит до 22 октября в магазинах Maxima Latvija по всей Латвии!

Нам, женщинам, нужны средства, которые повышают уверенность в себе и улучшают внешний вид, не говоря уже о требованиях к гигиене.

А поэтому мы расскажем о некоторых изюминках Фестиваля красоты в Maxima Latvija, которые мы выбрали на свой редакционный вкус:

1. Лаки и средства для укладки волос Wella Professional: скидка до 50%

Обращаем ваше внимание на стайлинговые средства от Wella Professionals линии EIMI, которые появились на косметическом рынке еще в 2015 году.

Одним из безусловных фаворитов в этой категории продуктов знаменитой Wella является лак особо сильной фиксации Wella Professionals Performance, который не склеивает и не утяжеляет волосы, но при этом обладает отличной фиксацией и предохраняет пряди от пересыхания.

Средства линейки Wella Eimi — проверено лично! — отлично приподнимают волосы от корней, подчеркивают текстуру локонов, придают каждой прическе выразительность или помогают надолго сохранить созданный образ. Перед применением надо хорошо встряхнуть флакон, а потом, уже с ладошки, распределить пену равномерно по всей длине на влажных волосах. Сушить лучше феном, приподнимая волосы у корней, для создания восхитительного объема.

Все пенки Eim содержат комплекс добавок, который улучшает расчесывание влажных волос и усиливает защиту волос во время укладки феном. В том числе свойство пантенола по уходу за волосами облегчает расчесывание волос и обеспечивает сияние и текстуру, а также создает увлажняющий эффект и защищает волосы от высоких температур.

Мы не поверили глазам — лак для волос Wella Eimi Sugar Lift (150 ml) — стоит сейчас в магазине Maxima Latvija всего 8,99 евро вместо почти 20 евро за ту же упаковку. А хорошо работающая пенка для объема волос Wella Eimi Еxtra Volum (300 ml) — 9,99 евро вместо 19,99 евро.

Кстати, если используете моделирующий гель, то попробуйте Wella Eimi Pearl Styler Gel (8,99 евро за упаковку 150 ml), который, уверена, вас сильно порадует. Средство отлично себя показывает в деле создании разнообразных укладок любой сложности с мерцающим перламутрово-жемчужным сиянием. Это стайлинговое желе удобно в использовании, обеспечивает впечатляющий результат, отличается ухаживающими свойствами.

Гель можно использовать для преображения сухих локонов, чтобы подчеркнуть их структуру, а также — влажных, желая получить экстремальный стайлинг на коротких волосах. Гель отличается нежной консистенцией, легко распределяется, действует без склеивания и утяжеления, обеспечивает надежную фиксацию. За счет имеющейся в составе жемчужной пудры обусловлен не только замечательный косметический эффект геля — он способен также укреплять локоны!

Что еще приятно у средств линейки Wella Professionals Performance, это замечательный запах!

2. Аптечный гипоаллергенный уход за кожей лица и тела — средства CeraVe: скидка до 30%

В линейке этого американского бренда, который радует стабильным качеством, есть средства для очищения и увлажнения кожи лица и тела. Составы всех средств гипоаллергенные, не содержат отдушек и не раздражают даже чувствительную кожу (почти у всех это работает именно так). Специалисты компании вместе с дерматологами создали линию средств, призванную укреплять и восстанавливать эпидермальный барьер.

Какой бы продукт бренда CeraVe вы ни решили купить, можете быть уверены, что в его составе будет специально подобранная комбинацию из трех церамидов. Церамиды — это основные липиды защитного барьера кожи, они восстанавливают и укрепляют его.

В составе средств CeraVe также заявлена гиалуроновая кислота, которая обеспечивает интенсивное увлажнение кожи. Но самое интересное, на мой взгляд, тут то, что ключевые компоненты из любой баночки находятся в многослойных «пузырьках», которые при попадании на кожу начинают постепенно раскрываться, обеспечивая длительное увлажнение: таков эффект запатентованной компанией технологии MVE.

