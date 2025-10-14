За время войны почти 290 000 бойцов ВСУ покинули свои части

Украинские правоохранительные органы возбудили почти 290 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве с начала полномасштабного вторжения России. Об этом сообщает во вторник, 14 октября, издание "Украинская правда" со ссылкой на ответ Офиса генерального прокурора.

С января 2022 года по сентябрь 2025-го зарегистрировано 235 646 производств по статье о самовольном оставлении части (СОЧ) и 53 954 - о дезертирстве. Резкий рост произошел с сентября 2024 года. С этого времени правоохранители зафиксировали почти 176 000 дел по СОЧ и около 24 000 по дезертирству.

Ранее в ответе на запрос "Украинской правды" Офис генпрокурора сообщал, что по состоянию на июль 2025 года было зарегистрировано 202 997 дел о самовольном оставлении части и 50 058 - о дезертирстве. Подозрения были предъявлены в 15 564 и 1248 делах соответственно.

В ноябре 2024 года в Украине ввели механизм, благодаря которому военнослужащие могут вернуться на службу без наказания, если они впервые покинули часть или дезертировали. Эффект от такого механизма оказался неоднозначным: с одной стороны, в войска вернулось более 29 тыс. украинских военнослужащих, с другой - количество случаев СОЧ и дезертирства значительно возросло.

Уже в 2024 году побег из армии стал самым массовым преступлением в Украине, впервые в истории превысив показатели краж и мошенничества.

Во время военного положения за самовольное оставление части в Украине предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы, за дезертирство - от 5 до 12 лет.