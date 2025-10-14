Земанис пояснил, что принял такое решение, чтобы полностью сосредоточить ресурсы на работе в AS "Stena Line Ports Ventspils", которая вступила в этап значительного расширения.

По его словам, в последние годы "Rīgas nami" находятся в процессе серьёзных преобразований: произошло объединение предприятий, в работе находятся масштабные проекты изменений и развития, и в такие периоды правление активно участвует в стратегическом надзоре за процессами трансформации.

Тем временем, летом этого года "Stena Line Ports Ventspils" приняла решение расширить деятельность и в порту Лиепаи, приобретя терминал. В результате объём обязанностей в руководстве компании значительно увеличился. Поэтому Земанис решил покинуть пост председателя правления "Rīgas nami".

Как отметил исполнительный директор города Риги Янис Ланге, Земанис приступил к работе в должности председателя правления в весной 2023 года, когда завершилось объединение четырёх муниципальных предприятий Риги, и "Rīgas nami" начали сложную работу по созданию единой системы управления и обслуживания недвижимости.

На данный момент работу в правлении продолжают двое других членов – Илзе Букулде и Андрис Лиепиньш, а в ближайшее время будет объявлен открытый конкурс на должность третьего члена правления.

В 2024 году "Rīgas nami" работали с оборотом 27,5 млн евро и убытками в 178 650 евро. Уставный капитал предприятия составляет 109,6 млн евро, владельцем компании является Рижское самоуправление.