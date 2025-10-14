Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Реальность и ожидания: МВФ снизил прогноз прироста ВВП Латвии (1)

14 октября, 2025 18:47

1 комментариев

Международный валютный фонд (МВФ) снизил прогноз прироста внутреннего валового продукта (ВВП) Латвии в этом и следующем годах, свидетельствует опубликованный во вторник обзор МВФ о перспективах мировой экономики ("World Economic Outlook").

По прогнозам фонда, рост латвийской экономики в этом году составит 1%, а в следующем - 2,2%. В апреле МВФ прогнозировал, что ВВП Латвии увеличится в этом году на 2%, а в 2026 году - на 2,5%.

Согласно последним прогнозам, инфляция в Латвии в этом и следующем году ожидается соответственно на уровне 3,8% и 2,6%. Уровень безработицы в этом году составит 6,7%, а в следующем снизится до 6,6%. Счет текущих операций в этом году будет с дефицитом в размере 2,1% от ВВП, в следующем году - в размере 2,3% от ВВП.

Для Литвы в этом году рост ВВП прогнозируется в размере 2,7%, в следующем - 2,9%. Инфляция в Литве в этом году составит 3,6%, в следующем - 3,1%. Счет текущих операций и в этом, и в следующем году будет с профицитом в размере 2,1% от ВВП. МВФ прогнозирует, что уровень безработицы в Литве в этом и следующем году составит соответственно 6,6% и 6,1%.

Экономика Эстонии, согласно прогнозам МВФ, в этом году вырастет на 0,5%, а в следующем - на 1,5%. Инфляция в этом и следующем году ожидается на уровне 5,1% и 4,3%, безработица составит в этом году 7,9%, а в следующем - 7,4%. По счету текущих операций в этом году прогнозируется дефицит в размере 0,9% ВВП, а в следующем году он увеличится до 2,2% от ВВП.

Для еврозоны в целом МВФ в этом году прогнозирует рост ВВП на 1,2%, а в следующем году он замедлится до 1,1%.

Инфляция в еврозоне составит в этом и следующем году соответственно 2,1% и 1,9%. По счету текущих операций прогнозируется профицит - 2,3% от ВВП в этом году и 2,2% - в следующем. Уровень безработицы в еврозоне, по оценкам МВФ, составит 6,4% в этом году и 6,3% в следующем.

Для Германии, крупнейшей экономики Европы, МВФ прогнозирует рост ВВП на 0,2% в этом году и на 0,9% в следующем.

ВВП Великобритании и в этом, и в следующем году увеличится на 1,3%.

Для Украины МВФ прогнозирует в этом году прирост ВВП в размере 2%, а в следующем - 4,5%. Что касается экономики страны-агрессора России, МВФ прогнозирует рост на 0,6% в этом году и на 1% в следующем.

Рост экономики США в этом году составит 2%, в следующем - 2,1%. Для Китая, второй по величине экономики, прогнозируется увеличение ВВП соответственно на 4,8% и 4,2%, а для Японии, третьей крупнейшей экономики, 1,1% в этом году и 0,6% - в следующем.

В целом рост мировой экономики, согласно прогнозам МВФ, в этом году составит 3,2%, а в следующем - 3,1%.

Обновлено: 20:20 21.10.2025
Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

