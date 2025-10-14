По прогнозам фонда, рост латвийской экономики в этом году составит 1%, а в следующем - 2,2%. В апреле МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии увеличится в этом году на 2%, а в 2026 году - на 2,5%.

Согласно последним прогнозам, инфляция в Латвии в этом и следующем году ожидается соответственно на уровне 3,8% и 2,6%. Уровень безработицы в этом году составит 6,7%, а в следующем снизится до 6,6%. Счет текущих операций в этом году будет с дефицитом в размере 2,1% от ВВП, в следующем году - в размере 2,3% от ВВП.

Для Литвы в этом году рост ВВП прогнозируется в размере 2,7%, в следующем - 2,9%. Инфляция в Литве в этом году составит 3,6%, в следующем - 3,1%. Счет текущих операций и в этом, и в следующем году будет с профицитом в размере 2,1% от ВВП. МВФ прогнозирует, что уровень безработицы в Литве в этом и следующем году составит соответственно 6,6% и 6,1%.

Экономика Эстонии, согласно прогнозам МВФ, в этом году вырастет на 0,5%, а в следующем - на 1,5%. Инфляция в этом и следующем году ожидается на уровне 5,1% и 4,3%, безработица составит в этом году 7,9%, а в следующем - 7,4%. По счету текущих операций в этом году прогнозируется дефицит в размере 0,9% ВВП, а в следующем году он увеличится до 2,2% от ВВП.

Для еврозоны в целом МВФ в этом году прогнозирует рост ВВП на 1,2%, а в следующем году он замедлится до 1,1%.

Инфляция в еврозоне составит в этом и следующем году соответственно 2,1% и 1,9%. По счету текущих операций прогнозируется профицит - 2,3% от ВВП в этом году и 2,2% - в следующем. Уровень безработицы в еврозоне, по оценкам МВФ, составит 6,4% в этом году и 6,3% в следующем.

Для Германии, крупнейшей экономики Европы, МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,2% в этом году и на 0,9% в следующем.

ВВП Великобритании и в этом, и в следующем году увеличится на 1,3%.

Для Украины МВФ прогнозирует в этом году прирост ВВП в размере 2%, а в следующем - 4,5%. Что касается экономики страны-агрессора России, МВФ прогнозирует рост на 0,6% в этом году и на 1% в следующем.

Рост экономики США в этом году составит 2%, в следующем - 2,1%. Для Китая, второй по величине экономики, прогнозируется увеличение ВВП соответственно на 4,8% и 4,2%, а для Японии, третьей крупнейшей экономики, 1,1% в этом году и 0,6% - в следующем.

В целом рост мировой экономики, согласно прогнозам МВФ, в этом году составит 3,2%, а в следующем - 3,1%.