Росликов в установленном законом порядке получил от СГБ разрешение выехать в Эстонию с 13 по 15 октября. Об этом факте СГБ проинформировала компетентные органы Эстонии, подтвердили в службе.

Эстонская полиция на этой неделе задержала Росликова и отправила его обратно в Латвию. Согласно информации, предоставленной Министерством внутренних дел Эстонии, Росликову установлен запрет на въезд до 20 октября. Передача Латвийского телевидения Panorama сообщила, что аналогичный временный запрет Эстония установила и другим депутатам от «Стабильности!» — Светлане Чулковой, Наталье Марченко-Йодко и Игорю Юдину.

На прошлой неделе стало известно, что Ольга Иванова, которая участвует в муниципальных выборах в Таллине от оппозиционной Центристской партии, организует встречу представителей всех трех стран Балтии, чтобы обсудить положение русских в Эстонии, Латвии и Литве. Среди приглашенных был и Росликов. Иванова ранее говорила, что идея встречи возникла в разговоре с Росликовым, передает LETA со ссылкой на Postimees.

В середине сентября Служба государственной безопасности (СГБ, VDD) Латвии в рамках ранее начатого уголовного процесса провела у Росликова («Стабильности!») обыск. Задержан он не был. Процесс, ранее уведомляла СГБ, начат в связи с высказываниями Росликова, тогда еще депутата Сейма, на пленарном заседании 5 июня. Как сообщал тогда LSM+, 5 июня Росликова удалили с заседания Сейма за грубость и выступление на русском языке. СГБ 16 июня задержала Росликова, избранного депутатом Рижской думы и сложившего парламентский мандат, К нему применен статус подозреваемого, а также избраны меры пресечения, не связанные с заключением под стражу.