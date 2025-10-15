“Это чистый шантаж!” Жильцы мёрзнут — компания отказывается подключать отопление

«У нас маленький ребёнок, приходится держать обогреватель включённым. В квартире уже появился плесень, ребёнок заболел — это ненормально», — жалуется жительница Ирена.

Соседний дом уже обогревается, но жильцы Пальму 5 остались без отопления. По словам жильцов, нынешний управляющий SIA “Berga nami” отказался подключить тепло до полного погашения долгов, несмотря на то что задолженность перед “Rīgas siltums” — всего 500 евро.

Ирена утверждает, что долг появился внезапно и без объяснений: «1 сентября долга не было. Теперь говорят, что есть, но не показывают расчёт. Это шантаж! Я соберу подписи и обращусь в полицию».



Директор компании “Berga nami” Калвис Калниньш заявляет, что реальная задолженность перед фирмой составляет 6842 евро, из них 1900 евро — за тепло. Он утверждает, что часть жильцов не платит, и компания не намерена “спонсировать” должников: «Если часть собственников не выполняет обязательства, за это отвечает весь дом. Мы уже переплатили около 1400 евро, покрывая долги других».

Эксперт по управлению домами Витолдс Пейпиньш напоминает, что ответственность несут все владельцы квартир, а не управляющий: «Новый администратор может заключить договор с “Rīgas siltums”, но только если жильцы письменно согласятся оплатить долги».

Пока стороны спорят, в квартирах холодно и сыро, а жильцы готовят коллективное обращение в Рижскую думу и полицию.