Саудовская Аравия казнила рекордное число людей: за что?

© BBC 23 декабря, 2025 12:05

Мир

В Саудовской Аравии второй год подряд казнят рекордное число людей. По данным британской правозащитной организации Reprieve, которая отслеживает казни в этой стране и представляет несколько человек, приговоренных к смерти, в этом году было казнено не менее 347 человек, по сравнению с 345 в 2024 году.

По сведениям Reprieve, это был «самый кровавый год с начала мониторинга в королевстве». Последними казненными стали два гражданина Пакистана, осужденные за преступления, связанные с наркотиками. 

Среди других казненных в этом году — журналист и два молодых человека, которые на момент совершения предполагаемых преступлений, связанных с протестами, были детьми. Пятеро из казненных — женщины.

Однако, как отмечает Reprieve, большинство — около двух третей — были осуждены за преступления, связанные с наркотиками, не приведшие к человеческим жертвам, что, по мнению ООН, «несовместимо с международными нормами и стандартами».

Более половины из казненных были иностранными гражданами, которые, по-видимому, были приговорены к высшей мере наказания в рамках войны с наркотиками.

Саудовские власти не ответили на просьбу Би-би-си прокомментировать данные о росте числа казней.

«Саудовская Аравия сейчас действует с полной безнаказанностью, — сказала Джид Басюни, глава отдела Reprieve по вопросам смертной казни в странах Ближнего Востока и Северной Африки. — Это практически издевательство над всей системой прав человека».

Она заявила, что в саудовской системе уголовного правосудия широко практикуются пытки и принудительные признания.

Басюни назвала это «жестокими и произвольными репрессиями», которые коснулись невинных людей и тех, кто находится на обочине общества.

Истории некоторых казненных и приговоренных

Во вторник на этой неделе был казнен молодой египетский рыбак Иссам аль-Шазли, арестованный в 2021 году в территориальных водах Саудовской Аравии и заявивший, что его принудили к контрабанде наркотиков.

По данным организации Reprieve, 96 казней были связаны исключительно с гашишем.

«Похоже, для них не имеет значения, кого именно казнят. Главное, чтобы обществу был послан сигнал о нулевой терпимости к любому вопросу, о котором они говорят — будь то протесты, свобода слова или наркотики», — сказала Басюни.

С момента отмены саудовскими властями неофициального моратория на смертную казнь в конце 2022 года число связанных с наркотиками казней резко выросло. Этот факт Управление Верховного комиссара ООН по правам человека назвало «глубоко прискорбным».

В беседе с Би-би-си на условиях анонимности родственники мужчин, приговоренных к смертной казни по обвинению в наркоторговле, рассказали о страхе, в котором они сейчас живут.

Один из них сказал Би-би-си: «Единственное время в течение недели, когда мне удается поспать, — это пятница и суббота, потому что в эти дни казней не проводится».

По данным Reprieve, сокамерники видят, как людей, с которыми они делили тюремную жизнь в течение многих лет, тащат на казнь, несмотря на их крики и сопротивление.

Фактический правитель Саудовской Аравии Мохаммед бин Салман, ставший наследным принцем в 2017 году, за последние несколько лет коренным образом изменил страну, ослабив ограничения в обществе, но одновременно придушил любую критику.

Пытаясь диверсифицировать экономику и уменьшить ее зависимость от нефтяных доходов, он открыл Саудовскую Аравию для внешнего мира, убрал религиозную полицию с улиц и разрешил женщинам водить машины.

Однако, по данным американской правозащитной организации Human Rights Watch, ситуация с правами человека в королевстве остается «ужасающей», а высокий уровень казней вызывает серьезную озабоченность. По данным правозащитников, в последние годы только Китай и Иран казнили больше людей.

Секретный режим казней

«Мохаммед бин Салман и его правительство никак не заплатили за проведение этих казней, — сказал Джои Ши, который исследует ситуацию в Саудовской Аравии для Human Rights Watch. — Развлекательные мероприятия, спортивные соревнования — все это продолжает происходить без каких-либо последствий».

По данным организации Reprieve, семьи казненных, как правило, не информируются заранее, им не возвращают тела казненных, и они не знают, где их похоронили.

Саудовские власти также не раскрывают метод казни. Считается, что это либо обезглавливание, либо расстрел.

Среди саудовских граждан, казненных в этом году, были Абдулла аль-Дерази и Джалал аль-Лаббад, которые на момент ареста были несовершеннолетними.

