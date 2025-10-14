Так пустят ли Израиль на Евровидение? Страсти разгораются

Изначально голосование было запланировано на ноябрь, но в понедельник вечером EBU объявил, организаторы конкурса предпочитают дождаться своего ежегодного собрания в декабре.

"Совет решил включить этот вопрос в повестку дня своей очередной зимней Генеральной ассамблеи, которая состоится в декабре, а не проводить внеочередную сессию, о которой было объявлено в сентябре", - говорится в заявлении EBU, направленном агентству AFP.

Конкурс "Евровидение" пройдёт в Австрии в мае будущего года. В последние недели полемика по поводу участия Израиля обострилась: артисты и ассоциации призывали исключить Израиль из списка участников из-за его действий во время войны в Газе, спровоцированной нападением ХАМАС 7 октября 2023 года.



Испания, Ирландия, Словения, Исландия и Нидерланды объявили, что не отправят своих представителей в Вену, если Израилю будет разрешено участвовать в конкурсе. Другие страны, такие как Бельгия, Швеция и Финляндия, также заявили о том, что рассматривают возможность бойкота.

Геополитика регулярно всплывает в ходе песенного конкурса. С момента терактов 7 октября 2023 года Израиль участвовал в двух конкурсах "Евровидения", и оба прошли на фоне протестов.

Австрия, со своей стороны, выразила сожаление по поводу призывов к бойкоту, а министр культуры Германии Вольфрам Ваймер выступил против, заявив, что исключить Израиль сегодня — значит пойти против этой основополагающей идеи и превратить праздник взаимопонимания между народами в трибунал.

По данным Ynet, EBU ранее неофициально предложил представителям Израиля, добровольно отказаться от участия в конкурсе в 2026 году, либо выступать на сцене под нейтральным флагом - подобно тому, как это делали российские спортсмены на последних Олимпийских играх.

Юбилейный 70-й выпуск "Евровидения" пройдет в Вене. Финал состоится 16 мая 2026 года, полуфиналы - 12 и 14 мая.