Признаюсь, я немного скептично отношусь к многофункциональным средствам — мол, и для лица хорошо, и для тела-пяток… Мне казалось, что продукт не может одинаково хорошо работать на коже лица и на коже тела. В случае с увлажняющим лосьоном CeraVe (11,99 евро вместо 20,99 евро за емкость в 236 ml) мои опасения оказались беспочвенными, средство делает свое дело просто на отлично. Моя обычно сухая кожа счастлива и выглядит много лучше! Кстати, этот лосьон обладает довольно легкой консистенцией, быстро впитывается и не оставляет после себя ощущения пленки, что тоже важно.

СОВЕТ: если вы используете этот лосьон для лица, то он послужит отличной базой под макияж, а если для тела, то не нужно ждать, пока он впитается, можно сразу одеваться.

А мягкое пенящееся средство для очищения кожи CeraVe Hydrating Cream-to-foam Cleanser — проверенный друг нормальной и сухой кожи. В его состав входят церамиды, аминокислоты и гиалуроновая кислота. Увлажняющая крем-пенка для умывания CeraVe эффективно очищает кожу, удаляя макияж и следы жизнедеятельности кожи. Способствует активному увлажнению кожи и укреплению ее защитного барьера. Цена этого средства в рамках Фестиваля красоты — 13,99 евро (236 ml) вместо 20,99 евро.

3. Косметические профессиональные средства для волос класса люкс от Living Proof — скидка до 30%

Когда я увидела в Maxima Latvija уходовые средства Living Proof в Maxima Latvija, я глазам не поверила! C момента основания бренда в 2005 году, разные средства этой фирмы уже отмечены более чем сотней наград и сертификатов.

Косметика Living Proof не содержит масла, силиконы и сульфаты. В составе средств — уникальные молекулы защиты и объема волос, разработанные командой ученых из различных областей науки (биотехнология, медицина, химия, фармакология).

Все началось в 2004 году, когда команда ученых во главе с доктором Бобом Лэнгером, профессором Massachusetts Institute of Technology проанализировала состав современных косметических средств и пришла к выводу, что технологии производства косметики значительно устарели. Индустрия красоты десятилетия полагалась на масла, силиконы и смолы, как на основные активные ингредиенты. Но и они не решали проблемы волос, а лишь маскировали их, не давая реального и долгосрочного эффекта.

Это открытие перевернуло представление об эффективности «современных» средств по уходу за волосами и вдохновило основателей компании на поиск новых технологий, которые дали бы женщинам реальный результат, а не надежду на результат. Линейка продуктов Perfect Hair Day гарантирует волосам сразу 5 преимуществ: гладкость, прочность, мягкость, объем и блеск.

Молекула защиты волос OFPMA, которая есть в составе средств, создает тонкую «непробиваемую» защиту вокруг каждого волоса и блокирует проникновение влаги из окружающей среды. Она на 70% эффективнее масел и силиконов, отталкивает себум (кожное сало) и грязь с поверхности волоса. Поэтому укладка держится дольше, и волосы нужно мыть реже. Такая защита предотвращает повреждения и ломкость, делает волосы гладкими и послушными. Результат усиливается с каждым применением.

А молекула объема PBAE (Polyalkylaminoester-1) позволяет создать объем, который держится в 5 раз дольше и не боится головных уборов. Слабые тонкие безжизненные волосы выглядят густыми, плотными и объемными.

Лично мне очень нравится крем для укладки LIVING PROOF Full matu veidoSanai (109ml), придающий объем. Средство имеет термозащитные свойства, обеспечивает длительный объем, делая волосы более густыми и блестящими. И, что мне важно, после использования крема волосы выглядят более густыми (!) и ухоженными. Цена — 20,99 евро вместо 31,99 евро. Решаю купить, так как вряд ли где-то найду более выгодную цену такому средству.

СПРАВКА. На полках Фестиваля красоты в Maxima Latvija чего только нет — рекомендую заглянуть в магазины большого формата, где ассортимент предложения этих недель — полный (хотя все раскупают очень быстро!). Вы найдете средства таких брендов как: Matrix, Kerastaze, Tirtir, Anua, Olaplex, Curapfox и десятков других (в том числе самых популярных в линейках бьюти средств эконом-класса).

Спешите! В магазинах Maxima Latvija все очень быстро раскупается в силу низких цен на столь отличные товары! Советуем посетить большие магазины (два икса и три икса), так как так там выбор товаров Фестиваля красоты все-таки больше...

Изучала

Людмила ВЕВЕРЕ

Подробнее на www.maxima.lv/skaistuma-festivals.