Хазанов распродал недвижку в России. «Он что-то знает?» вопрошает Стас Садальский

Среди проданных объектов — роскошная квартира площадью 246 кв. м на Малой Молчановке в Арбате, за которую, как сообщается, артист выручил около 237 миллионов рублей. Ещё одна просторная квартира — 255 “квадратов” на Спиридоновке, в Пресненском районе, обошлась покупателю примерно в 232 миллиона. А 114-метровая квартира на улице Серафимовича, рядом с Якиманкой, ушла за около 102 миллионов рублей, пишет Shot.

Но и это ещё не всё: по данным Telegram-канала, продан и трёхэтажный дом с постройками и участком площадью более 2,7 тысячи квадратных метров в селе Дубки Одинцовского округа — сумма сделки оценивается примерно в 112 миллионов рублей.

А вместе с тем — квартира и кладовка общей площадью 112 кв. м в посёлке Сосны того же округа — ещё 23 миллиона рублей.

В собственности 79-летнего Хазанова осталась лишь небольшая квартира площадью 39 кв. м на Люсиновской улице в Замоскворечье, стоимостью около 21 миллиона рублей — скромное жилище по сравнению с прежними владениями.

Тем не менее, артист остаётся деловым человеком: его ИП в сфере искусства и ООО «Гидроресурс», производящее гидравлическое и пневматическое оборудование, продолжают работать. В последнем Хазанов владеет 41% акций. И, конечно, он по-прежнему числится художественным руководителем Московского театра эстрады, где занимает этот пост уже почти три десятилетия — с 1997 года.

Напомним, в марте 2022 года артист покинул Россию и несколько месяцев провёл в Латвии, где, по словам близких, проходил лечение. Что именно стало причиной — до сих пор неизвестно. Впрочем, уже летом того же года Хазанов лично опроверг слухи о своей эмиграции, заявив, что о переезде речи не идёт.

На новость о распродаже недвижимости откликнулся коллега Хазанова, актер Стас Садальский (которому, напомним, недавно был запрещен въезд в Россию):

"Народный артист России Геннадий Хазанов продал почти всю недвижимость в РФ на ₽706 млн, - пишет он в своем ФБ.

А недвижимость в Латвии не продал и заявил из Риги, что не собирается уезжать из России, после начала специальной военной операции и по-прежнему выступает на отечественных сценах, не считая себя эмигрантом.

Никуда не собирается уезжать но недвижимость продал ?!

Значит что то Геннадий знает то что мы не знаем?!"