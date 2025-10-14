Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Есть работа: в тюрьмах не хватает сотен сотрудников

© LETA 14 октября, 2025 10:43

Новости Латвии 0 комментариев

В латвийских местах заключения сейчас более 300 вакансий. С открытием Лиепайской тюрьмы их число может еще возрасти. Как привлечь сотрудников в тюрьмы? Для этого будут предприняты меры, призванные разрушить стереотипы об этой работе и сделать тюрьмы более открытыми для потенциальных работников.

"В обществе все еще царят различные стереотипы, основанные, например, на различных художественных фильмах о российских и американских тюрьмах. Очень многое изменилось в нашей системе за последние десятилетия. Определенные стереотипы - это первое, с чем мы сталкиваемся, обращаясь к возможным кандидатам на должности, которые указывают на то, что их сдерживает", - рассказала начальник учебного центра управления мест заключения, капитан Кристине Бейтеле.

Например, существует мнение, что работа в тюрьме опасная, низкооплачиваемая и бесперспективная. Чтобы показать реальную работу и возможности для карьеры, а также дать шанс интересующимся пообщаться с сотрудниками, в ноябре в тюрьмах впервые будут организованы дни открытых дверей.

Первое мероприятие пройдет в Валмиере. Именно там надзирателем работает Зане Романцане из Лимбажи. Раньше она работала в охране. "У меня всегда было ощущение, что служба - это моя история. Потом появилась возможность, я записалась и успешно прошла все проверки. Работа в тюрьме не однообразная: каждый день может быть разным, у каждого заключенного свое поведение, и один день не похож на другой. Это физическая и активная работа", - рассказала Романцане.

"Я сам начинал как старший инспектор в подразделении охраны, а сейчас занимаю должность заместителя начальника тюрьмы. Нет ни одного одинакового дня: у сотрудников множество различных задач, они участвуют в мероприятиях, проводят занятия или сопровождают заключенных за пределами тюрьмы. Работа не однообразная", - отметил заместитель начальника Лиепайской тюрьмы Артур Фрейманис, присоединившись к мнению коллеги.

(Lsm.lv)

