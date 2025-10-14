Осенняя погода на среду: не так уж и плохо

Осадки возможны как ночью, так и днем, в основном кратковременные дожди. Будет дуть слабый западный ветер.

Температура воздуха ночью составит +2…+7 градусов, на побережье - до +10 градусов. Днем ожидается от +7 градусов в отдельных регионах на востоке страны до +13 градусов на западном побережье Курземе.

В Риге в среду временами пройдет дождь, будет дуть слабый западный ветер. Ночная температура составит около +6 градусов, а днем не превысит +10…+11 градусов.