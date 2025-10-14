Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Хазанов распродал недвижку в России. «Он что-то знает?» вопрошает Стас Садальский

Редакция PRESS 14 октября, 2025 18:06

Российские СМИ сообщают: народный артист Геннадий Хазанов расстался сразу с пятью объектами недвижимости в Москве и Подмосковье — и речь идёт не о мелочах. Квартиры, дома, земельные участки — всё это ушло с молотка, а сам артист, по оценкам, получил за сделки внушительные 706 миллионов рублей.

Среди проданных объектов — роскошная квартира площадью 246 кв. м на Малой Молчановке в Арбате, за которую, как сообщается, артист выручил около 237 миллионов рублей. Ещё одна просторная квартира — 255 “квадратов” на Спиридоновке, в Пресненском районе, обошлась покупателю примерно в 232 миллиона. А 114-метровая квартира на улице Серафимовича, рядом с Якиманкой, ушла за около 102 миллионов рублей, пишет Shot.

Но и это ещё не всё: по данным Telegram-канала, продан и трёхэтажный дом с постройками и участком площадью более 2,7 тысячи квадратных метров в селе Дубки Одинцовского округа — сумма сделки оценивается примерно в 112 миллионов рублей.
А вместе с тем — квартира и кладовка общей площадью 112 кв. м в посёлке Сосны того же округа — ещё 23 миллиона рублей.

В собственности 79-летнего Хазанова осталась лишь небольшая квартира площадью 39 кв. м на Люсиновской улице в Замоскворечье, стоимостью около 21 миллиона рублей — скромное жилище по сравнению с прежними владениями.

Тем не менее, артист остаётся деловым человеком: его ИП в сфере искусства и ООО «Гидроресурс», производящее гидравлическое и пневматическое оборудование, продолжают работать. В последнем Хазанов владеет 41% акций. И, конечно, он по-прежнему числится художественным руководителем Московского театра эстрады, где занимает этот пост уже почти три десятилетия — с 1997 года.

Напомним, в марте 2022 года артист покинул Россию и несколько месяцев провёл в Латвии, где, по словам близких, проходил лечение. Что именно стало причиной — до сих пор неизвестно. Впрочем, уже летом того же года Хазанов лично опроверг слухи о своей эмиграции, заявив, что о переезде речи не идёт.

На новость о распродаже недвижимости откликнулся коллега Хазанова, актер Стас Садальский (которому, напомним, недавно был запрещен въезд в Россию): 

"Народный артист России Геннадий Хазанов продал почти всю недвижимость в РФ на ₽706 млн, - пишет он в своем ФБ.  

А недвижимость в Латвии не продал и заявил из Риги, что не собирается уезжать из России, после начала специальной военной операции и по-прежнему выступает на отечественных сценах, не считая себя эмигрантом.

Никуда не собирается уезжать но недвижимость продал ?!

Значит что то Геннадий знает то что мы не знаем?!"

Комментарии (0)
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

