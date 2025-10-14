Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
За время войны почти 290 000 бойцов ВСУ покинули свои части

© Deutsche Welle 14 октября, 2025 16:55

Мир 0 комментариев

Украинские правоохранительные органы возбудили почти 290 тысяч уголовных дел о самовольном оставлении части и дезертирстве с начала полномасштабного вторжения России. Резкий рост производств произошел за последний год.

С января 2022 года по сентябрь 2025-го зарегистрировано 235 646 производств по статье о самовольном оставлении части (СОЧ) и 53 954 - о дезертирстве. Резкий рост произошел с сентября 2024 года. С этого времени правоохранители зафиксировали почти 176 000 дел по СОЧ и около 24 000 по дезертирству.

Ранее в ответе на запрос "Украинской правды" Офис генпрокурора сообщал, что по состоянию на июль 2025 года было зарегистрировано 202 997 дел о самовольном оставлении части и 50 058 - о дезертирстве. Подозрения были предъявлены в 15 564 и 1248 делах соответственно.

В ноябре 2024 года в Украине ввели механизм, благодаря которому военнослужащие могут вернуться на службу без наказания, если они впервые покинули часть или дезертировали. Эффект от такого механизма оказался неоднозначным: с одной стороны, в войска вернулось более 29 тыс. украинских военнослужащих, с другой - количество случаев СОЧ и дезертирства значительно возросло.

Уже в 2024 году побег из армии стал самым массовым преступлением в Украине, впервые в истории превысив показатели краж и мошенничества.

Во время военного положения за самовольное оставление части в Украине предусмотрено от 5 до 10 лет лишения свободы, за дезертирство - от 5 до 12 лет. 

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

Важно 20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

