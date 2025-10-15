Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
«Нет смысла!»: отец девочки из кебабной в Лиепае получил ответ полиции

Редакция PRESS 15 октября, 2025 08:00

ЧП и криминал 0 комментариев

После случая в Лиепае, когда в сентябре этого года работник закусочной с кебабами попытался познакомиться с несовершеннолетней девочкой, её отец, Янис Рупейкс, обратился с заявлением в Курземское региональное управление Государственной полиции. Однако уголовное дело по этому факту возбуждено не будет.

Рупейкс опубликовал в социальной сети X официальный ответ Государственной полиции, в котором говорится, что принято решение отказать в начале уголовного процесса. Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва подтвердила подлинность ответа и факт того, что уголовное производство инициировано не будет.

"Полиция наконец ответила! Если с вами случится подобная ситуация, можете в полицию не обращаться, нет смысла", — пишет Рупейкс.

Ранее сообщалось, что в конце сентября правоохранительные органы получили информацию: в одной из точек общественного питания в Лиепае продавец якобы предложил несовершеннолетней познакомиться.

"Человек говорил моей дочери, что ему 17 лет и он хочет стать ее лучшим другом. Просил ее снапчат и телефон. Я дождался экипажа полиции, они отказались сразу начинать уголовный процесс и изъять телефон. Понимаю, что и осмотр телефона не провели, — пишет пользователь. – Причем снапчат и телефон он просил, когда моя дочь со своей 8-летней подругой остались одни, а остальные посетители вышли на улицу".

Как сообщалось ранее, обеспокоенный отец сразу же позвонил в Государственную полицию. Однако когда прибыли стражи порядка, он не дождался реакции, на которую рассчитывал.

"Полиция сказала, что дружить не запрещено", - сказал Янис. По мнению отца 11-летней девочки, правоохранители, приехавшие в кебабную, не осознали всей серьезности ситуации.

В Госполиции указали, что в связи с произошедшим начата ведомственная проверка, принято пояснение от мужчины и изъяты записи с камер видеонаблюдения заведения, которые, впрочем, снимают без звука, однако позволяют сделать выводы о коммуникации мужчины и ребенка.

Представитель кебабной рассказал также, что после поста Яниса в интернете заведение и его сотрудники сталкиваются с оскорбительными высказываниями со стороны некоторых жителей, а самые разгневанные даже пришли и попытались отомстить сотруднику. Обвиняемый в домогательствах к ребенку был уволен с работы и переехал в Ригу.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

