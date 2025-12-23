Россия начала эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы. Значит, война?

По их словам, эвакуация началась в прошлую пятницу и затронула женщин и детей сотрудников российского диппредставительства в Каракасе. Источники AP утверждают, что в МИД РФ «крайне пессимистично» оценивают развитие ситуации в Венесуэле после ужесточения политики Вашингтона в отношении президента Николаса Мадуро и начала захватов нефтяных танкеров, связанных с экспортом венесуэльской нефти.

После публикации материала AP в российском внешнеполитическом ведомстве назвали информацию об эвакуации ложной. «Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» — говорится в сообщении МИД России в Telegram. При этом в министерстве не уточнили, осуществляется ли вывоз семей российских дипломатов из Венесуэлы.

22 декабря президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго, заявил о готовности к дальнейшей эскалации давления на правительство Мадуро. По его словам, официальной целью этой политики остается борьба с наркотрафиком из Венесуэлы в Соединенные Штаты. «Если он захочет что-то сделать, если он будет вести себя жестко, это будет последний раз, когда он сможет так себя вести», — заявил Трамп.

Ранее, 20 декабря, США захватили в Карибском море к востоку от Барбадоса нефтяной танкер Centuries под флагом Панамы, вышедший из Венесуэлы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что Вашингтон намерен и далее пресекать перевозки подсанкционной нефти, которая, по версии американских властей, используется для финансирования «наркотерроризма» в регионе.

До этого, 10 декабря, у побережья Венесуэлы был задержан танкер The Skipper (ранее — Adisa), перевозивший нефть из Венесуэлы и Ирана. А 16 декабря Дональд Трамп объявил о введении «полной и тотальной» блокады всех нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.