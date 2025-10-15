Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Били, привязывали к батарее и морили голодом: ребенок сбежал из семьи

Редакция PRESS 15 октября, 2025 08:38

ЧП и криминал 0 комментариев

В конце августа в Государственную полицию поступила информация о насилии над несовершеннолетним – 13-летний мальчик сбежал из дома в Лиепае, где его держали привязанным к радиатору батареи.

В ходе расследования выяснилось, что мать ребёнка и отчим на протяжении длительного времени жестоко обращались с мальчиком. В отношении матери избрана мера пресечения — домашний арест, а отчим помещён под стражу. Досудебное расследование по уголовному процессу продолжается, сообщает старший специалист отдела общественных отношений Государственной полиции Мадара Шершнёва.

27 августа этого года в полицию поступила информация о том, что мальчик в Лиепае подвергается насилию в семье. Телесные повреждения заметила родственница подростка, которая обратилась в полицию и медучреждение. Сотрудники полиции начали уголовный процесс по факту жестокого или насильственного обращения с несовершеннолетним, если этим были причинены физические или психические страдания, и если действия совершили лица, от которых пострадавший материально или иным образом зависим.

В ходе расследования установлено, что на протяжении длительного периода, причём особенно во время летних каникул, мать и отчим, будучи недовольными поведением мальчика, применяли к нему физическое насилие — привязывали к батарее и избивали. Ребёнку также не давали соблюдать личную гигиену, не обеспечивали полноценным питанием и высказывали угрозы.

Тревожным является тот факт, что соседи не сообщили о происходящем в соответствующие службы, хотя позже признали, что неоднократно слышали плач и крики ребёнка.

2 октября сотрудники полиции обратились в суд с просьбой применить к матери ребёнка меру пресечения в виде ареста, однако ходатайство удовлетворено не было — ей назначили другую, менее строгую меру — домашний арест. А 3 октября сотрудники полиции обратились в суд с просьбой арестовать отчима, и эта мера была утверждена.

Мальчик после произошедшего был помещён в безопасную среду и в семью не возвращался. В семье, помимо 13-летнего мальчика, растёт ещё годовалый ребёнок и недавно родившийся младенец, однако информации о насилии в отношении младших детей нет. Все данные о семье переданы в Сиротский суд, который будет решать вопрос о дальнейшей судьбе остальных детей.

Государственная полиция напоминает, что ни одно лицо не считается виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

Комментарии (0)
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

