Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Кризис на пороге: как простому человеку подготовиться?

Редакция PRESS 15 октября, 2025 20:00

Для настроения 0 комментариев

Опытный правозащитник, юрист Юрий Соколовский обобщил и проанализировал чрезвычайно полезную в наших условиях информацию. О том, какие кризисы нас подстерегают и как к ним подготовиться...

-Минутка грядущих кризисов. Подготовил краткую инструкцию по выживанию и оптимизму. Людям, пережившим в своей жизни большие сломы — вроде начала 90-х, экономического кризиса 2008–2009 годов и кризисов поменьше: 1998 года и пандемии, — не нужно рассказывать, что экономические кризисы были и будут.

На мой недавний пост с цитатой из Насима Талеба https://tinyurl.com/2vuer6s8, в котором он утверждает, что кризис неизбежен и только чудо может его предотвратить, а потому нужно страховаться на этот случай, читательница задала абсолютно резонный вопрос: а как страховаться?

Талеб говорил о страховке для инвесторов, у которых есть свои инструменты. Но и у «обычных людей» они тоже есть. Когда кризис наступит и в какой форме он придет, не знает никто, но можно с уверенностью сказать, что он будет. Может, через год, а может — через семь лет. Это неважно.

Важно другое — что может сделать простой человек, чтобы не только подготовиться, но и выйти из кризиса по возможности с выигрышем. Подготовку можно начать уже сегодня.

Итак, куда вкладывать.

Первое — здоровье. Критические моменты — это периоды перемен и стресса. От вас зависит благосостояние вашей семьи. Вы должны быть по возможности здоровы и энергичны, чтобы помочь себе и близким. Это касается не только работающих, но и пенсионеров.

Вкладываемся в обследование, лечение, профилактику, тренировки. Используем как бесплатные возможности (узнаём о них и применяем по максимуму), так и платные услуги. Делаем зубы, лечим хронические заболевания, занимаемся профилактикой острых, двигаемся, тренируемся и т. д.

Второе — образование и навыки. Осваиваем новые профессии, получаем дипломы и сертификаты, чтобы повысить гибкость на рынке труда. Изучаем иностранные языки (английский — в первую очередь, если его ещё нет), осваиваем многочисленные возможности искусственного интеллекта — самостоятельно или на курсах.

Третье — семейные финансы. Приводим их в порядок: увеличиваем доходы и уменьшаем ненужные траты, ликвидируем или сокращаем кредиты, регулярно делаем накопления, вкладываем их в разные активы, получаем с них доход.

Согласно свежему исследованию, только 21 % жителей Латвии располагают финансовым буфером из трёхмесячного дохода и более. Надо быть на правильной стороне.

Четвёртое — использовать кризис как возможность.

Что бы вы сделали, если бы в 2010 году у вас были накопления? Возможно, купили бы квартиру или ценные бумаги. Как ни парадоксально, но именно во время кризиса это может быть безопасно: активы можно купить дёшево, а потом при восстановлении получить прибыль. Многие активы надо покупать во время кризисов, а не во время бумов. Но для этого надо в этот момент иметь накопления, а не кредиты.

Пятое — психологическая устойчивость

Ограничиваем поток токсичных новостей, учимся фильтровать информацию. Оттого что вы не будете спать, ночью начитавшись ядреных новостей мы никому не поможем, а себе навредим. Позитивное общение, медитация, прогулки, книги, спорт, время с семьёй и друзьями, налаживаем режим и сон.

Все эти действия принесут пользу вне зависимости от того, что будет дальше. Этот перечень не новый и не исчерпывающий, каждый может добавить для себя еще что-то.

Но главное мы можем этот план выполнять сами, независимо от того, что сказал Трамп, или что сделало латвийское правительство. Большинство из тех улучшений, что я перечислил, у нас отнять нельзя.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:05 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 3 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 6 часов назад

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать
Загрузка

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать