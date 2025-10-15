Греки бунтуют: не хотят 13-часовой рабочий день, а хотят 7 часов/5 дней/35 часов в неделю

Основное требование - отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне и требованием системы - 7 часов/5 дней/35 часов. В то же время ADEDY требует восстановления 13-й и 14-й зарплат, существенного повышения оплаты труда, отмены 2%-ного взноса, отсрочки двухлетнего периода 2016-2017 годов, заключения коллективных трудовых договоров, в том числе в государственном секторе, постоянной и стабильной работы для всех, а также отмены нового дисциплинарного закона.

Со своей стороны, Афинский центр труда, который также объявил 24-часовую забастовку во вторник, требует отмены антирабочих положений законопроекта и выступает против "13-часового рабочего дня" и сегментации свободного времени. Она также призывает к подписанию коллективных договоров с повышением заработной платы и сокращением рабочего времени.

В свою очередь, Всеобщая конфедерация трудящихся Греции (GSEE) призвала всех работников принять участие в 24-часовой забастовках и митингах, проходящих в Афинах и других крупных городах страны.

Забастовочный митинг у Афинского университета против трудового законопроекта с лозунгами "13-часовой день не будет реализован" приветствовала по телефону с Западного берега председатель Союза палестинских профсоюзов Иерусалима Сюзан Тайсир Салам и другие.

Двухдневные дебаты на пленарном заседании парламента начались во вторник и проходили на повышенных тонах, оппозиционные партии призывали к отзыву законопроекта. Дебаты завершатся очередным голосованием.

Предложенный законопроект разрешает работодателям устанавливать для сотрудников до 13 рабочих часов в день не более 37,5 дней в году при сохранении 40-часовой недели как нормы. при этом сверхурочная работа должна оплачиваться по повышенным ставкам. Министерство труда подчеркивает, что новый график будет добровольным, однако профсоюзы опасаются, что при слабом контроле работодатели смогут навязывать трудящимся дополнительные часы.