Кризис на пороге: как простому человеку подготовиться?

-Минутка грядущих кризисов. Подготовил краткую инструкцию по выживанию и оптимизму. Людям, пережившим в своей жизни большие сломы — вроде начала 90-х, экономического кризиса 2008–2009 годов и кризисов поменьше: 1998 года и пандемии, — не нужно рассказывать, что экономические кризисы были и будут.

На мой недавний пост с цитатой из Насима Талеба https://tinyurl.com/2vuer6s8, в котором он утверждает, что кризис неизбежен и только чудо может его предотвратить, а потому нужно страховаться на этот случай, читательница задала абсолютно резонный вопрос: а как страховаться?

Талеб говорил о страховке для инвесторов, у которых есть свои инструменты. Но и у «обычных людей» они тоже есть. Когда кризис наступит и в какой форме он придет, не знает никто, но можно с уверенностью сказать, что он будет. Может, через год, а может — через семь лет. Это неважно.

Важно другое — что может сделать простой человек, чтобы не только подготовиться, но и выйти из кризиса по возможности с выигрышем. Подготовку можно начать уже сегодня.

Итак, куда вкладывать.

Первое — здоровье. Критические моменты — это периоды перемен и стресса. От вас зависит благосостояние вашей семьи. Вы должны быть по возможности здоровы и энергичны, чтобы помочь себе и близким. Это касается не только работающих, но и пенсионеров.

Вкладываемся в обследование, лечение, профилактику, тренировки. Используем как бесплатные возможности (узнаём о них и применяем по максимуму), так и платные услуги. Делаем зубы, лечим хронические заболевания, занимаемся профилактикой острых, двигаемся, тренируемся и т. д.

Второе — образование и навыки. Осваиваем новые профессии, получаем дипломы и сертификаты, чтобы повысить гибкость на рынке труда. Изучаем иностранные языки (английский — в первую очередь, если его ещё нет), осваиваем многочисленные возможности искусственного интеллекта — самостоятельно или на курсах.

Третье — семейные финансы. Приводим их в порядок: увеличиваем доходы и уменьшаем ненужные траты, ликвидируем или сокращаем кредиты, регулярно делаем накопления, вкладываем их в разные активы, получаем с них доход.

Согласно свежему исследованию, только 21 % жителей Латвии располагают финансовым буфером из трёхмесячного дохода и более. Надо быть на правильной стороне.

Четвёртое — использовать кризис как возможность.

Что бы вы сделали, если бы в 2010 году у вас были накопления? Возможно, купили бы квартиру или ценные бумаги. Как ни парадоксально, но именно во время кризиса это может быть безопасно: активы можно купить дёшево, а потом при восстановлении получить прибыль. Многие активы надо покупать во время кризисов, а не во время бумов. Но для этого надо в этот момент иметь накопления, а не кредиты.

Пятое — психологическая устойчивость

Ограничиваем поток токсичных новостей, учимся фильтровать информацию. Оттого что вы не будете спать, ночью начитавшись ядреных новостей мы никому не поможем, а себе навредим. Позитивное общение, медитация, прогулки, книги, спорт, время с семьёй и друзьями, налаживаем режим и сон.

Все эти действия принесут пользу вне зависимости от того, что будет дальше. Этот перечень не новый и не исчерпывающий, каждый может добавить для себя еще что-то.

Но главное мы можем этот план выполнять сами, независимо от того, что сказал Трамп, или что сделало латвийское правительство. Большинство из тех улучшений, что я перечислил, у нас отнять нельзя.