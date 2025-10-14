Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Убийство собак под Бауской попало на камеры: виновному грозит до пяти лет

Редакция PRESS 14 октября, 2025 16:17

ЧП и криминал 0 комментариев

TV3

После того как в Баусском крае разгорелся скандал из-за трёх собак местного фермера и инфлюенсера Модриса Коновалова, которые были застрелены, по факту произошедшего была начата служебная проверка и возбужден уголовный процесс, сообщает программа Degpunktā телеканала TV3.

Инцидент произошёл в Брунавской волости: собаки забрели на частную территорию, где, по словам свидетелей, напали на косулю и чуть не напали на хозяйку дома. Охотников пригласили для оценки ситуации, однако в результате все три собаки были застрелены в присутствии муниципальной полиции.

Председатель думы Баусского края Айвар Мачек позже заявил, что такое решение «неоправданно и чрезмерно» и подчеркнул, что можно было вызвать специалистов по отлову. Муниципальная полиция также проводит внутреннюю проверку, в ходе которой изучаются записи с нагрудных камер.

Однако параллельно начаты ещё два административных делопроизводства – в связи с убийством косули, совершённым собаками, а также из-за того, что было допущено бродяжничество животных. В соцсетях распространяется фотография растерзанной косули с собаками рядом. Полиция подтвердила, что снимок подлинный – его сделал издалека сотрудник муниципальной полиции, поскольку приближаться к животным было крайне опасно.

«Так как считалось, что животные были очень агрессивны, и, судя по заявлению жительницы, её жизни угрожала опасность – ей пришлось срочно спасаться бегством, и она едва успела войти в дом, чтобы не подвергаться угрозе для жизни и здоровья, – были привлечены также охотники. Однако охотников пригласили не с целью убить животных, а для оценки ситуации – наблюдения и ожидания специалистов по отлову собак», - уточнил руководитель муниципальной полиции Баусского края Эгил Гайлис.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, за что грозит до пяти лет лишения свободы.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

