Зачем? Многие жители Латвии работают на нескольких работах (2)

© LETA 14 октября, 2025 10:26

Новости Латвии 2 комментариев

По данным Службы государственных доходов, численность работников, трудоустроенных на одном рабочем месте, составляет 716 696 человек, на двух рабочих местах работают 80 655 человек, на трех - 14 917, более чем на трех - 7716.

По мнению ряда опрошенных, трудоустройство на нескольких рабочих местах во многих ситуациях - вынужденное, так как на одном рабочем месте невозможна полная нагрузка, другие требования нормативных актов лишают возможности в одном месте работать больше и поэтому логичным является второе место работы.

Очень специфична работа одновременно на трех рабочих местах. Таковыми чаще всего бывают будни в сельской местности, где учитель одного предмета, чтобы заработать себе достойную зарплату, вынужден работать в нескольких школах.

Кроме того, в эту и следующую за ней категорию входят и те люди, которые одновременно состоят и в правлениях, и в советах нескольких предприятий.

"На современном рынке труда мы все чаще сталкиваемся с тем, что работники работают на нескольких работах одновременно. Это уже не просто исключение или потребность в дополнительных финансах - это глобальные перемены на рынке труда", - оценивает ситуацию руководитель по обслуживанию клиентов платформы временного трудоустройства "Workis" Байба Розентале.

Она признает, что именно растущие расходы на жизнь, несомненно, являются одной из причин, по которой люди выбирают несколько работ сразу.

"Однако многие наряду со стабильной основной работой работают и над различными проектами, связанными с их личным увлечением. Другие используют это как возможность для развития карьеры, так как полученные навыки и опыт в различных отраслях делают их более ценными профессионалами", - пояснила Розентале.

Она признает, что есть такие наемные работники, для которых это образ жизни.

"Современные работники высоко ценят гибкость и автономность, возможность строить карьеру в соответствии со своими интересами и личными потребностями", - заключает Розентале.

По ее мнению, не во всех отраслях наблюдается эта тенденция, однако чаще всего ее можно наблюдать в отраслях с гибким или посменным графиком работы, например, в сфере гостеприимства, розничной торговли, логистики и производства.

(Diena)

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

