Рижская дума сама виновата, а мэр дурит народ: строители парка Сканстес

SIA «RR Nord» и объединение «RR-Eko» отмечают, что в 2022 году муниципалитет в одностороннем порядке расторг договор на проведение строительных работ, тем самым взяв на себя полную ответственность за материалы, грунт и продолжение работ на строительной площадке.

По мнению предпринимателей, муниципалитет сейчас пытается найти виновного в ситуации, возникшей из-за бездействия сотрудников Рижской думы. Хотя договор был расторгнут три года назад, в феврале этого года Департамент развития потребовал от строителей «привести в порядок территорию» и вывезти грунт с земельных участков, принадлежащих АО «Projekts B10» и частному лицу Марису Спрудсу.

Оплата за выполнение этих работ не предусматривалась, что фактически означало требование провести строительные работы в качестве дара.

«Во время реализации проекта и после расторжения договора SIA «RR Nord» как уполномоченное лицо неоднократно обращалась к Департаменту развития с вопросами о вывозе принадлежащего им грунта, однако Рижская дума каждый раз указывала, что «финансирование отсутствует» и «решение будет найдено позже», — сообщают строители.

Таким образом, фактически было подтверждено, что ответственность за дальнейшее управление указанным грунтом лежит на муниципалитете, подчеркивают строители.

По их мнению, бывшие исполнители проекта не могут нести ответственность за действия должностных лиц Рижской думы.

Согласно плану территории и документации строительного проекта, выкопанный грунт предназначался для использования в инфраструктурных объектах муниципалитета или для работ по рекультивации.

«Опасения по поводу качества работ — это совершенно необоснованные манипуляции. С начала строительных работ Государственная служба окружающей среды (VVD) участвовала в обследовании выявленных обстоятельств и контроле за ходом санации. Все работы выполнялись в соответствии с указаниями сотрудников VVD», — информирует Дзинтарс.

По его словам, технический проект строительства был поверхностным и неполным, не учитывал ряд реальных обстоятельств, например, наличие исторического загрязнения почвы советских времен. В ходе строительных работ выяснилось, что требуется обязательное геоэкологическое исследование территории, которое Рижская дума не провела, и поэтому его выполнил исполнитель строительных работ, отмечает Дзинтарс.

Он отмечает, что в ходе строительства должностные лица Рижской думы фактически игнорировали неоднократные письменные и устные обращения исполнителя работ с просьбой устранить недостатки и нарушения в проекте.

Согласно Закону об управлении отходами, владельцем отходов считается лицо, в фактическом владении которого, то есть в собственности, они находятся. В данном случае это администрация города Риги, поскольку после расторжения договора именно муниципалитет взял на себя как строительный объект, так и находящиеся на нем принадлежащие ему материалы.

Таким образом, все расходы, связанные с управлением грунтом или строительными отходами, должен нести муниципалитет как собственник, а не третьи лица, подчеркивает Дзинтарс.

«У общества создается ошибочное впечатление, что за приведение в порядок окружающей среды после одностороннего расторжения договора отвечает строитель как частное лицо. Также создается впечатление, что обстоятельства, давно установленные без участия должностных лиц муниципалитета, являются чем-то неизвестным. Фактически Рижская дума сама в одностороннем порядке расторгла договор, необоснованно удержала значительные денежные средства и теперь пытается переложить ответственность за управление принадлежащим ей имуществом на третьих лиц», — отмечает Дзинтарс.

Такие действия подрывают доверие к государственным органам управления и создают риски, связанные с использованием средств фондов Европейского союза.