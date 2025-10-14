Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижская дума сама виновата, а мэр дурит народ: строители парка Сканстес

Редакция PRESS 14 октября, 2025 19:56

Новости Латвии 0 комментариев

скриншот с Bez Tabu

Представитель строительной компании SIA «RR Nord» Янис Дзинтарс сообщил агентству LETA, что в связи с отказом Рижского самоуправления от договора на строительные работы в Сканстес оно должно взять на себя полную ответственность за материалы, грунт и продолжение работ на строительной площадке. По его словам, обвинения мэра Риги Виестурса Клейнбергса о неубранной стройплощадке являются необоснованными, незаконными и вводящими в заблуждение.

SIA «RR Nord» и объединение «RR-Eko» отмечают, что в 2022 году муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор на проведение строительных работ, тем самым взяв на себя полную ответственность за материалы, грунт и продолжение работ на строительной площадке.

По мнению предпринимателей, муниципалитет сейчас пытается найти виновного в ситуации, возникшей из-за бездействия сотрудников Рижской думы. Хотя договор был расторгнут три года назад, в феврале этого года Департамент развития потребовал от строителей «привести в порядок территорию» и вывезти грунт с земельных участков, принадлежащих АО «Projekts B10» и частному лицу Марису Спрудсу.

Оплата за выполнение этих работ не предусматривалась, что фактически означало требование провести строительные работы в качестве дара.

«Во время реализации проекта и после расторжения договора SIA «RR Nord» как уполномоченное лицо неоднократно обращалась к Департаменту развития с вопросами о вывозе принадлежащего им грунта, однако Рижская дума каждый раз указывала, что «финансирование отсутствует» и «решение будет найдено позже», — сообщают строители.

Таким образом, фактически было подтверждено, что ответственность за дальнейшее управление указанным грунтом лежит на муниципалитете, подчеркивают строители.

По их мнению, бывшие исполнители проекта не могут нести ответственность за действия должностных лиц Рижской думы.

Согласно плану территории и документации строительного проекта, выкопанный грунт предназначался для использования в инфраструктурных объектах муниципалитета или для работ по рекультивации.

«Опасения по поводу качества работ — это совершенно необоснованные манипуляции. С начала строительных работ Государственная служба окружающей среды (VVD) участвовала в обследовании выявленных обстоятельств и контроле за ходом санации. Все работы выполнялись в соответствии с указаниями сотрудников VVD», — информирует Дзинтарс.

По его словам, технический проект строительства был поверхностным и неполным, не учитывал ряд реальных обстоятельств, например, наличие исторического загрязнения почвы советских времен. В ходе строительных работ выяснилось, что требуется обязательное геоэкологическое исследование территории, которое Рижская дума не провела, и поэтому его выполнил исполнитель строительных работ, отмечает Дзинтарс.

Он отмечает, что в ходе строительства должностные лица Рижской думы фактически игнорировали неоднократные письменные и устные обращения исполнителя работ с просьбой устранить недостатки и нарушения в проекте.

Согласно Закону об управлении отходами, владельцем отходов считается лицо, в фактическом владении которого, то есть в собственности, они находятся. В данном случае это администрация города Риги, поскольку после расторжения договора именно муниципалитет взял на себя как строительный объект, так и находящиеся на нем принадлежащие ему материалы.

Таким образом, все расходы, связанные с управлением грунтом или строительными отходами, должен нести муниципалитет как собственник, а не третьи лица, подчеркивает Дзинтарс.

«У общества создается ошибочное впечатление, что за приведение в порядок окружающей среды после одностороннего расторжения договора отвечает строитель как частное лицо. Также создается впечатление, что обстоятельства, давно установленные без участия должностных лиц муниципалитета, являются чем-то неизвестным. Фактически Рижская дума сама в одностороннем порядке расторгла договор, необоснованно удержала значительные денежные средства и теперь пытается переложить ответственность за управление принадлежащим ей имуществом на третьих лиц», — отмечает Дзинтарс.

Такие действия подрывают доверие к государственным органам управления и создают риски, связанные с использованием средств фондов Европейского союза.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

