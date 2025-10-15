Зеленский лишил мэра Одессы гражданства Украины

Владимир Зеленский своим указом лишил мэра Одессы Геннадия Труханова, танцора балета Сергея Полунина и бывшего депутата Верховной рады Олега Царева гражданства Украины. Об этом сообщили во вторник, 14 октября, сразу несколько украинских СМИ, в частности телеканал "Суспiльне", со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины.

Сам Зеленский написал в Telegram-канале, что руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на очередном совещании "доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых регионах и на юге" страны. "Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - сообщил украинский лидер. Конкретных имен он при этом не называл.

"Думская": В Одессе будет создана военная администрация

Местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники пишет, что в Одессе будет создана городская военная администрация. По предварительным данным, ее руководителем станет Сергей Лысак, который сейчас возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию.

"Известно, что большую часть своей карьеры он провел в рядах СБУ и активную политическую деятельность не вел", - отмечает "Думская" по поводу Лысака.

За лишение Труханова гражданства подавали петицию

13 октября на сайте президента Украины была опубликована петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Менее чем за сутки она набрала 25 тысяч голосов, необходимые, чтобы Зеленский ее рассмотрел.

Автор документа отмечал, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у мэра Одессы российского гражданства. "Отстаивание Геннадием Трухановым в публичном пространстве выгодных государству-агрессору нарративов, а также защита памятников, содержащих символику российской имперской политики (...) лишь подтверждает потенциальный риск от деятельности Труханова для национальной безопасности и обороны государства", - отмечается в тексте петиции. Там также говорится о трагедии, произошедшей в Одессе 30 сентября - тогда потоп на фоне непогоды привел к гибели 10 человек, что "еще больше обострило недоверие к городскому голове".

Сам Труханов 12 октября написал в своем Telegram-канале о подготовке против него "очередной провокации". Чиновник указал, что слухи о наличии у него гражданства России ходят с 2014 года, но "фейковые паспорта, которые иногда публикуют - недействительные, фальшивые". Мэр Одессы заявил телеканалу "Суспiльне", что будет оспаривать возможное лишение украинского гражданства через суд.

Царев и Полунин известны открытой поддержкой РФ

Олег Царев был народным депутатом Верховной рады четырех созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов. В 2013 году он выступил против Евромайдана. С июля 2014 года Царев стал "спикером парламента" непризнанной "Новороссии", состоявшего из представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В 2022 году его заочно приговорили в Украине к 12 годам лишения свободы.

Танцор балета Сергей Полунин в 2018 году получил гражданство России, выступал в аннексированном Крыму и поддерживает вторжение РФ в Украину, напоминает "Суспiльне". В апреле украинские власти ввели против Полунина санкции, заморозив его активы и запретив ему въезд.