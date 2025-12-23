Саудовская Аравия казнила рекордное число людей: за что?

По сведениям Reprieve, это был «самый кровавый год с начала мониторинга в королевстве». Последними казненными стали два гражданина Пакистана, осужденные за преступления, связанные с наркотиками.

Среди других казненных в этом году — журналист и два молодых человека, которые на момент совершения предполагаемых преступлений, связанных с протестами, были детьми. Пятеро из казненных — женщины.

Однако, как отмечает Reprieve, большинство — около двух третей — были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, не приведшие к человеческим жертвам, что, по мнению ООН, «несовместимо с международными нормами и стандартами».

Более половины из казненных были иностранными гражданами, которые, по-видимому, были приговорены к высшей мере наказания в рамках войны с наркотиками.

Саудовские власти не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать данные о росте числа казней.

«Саудовская Аравия сейчас действует с полной безнаказанностью, — сказала Джид Басюни, глава отдела Reprieve по вопросам смертной казни в странах Ближнего Востока и Северной Африки. — Это практически издевательство над всей системой прав человека».

Она заявила, что в саудовской системе уголовного правосудия широко практикуются пытки и принудительные признания.

Басюни назвала это «жестокими и произвольными репрессиями», которые коснулись невинных людей и тех, кто находится на обочине общества.

Истории некоторых казненных и приговоренных

Во вторник на этой неделе был казнен молодой египетский рыбак Иссам аль-Шазли, арестованный в 2021 году в территориальных водах Саудовской Аравии и заявивший, что его принудили к контрабанде наркотиков.

По данным организации Reprieve, 96 казней были связаны исключительно с гашишем.

«Похоже, для них не имеет значения, кого именно казнят. Главное, чтобы обществу был послан сигнал о нулевой терпимости к любому вопросу, о котором они говорят — будь то протесты, свобода слова или наркотики», — сказала Басюни.

С момента отмены саудовскими властями неофициального моратория на смертную казнь в конце 2022 года число связанных с наркотиками казней резко выросло. Этот факт Управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало «глубоко прискорбным».

В беседе с Би-би-си на условиях анонимности родственники мужчин, приговоренных к смертной казни по обвинению в наркоторговле, рассказали о страхе, в котором они сейчас живут.

Один из них сказал Би-би-си: «Единственное время в течение недели, когда мне удается поспать, — это пятница и суббота, потому что в эти дни казней не проводится».

По данным Reprieve, сокамерники видят, как людей, с которыми они делили тюремную жизнь в течение многих лет, тащат на казнь, несмотря на их крики и сопротивление.

Фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, ставший наследным принцем в 2017 году, за последние несколько лет коренным образом изменил страну, ослабив ограничения в обществе, но одновременно придушил любую критику.

Пытаясь диверсифицировать экономику и уменьшить ее зависимость от нефтяных доходов, он открыл Саудовскую Аравию для внешнего мира, убрал религиозную полицию с улиц и разрешил женщинам водить машины.

Однако, по данным американской правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в королевстве остается «ужасающей», а высокий уровень казней вызывает серьезную озабоченность. По данным правозащитников, в последние годы только Китай и Иран казнили больше людей.

Секретный режим казней

«Мохаммед бин Салман и его правительство никак не заплатили за проведение этих казней, — сказал Джои Ши, который исследует ситуацию в Саудовской Аравии для Human Rights Watch. — Развлекательные мероприятия, спортивные соревнования — все это продолжает происходить без каких-либо последствий».

По данным организации Reprieve, семьи казненных, как правило, не информируются заранее, им не возвращают тела казненных, и они не знают, где их похоронили.

Саудовские власти также не раскрывают метод казни. Считается, что это либо обезглавливание, либо расстрел.

Среди саудовских граждан, казненных в этом году, были Абдулла аль-Дерази и Джалал аль-Лаббад, которые на момент ареста были несовершеннолетними.

В 2011 и 2012 годах они протестовали против обращения правительства с шиитским меньшинством и участвовали в похоронах людей, убитых силами безопасности.

Они были осуждены по обвинениям, связанным с терроризмом, и приговорены к смертной казни. Amnesty International утверждает, что это было сделано после явно несправедливого судебного разбирательства, основанного на «признаниях», которые выбили с помощью пыток. Эксперты ООН по правам человека призывали к их освобождению.

Казнь журналиста

ООН также осудила казнь в июне журналиста Турки аль-Джассера, который был арестован в 2018 году и приговорен к смертной казни по обвинению в терроризме и государственной измене на основании статей, которые, как утверждалось, он написал.

«Смертная казнь в отношении журналистов является жестоким посягательством на свободу выражения мнения и свободу прессы», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Организация «Репортеры без границ» заявила, что аль-Джассер стал первым журналистом, казненным в Саудовской Аравии с момента прихода к власти Мохаммеда бин Салмана, хотя еще один журналист, Джамал Хашогги, был убит саудовскими агентами в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году.

В декабре прошлого года эксперты ООН направили саудовским властям письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу группы из 32 египтян и одного гражданина Иордании, приговоренных к смертной казни по обвинению в наркоторговле. С тех пор большинство членов этой группы были казнены.

Родственница одного из казненных в начале этого года мужчин рассказала, что он говорил ей, что людей «забирают как коз» для казни.

Би-би-си обратилась к саудовским властям за комментариями по поводу этих обвинений, но не получила ответа.

Однако в письме от января 2025 года — в ответ на озабоченность, высказанную специальными докладчиками ООН, — Эр-Рияд заявил, что Саудовская Аравия «защищает и поддерживает» права человека и что ее законы «запрещают и наказывают пытки».

«Смертная казнь назначается только за самые тяжкие преступления и в крайне ограниченных случаях, — говорится в письме. — Приговор не выносится и не исполняется до завершения судебного разбирательства в судах всех инстанций».