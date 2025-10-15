Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Зеленский лишил мэра Одессы гражданства Украины

© Deutsche Welle 15 октября, 2025 08:09

Мир 0 комментариев

Помимо мэра Одессы Геннадия Труханова, гражданства Украины лишены танцор балета Сергей Полунин и экс-депутат Рады Олег Царев. Украинские СМИ пишут, что указы об этом подписал президент страны Владимир Зеленский.

Владимир Зеленский своим указом лишил мэра Одессы Геннадия Труханова, танцора балета Сергея Полунина и бывшего депутата Верховной рады Олега Царева гражданства Украины. Об этом сообщили во вторник, 14 октября, сразу несколько украинских СМИ, в частности телеканал "Суспiльне", со ссылкой на собственные источники в офисе президента Украины.

Сам Зеленский написал в Telegram-канале, что руководитель Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Малюк на очередном совещании "доложил о противодействии российским агентурным сетям и коллаборантам в прифронтовых регионах и на юге" страны. "Также подтверждено наличие российского гражданства у некоторых лиц - подготовлены соответствующие решения по ним. Указ подписал", - сообщил украинский лидер. Конкретных имен он при этом не называл.

"Думская": В Одессе будет создана военная администрация

Местное издание "Думская" со ссылкой на собственные источники пишет, что в Одессе будет создана городская военная администрация. По предварительным данным, ее руководителем станет Сергей Лысак, который сейчас возглавляет Днепропетровскую областную военную администрацию.

"Известно, что большую часть своей карьеры он провел в рядах СБУ и активную политическую деятельность не вел", - отмечает "Думская" по поводу Лысака.

За лишение Труханова гражданства подавали петицию

13 октября на сайте президента Украины была опубликована петиция с требованием лишить Труханова украинского гражданства. Менее чем за сутки она набрала 25 тысяч голосов, необходимые, чтобы Зеленский ее рассмотрел.

Автор документа отмечал, что журналисты неоднократно публиковали материалы о вероятном наличии у мэра Одессы российского гражданства. "Отстаивание Геннадием Трухановым в публичном пространстве выгодных государству-агрессору нарративов, а также защита памятников, содержащих символику российской имперской политики (...) лишь подтверждает потенциальный риск от деятельности Труханова для национальной безопасности и обороны государства", - отмечается в тексте петиции. Там также говорится о трагедии, произошедшей в Одессе 30 сентября - тогда потоп на фоне непогоды привел к гибели 10 человек, что "еще больше обострило недоверие к городскому голове".

Сам Труханов 12 октября написал в своем Telegram-канале о подготовке против него "очередной провокации". Чиновник указал, что слухи о наличии у него гражданства России ходят с 2014 года, но "фейковые паспорта, которые иногда публикуют - недействительные, фальшивые". Мэр Одессы заявил телеканалу "Суспiльне", что будет оспаривать возможное лишение украинского гражданства через суд.

Царев и Полунин известны открытой поддержкой РФ

Олег Царев был народным депутатом Верховной рады четырех созывов, а также заместителем главы фракции Партии регионов. В 2013 году он выступил против Евромайдана. С июля 2014 года Царев стал "спикером парламента" непризнанной "Новороссии", состоявшего из представителей самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". В 2022 году его заочно приговорили в Украине к 12 годам лишения свободы.

Танцор балета Сергей Полунин в 2018 году получил гражданство России, выступал в аннексированном Крыму и поддерживает вторжение РФ в Украину, напоминает "Суспiльне". В апреле украинские власти ввели против Полунина санкции, заморозив его активы и запретив ему въезд.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:40 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 3 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 3 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 3 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать