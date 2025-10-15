Бюджет на следующий год утверждён: доходы с налогов пополнят казну

По сравнению с нынешним годом, доходы государства в 2026 году вырастут быстрее, чем расходы. Минфин прогнозирует, что в бюджет поступит больше средств, чем прежде, — главным образом благодаря устойчивому росту экономики и налоговым доходам.

Ведомство отмечает, что план составлен с осторожным расчетом: учитывается умеренное восстановление экономики и постепенное замедление инфляции. Сейчас рост обеспечивают в первую очередь такие отрасли, как строительство, промышленность и торговля. После нескольких лет затишья активно растет и кредитование предприятий — бизнес снова начинает брать деньги на развитие.

В этом году экономика страны, по прогнозам, вырастет незначительно, но уже в следующем темпы этого роста должны ускориться. Инфляция, наоборот, постепенно снижается и, как ожидается, вернется к нормальному уровню.

Дефицит бюджета — разница между доходами и расходами — в 2026 году составит около 1,8 миллиарда евро. В Минфине объясняют: часть этих средств направят на оборону и безопасность. Дополнительные расходы одобрены в рамках европейского механизма, который позволяет временно тратить больше обычного, если деньги идут на укрепление защиты страны.

«Латвия использует эту возможность ответственно, сохраняя устойчивую финансовую политику», — подчеркнули в министерстве.

Главных приоритета — три

В 2026 году правительство планирует сосредоточиться на трех главных направлениях — безопасности, поддержке семей с детьми и образовании. На эти цели предусмотрено дополнительное финансирование — неполных 700 миллионов евро.

Самая большая часть новых вложений — около 450 миллионов евро — пойдет на укрепление обороны. Деньги направят на развитие вооруженных сил, строительство военной инфраструктуры, усиление охраны границы и поддержку местной оборонной промышленности. Общие расходы на оборону в следующем году превысят два миллиарда евро. По оценке Минфина, уже в 2026 году Латвия будет тратить на безопасность почти 5% своего внутреннего продукта — что станет одним из наиболее высоких показателей в НАТО.

Еще около 95 миллионов евро предназначены для поддержки семей и улучшения медицинской помощи матерям и детям. Планируется увеличить ряд пособий, улучшить доступность услуг и повысить социальную защиту. Финансирование системы здравоохранения в целом возрастет почти до двух миллиардов евро.

Образование — третья ключевая сфера. В следующем году на реформу оплаты труда учителей и поддержку школьных программ выделят 45 миллионов евро. Эти средства пойдут на введение новой модели зарплат, увеличение числа вспомогательных специалистов и улучшение качества обучения во всех регионах.

Дополнительные средства предусмотрены и для других направлений: развития паллиативной помощи, социальной поддержки, реабилитации и помощи сельскому хозяйству.

Инвестиции ЕС — важный двигатель экономики

Европейские средства останутся одним из главных источников развития экономики и в 2026 году. По данным Минфина, общий объем инвестиций из фондов ЕС и Фонда восстановления превысит миллиард евро, сохранившись на исторически высоком уровне.

Эти деньги направят на укрепление безопасности, развитие регионов и инфраструктуры, поддержку бизнеса и повышение квалификации работников. Уже сейчас по европейским программам реализуются проекты на сумму более двух миллиардов евро. Почти весь доступный объем средств распределен по конкретным направлениям и идет по графику.

Особое внимание уделено новым инвестициям в рамках инициативы ReArm Europe, которая позволяет направлять часть европейских денег на оборонные проекты — например, на развитие военной мобильности и укрепление сотрудничества между промышленностью и армией.

Кроме фондов ЕС, в стране продолжаются и другие программы международной помощи. В рамках швейцарского финансового механизма до 2029 года Латвия получит почти 50 миллионов евро — на улучшение ухода за детьми, больными раком, очистку загрязненных территорий, развитие прикладных исследований и системы обучения на рабочем месте.

Новый период грантов Европейской экономической зоны и Норвегии продлится до 2031 года. Он предусматривает инвестиции свыше 100 миллионов евро — вместе с государственным софинансированием. Деньги пойдут на поддержку местных сообществ, обеспечение бесперебойного электроснабжения в больницах и домах социальной опеки, развитие «зеленых» технологий и реабилитационные программы. Часть средств выделят также на строительство нового женского тюрьмы, укрепление пенитенциарной системы и помощь детям, зависимым от психоактивных веществ.

Доходы самоуправлений вырастут

Из самого государственного бюджета крупнейшие инвестиции также направлены на безопасность — почти 550 миллионов евро. Средства пойдут на модернизацию вооруженных сил, развитие военной инфраструктуры, укрепление границы и поддержку местных предприятий оборонной отрасли.

Министерство внутренних дел получит около 68 миллионов евро на обновление инфраструктуры служб безопасности: строительство новых пожарно-спасательных депо, обновление автопарка полиции и развитие системы гражданской защиты.

Значительные суммы выделены и другим отраслям. Министерство образования и науки получит почти 12 миллионов евро — на цифровизацию латышского языка, создание современной учебной среды и развитие исследований. В здравоохранении средства направят на обновление больниц и совершенствование системы e-veseliba. Министерство культуры инвестирует около 6 миллионов евро в сохранение культурного наследия, повышение цифровой безопасности и обновление музейных экспозиций.

Доходы самоуправлений в 2026 году также вырастут. Минфин прогнозирует их рост примерно на 6%. Это связано с увеличением налоговых поступлений и расширением возможностей брать кредиты для реализации местных проектов — особенно в сферах безопасности, образования и демографии.

Пять приграничных муниципалитетов — Лудзенский, Краславский, Балвский, Алуксненский и Аугшдаугавский края — получат три миллиона евро на укрепление безопасности у внешней границы ЕС.

В правительстве подчеркивают, что цель — сделать использование государственных средств более эффективным. Для этого сокращают дублирующие функции, пересматривают административные расходы и оптимизируют штат в отдельных структурах, в том числе в Службе госдоходов и Инспекции по надзору за лотереями и азартными играми.

Также власти намерены завершить пересмотр финансирования крупных инфраструктурных проектов, включая строительство тюрьмы в Лиепае, чтобы убедиться, что ресурсы используются рационально.

При этом Минфин отмечает: повышать основные налоги правительство не планирует.

Возможны лишь изменения, которые, по словам ведомства, «служат интересам общества». Среди таких мер — снижение ставки НДС на основные продукты питания и повышение акцизов на вредные товары, чтобы поддержать здоровье населения и уменьшить неравенство.

В 2026 году планируется также повысить минимальную зарплату и необлагаемый налогом минимум на 40 евро — до 780 и 550 евро в месяц соответственно. С 1 октября 2025 года пенсии будут индексированы до 1488 евро, что обеспечит перерасчет выплат почти для всех пенсионеров.

Социальные партнеры бюджет оценивают по-разному

Проект бюджета вызвал разную реакцию у социальных партнеров правительства.

Глава Латвийского профсоюза работников образования и науки Инга Ванага на заседании Кабмина выразила удовлетворение тем, что на реформу оплаты труда педагогов удалось выделить дополнительные 45 миллионов евро. По ее словам, это шаг в нужном направлении, и важно, чтобы финансирование образования продолжало расти и в дальнейшем.

Более критично выступил генеральный директор Конфедерации работодателей Латвии Каспарс Горкс. Он напомнил, что правительство так и не выполнило обещание существенно сократить расходы. Работодатели предлагали уменьшить бюджетные траты более чем на 800 миллионов евро, но фактически они сокращены лишь на 111 миллионов.

«Мы продолжаем жить в долг, увеличивая расходы. Если это не остановить, обслуживание долга начнет тормозить развитие страны», — предупредил Горкс.

В целом к пакету законопроектов, сопровождающих бюджет на 2026 год, планируется включить около пятидесяти документов. Уже в среду, 15 октября, правительство намерено передать проект бюджета в Сейм для рассмотрения.