В 2011 и 2012 годах они протестовали против обращения правительства с шиитским меньшинством и участвовали в похоронах людей, убитых силами безопасности.

Они были осуждены по обвинениям, связанным с терроризмом, и приговорены к смертной казни. Amnesty International утверждает, что это было сделано после явно несправедливого судебного разбирательства, основанного на «признаниях», которые выбили с помощью пыток. Эксперты ООН по правам человека призывали к их освобождению.

Казнь журналиста

ООН также осудила казнь в июне журналиста Турки аль-Джассера, который был арестован в 2018 году и приговорен к смертной казни по обвинению в терроризме и государственной измене на основании статей, которые, как утверждалось, он написал.

«Смертная казнь в отношении журналистов является жестоким посягательством на свободу выражения мнения и свободу прессы», — заявила генеральный директор ЮНЕСКО Одри Азуле.

Организация «Репортеры без границ» заявила, что аль-Джассер стал первым журналистом, казненным в Саудовской Аравии с момента прихода к власти Мохаммеда бин Салмана, хотя еще один журналист, Джамал Хашогги, был убит саудовскими агентами в саудовском консульстве в Стамбуле в 2018 году.

В декабре прошлого года эксперты ООН направили саудовским властям письмо, в котором выразили обеспокоенность по поводу группы из 32 египтян и одного гражданина Иордании, приговоренных к смертной казни по обвинению в наркоторговле. С тех пор большинство членов этой группы были казнены.

Родственница одного из казненных в начале этого года мужчин рассказала, что он говорил ей, что людей «забирают как коз» для казни.

Би-би-си обратилась к саудовским властям за комментариями по поводу этих обвинений, но не получила ответа.

Однако в письме от января 2025 года — в ответ на озабоченность, высказанную специальными докладчиками ООН, — Эр-Рияд заявил, что Саудовская Аравия «защищает и поддерживает» права человека и что ее законы «запрещают и наказывают пытки».

«Смертная казнь назначается только за самые тяжкие преступления и в крайне ограниченных случаях, — говорится в письме. — Приговор не выносится и не исполняется до завершения судебного разбирательства в судах всех инстанций».

 

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts
Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью (2)

У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе
У нас ещё не всё так плохо: опубликован список средних пенсий по Европе

Сын депутата из СЗК получил 15 лет тюрьмы

0 комментариев

Рижский городской суд приговорил сына депутата от СЗК Яниса Диневича  - Дага Диневича к 15 годам лишения свободы и семи годам и шести месяцам пробационного надзора за похищение бывшей подруги и её многократное изнасилование, сообщили агентству LETA в прокуратуре.

Барташевич предлагает передать концертный зал Gors в государственное управление

Новости Латвии

Резекненское самоуправление предлагает передать концертный зал Gors в управление государству — об этом сегодня сообщил мэр города Александр Барташевич («Вместе для Латвии»/«Латвия на первом месте»). Он пояснил, что такое решение принято после публично прозвучавших опасений по поводу планов самоуправления изменить модель управления концертным залом. Мэр также уточнил, что, по его подсчетам, за объект еще нужно выплатить кредит в размере примерно 3–4 миллионов евро, и самоуправление готово делать это самостоятельно, пишет LSM+.

На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

Всюду жизнь

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Минэкономики огласил свои приоритеты на 2026-ой год

Новости Латвии

Приоритетами Минэкономики в 2026 году будут содействие инвестициям и экспорту и снижение административной нагрузки, сообщили агентству ЛЕТА в министерстве.

PTAC оштрафовал West Kredit на 50 000 евро

Важно

Центр защиты прав потребителей (PTAC, ЦЗПП) за недостаточную оценку платежеспособности клиентов применил к АО "West Kredit" штраф в размере 50 000 евро, сообщили агентству ЛЕТА в центре.

Cамолёт-призрак: забытый Boeing 737 нашли 13 лет спустя

Всюду жизнь

Звучит как анекдот, но это официально подтверждённая история. Авиакомпания Air India признала, что на 13 лет забыла о существовании собственного самолёта — грузового Boeing 737-200.

Пришла за посылкой, а её уже выдали другому: случай в Latvijas Pasts

Важно

Какое-то время назад в социальных сетях появился рассказа о неприятном инциденте, произошедшем при получении посылки в клиентском центре “Latvijas Pasts” — “Alojas kvartāls”. Предназначенная женщине посылка была выдана совершенно постороннему человеку.

