Убийство собак под Бауской попало на камеры: виновному грозит до пяти лет

Инцидент произошёл в Брунавской волости: собаки забрели на частную территорию, где, по словам свидетелей, напали на косулю и чуть не напали на хозяйку дома. Охотников пригласили для оценки ситуации, однако в результате все три собаки были застрелены в присутствии муниципальной полиции.

Председатель думы Баусского края Айвар Мачек позже заявил, что такое решение «неоправданно и чрезмерно» и подчеркнул, что можно было вызвать специалистов по отлову. Муниципальная полиция также проводит внутреннюю проверку, в ходе которой изучаются записи с нагрудных камер.

Однако параллельно начаты ещё два административных делопроизводства – в связи с убийством косули, совершённым собаками, а также из-за того, что было допущено бродяжничество животных. В соцсетях распространяется фотография растерзанной косули с собаками рядом. Полиция подтвердила, что снимок подлинный – его сделал издалека сотрудник муниципальной полиции, поскольку приближаться к животным было крайне опасно.

«Так как считалось, что животные были очень агрессивны, и, судя по заявлению жительницы, её жизни угрожала опасность – ей пришлось срочно спасаться бегством, и она едва успела войти в дом, чтобы не подвергаться угрозе для жизни и здоровья, – были привлечены также охотники. Однако охотников пригласили не с целью убить животных, а для оценки ситуации – наблюдения и ожидания специалистов по отлову собак», - уточнил руководитель муниципальной полиции Баусского края Эгил Гайлис.

Государственная полиция возбудила уголовное дело по факту жестокого обращения с животными, за что грозит до пяти лет лишения свободы.