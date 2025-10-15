«Нет смысла!»: отец девочки из кебабной в Лиепае получил ответ полиции

Рупейкс опубликовал в социальной сети X официальный ответ Государственной полиции, в котором говорится, что принято решение отказать в начале уголовного процесса. Представитель Государственной полиции Мадара Шершнёва подтвердила подлинность ответа и факт того, что уголовное производство инициировано не будет.

"Полиция наконец ответила! Если с вами случится подобная ситуация, можете в полицию не обращаться, нет смысла", — пишет Рупейкс.

Ранее сообщалось, что в конце сентября правоохранительные органы получили информацию: в одной из точек общественного питания в Лиепае продавец якобы предложил несовершеннолетней познакомиться.

"Человек говорил моей дочери, что ему 17 лет и он хочет стать ее лучшим другом. Просил ее снапчат и телефон. Я дождался экипажа полиции, они отказались сразу начинать уголовный процесс и изъять телефон. Понимаю, что и осмотр телефона не провели, — пишет пользователь. – Причем снапчат и телефон он просил, когда моя дочь со своей 8-летней подругой остались одни, а остальные посетители вышли на улицу".

Как сообщалось ранее, обеспокоенный отец сразу же позвонил в Государственную полицию. Однако когда прибыли стражи порядка, он не дождался реакции, на которую рассчитывал.

"Полиция сказала, что дружить не запрещено", - сказал Янис. По мнению отца 11-летней девочки, правоохранители, приехавшие в кебабную, не осознали всей серьезности ситуации.

В Госполиции указали, что в связи с произошедшим начата ведомственная проверка, принято пояснение от мужчины и изъяты записи с камер видеонаблюдения заведения, которые, впрочем, снимают без звука, однако позволяют сделать выводы о коммуникации мужчины и ребенка.

Представитель кебабной рассказал также, что после поста Яниса в интернете заведение и его сотрудники сталкиваются с оскорбительными высказываниями со стороны некоторых жителей, а самые разгневанные даже пришли и попытались отомстить сотруднику. Обвиняемый в домогательствах к ребенку был уволен с работы и переехал в Ригу.