Греки бунтуют: не хотят 13-часовой рабочий день, а хотят 7 часов/5 дней/35 часов в неделю

Euronews 15 октября, 2025 14:00

Мир

Во вторник днем на Площади Конституции, Синтагматос, в центре Афин, перед зданием греческого парламента, прошли протестные митинги в рамках 24-часовой общенациональной забастовки Высшей администрации профсоюзов муниципальных служащих (ADEDY), выступающей против новой трудовой реформы.

Основное требование - отзыв законопроекта о 13-часовом рабочем дне и требованием системы - 7 часов/5 дней/35 часов. В то же время ADEDY требует восстановления 13-й и 14-й зарплат, существенного повышения оплаты труда, отмены 2%-ного взноса, отсрочки двухлетнего периода 2016-2017 годов, заключения коллективных трудовых договоров, в том числе в государственном секторе, постоянной и стабильной работы для всех, а также отмены нового дисциплинарного закона.

Со своей стороны, Афинский центр труда, который также объявил 24-часовую забастовку во вторник, требует отмены антирабочих положений законопроекта и выступает против "13-часового рабочего дня" и сегментации свободного времени. Она также призывает к подписанию коллективных договоров с повышением заработной платы и сокращением рабочего времени.

В свою очередь, Всеобщая конфедерация трудящихся Греции (GSEE) призвала всех работников принять участие в 24-часовой забастовках и митингах, проходящих в Афинах и других крупных городах страны.

Забастовочный митинг у Афинского университета против трудового законопроекта с лозунгами "13-часовой день не будет реализован" приветствовала по телефону с Западного берега председатель Союза палестинских профсоюзов Иерусалима Сюзан Тайсир Салам и другие.

Двухдневные дебаты на пленарном заседании парламента начались во вторник и проходили на повышенных тонах, оппозиционные партии призывали к отзыву законопроекта. Дебаты завершатся очередным голосованием.

Предложенный законопроект разрешает работодателям устанавливать для сотрудников до 13 рабочих часов в день не более 37,5 дней в году при сохранении 40-часовой недели как нормы. при этом сверхурочная работа должна оплачиваться по повышенным ставкам. Министерство труда подчеркивает, что новый график будет добровольным, однако профсоюзы опасаются, что при слабом контроле работодатели смогут навязывать трудящимся дополнительные часы.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

