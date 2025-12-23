Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Россия начала эвакуацию семей дипломатов из Венесуэлы. Значит, война?

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 11:14

МИД России, по данным западных источников, начал вывоз семей российских дипломатов из Венесуэлы на фоне усиления давления США на власти страны. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на неназванных представителей европейских разведслужб.

По их словам, эвакуация началась в прошлую пятницу и затронула женщин и детей сотрудников российского диппредставительства в Каракасе. Источники AP утверждают, что в МИД РФ «крайне пессимистично» оценивают развитие ситуации в Венесуэле после ужесточения политики Вашингтона в отношении президента Николаса Мадуро и начала захватов нефтяных танкеров, связанных с экспортом венесуэльской нефти.

После публикации материала AP в российском внешнеполитическом ведомстве назвали информацию об эвакуации ложной. «Будьте бдительны. Не поддавайтесь на западные провокации!» — говорится в сообщении МИД России в Telegram. При этом в министерстве не уточнили, осуществляется ли вывоз семей российских дипломатов из Венесуэлы.

22 декабря президент США Дональд Трамп, выступая перед журналистами в своей резиденции Мар-а-Лаго, заявил о готовности к дальнейшей эскалации давления на правительство Мадуро. По его словам, официальной целью этой политики остается борьба с наркотрафиком из Венесуэлы в Соединенные Штаты. «Если он захочет что-то сделать, если он будет вести себя жестко, это будет последний раз, когда он сможет так себя вести», — заявил Трамп.

Ранее, 20 декабря, США захватили в Карибском море к востоку от Барбадоса нефтяной танкер Centuries под флагом Панамы, вышедший из Венесуэлы. Министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм сообщила, что Вашингтон намерен и далее пресекать перевозки подсанкционной нефти, которая, по версии американских властей, используется для финансирования «наркотерроризма» в регионе.

До этого, 10 декабря, у побережья Венесуэлы был задержан танкер The Skipper (ранее — Adisa), перевозивший нефть из Венесуэлы и Ирана. А 16 декабря Дональд Трамп объявил о введении «полной и тотальной» блокады всех нефтяных танкеров, подпадающих под санкции и следующих в Венесуэлу или из нее.

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона (1)

До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

