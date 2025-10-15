Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
"Это чистый шантаж!" Жильцы мёрзнут — компания отказывается подключать отопление

Редакция PRESS 15 октября, 2025 11:05

Bez Tabu/ TV3

Жители дома №5 на улице Палму в Риге мерзнут уже вторую неделю: батареи холодные, в комнатах не выше 15–16 градусов. Люди спят в шерстяных носках и под двумя одеялами.

«У нас маленький ребёнок, приходится держать обогреватель включённым. В квартире уже появился плесень, ребёнок заболел — это ненормально», — жалуется жительница Ирена.

Соседний дом уже обогревается, но жильцы Пальму 5 остались без отопления. По словам жильцов, нынешний управляющий SIA “Berga nami” отказался подключить тепло до полного погашения долгов, несмотря на то что задолженность перед “Rīgas siltums” — всего 500 евро.

Ирена утверждает, что долг появился внезапно и без объяснений: «1 сентября долга не было. Теперь говорят, что есть, но не показывают расчёт. Это шантаж! Я соберу подписи и обращусь в полицию».


Директор компании “Berga nami” Калвис Калниньш заявляет, что реальная задолженность перед фирмой составляет 6842 евро, из них 1900 евро — за тепло. Он утверждает, что часть жильцов не платит, и компания не намерена “спонсировать” должников: «Если часть собственников не выполняет обязательства, за это отвечает весь дом. Мы уже переплатили около 1400 евро, покрывая долги других».

Эксперт по управлению домами Витолдс Пейпиньш напоминает, что ответственность несут все владельцы квартир, а не управляющий: «Новый администратор может заключить договор с “Rīgas siltums”, но только если жильцы письменно согласятся оплатить долги».

Пока стороны спорят, в квартирах холодно и сыро, а жильцы готовят коллективное обращение в Рижскую думу и полицию.

 

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

