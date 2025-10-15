Били, привязывали к батарее и морили голодом: ребенок сбежал из семьи

В ходе расследования выяснилось, что мать ребёнка и отчим на протяжении длительного времени жестоко обращались с мальчиком. В отношении матери избрана мера пресечения — домашний арест, а отчим помещён под стражу. Досудебное расследование по уголовному процессу продолжается, сообщает старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Мадара Шершнёва.

27 августа этого года в полицию поступила информация о том, что мальчик в Лиепае подвергается насилию в семье. Телесные повреждения заметила родственница подростка, которая обратилась в полицию и медучреждение. Сотрудники полиции начали уголовный процесс по факту жестокого или насильственного обращения с несовершеннолетним, если этим были причинены физические или психические страдания, и если действия совершили лица, от которых пострадавший материально или иным образом зависим.

В ходе расследования установлено, что на протяжении длительного периода, причём особенно во время летних каникул, мать и отчим, будучи недовольными поведением мальчика, применяли к нему физическое насилие — привязывали к батарее и избивали. Ребёнку также не давали соблюдать личную гигиену, не обеспечивали полноценным питанием и высказывали угрозы.

Тревожным является тот факт, что соседи не сообщили о происходящем в соответствующие службы, хотя позже признали, что неоднократно слышали плач и крики ребёнка.

2 октября сотрудники полиции обратились в суд с просьбой применить к матери ребёнка меру пресечения в виде ареста, однако ходатайство удовлетворено не было — ей назначили другую, менее строгую меру — домашний арест. А 3 октября сотрудники полиции обратились в суд с просьбой арестовать отчима, и эта мера была утверждена.

Мальчик после произошедшего был помещён в безопасную среду и в семью не возвращался. В семье, помимо 13-летнего мальчика, растёт ещё годовалый ребёнок и недавно родившийся младенец, однако информации о насилии в отношении младших детей нет. Все данные о семье переданы в Сиротский суд, который будет решать вопрос о дальнейшей судьбе остальных детей.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.