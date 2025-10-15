Поезд был уже в 200 метрах: в Огре женщина спасла мальчика от трагического случая

«На станции Огре по рельсам ходил мальчик лет 12, на просьбы взрослых людей покинуть рельсы он не откликался и не слушался. Когда на этом пути появился поезд в 200 метров (примерно) от него, он также оставался на путях . Пришлось вылезти на рельсы и убрать его с них, во избежание....

Уважаемые родители или те кому знаком этот ребёнок, пожалуйста проведите с ним беседу. В этот раз мы с сыном увели горе от какой-то семьи, но что может произойти или кто поможет в следующий раз неизвестно.

Время и дата : 14.10.2025 в 18:05», - написала Дарья.

В комментариях кто-то вспомнил, что чуть не сбил этого же мальчика на проезжей части у футбольного поля на машине:

"Я почти уверена, что после пяти вечера возле футбольного поля «Межапроспект» этот же мальчик неосторожно «вышагнул» на проезжую часть. Я затормозила, но ощущение было странное... На дороге та ситуация больше напоминала невнимательность, потому что мальчик отступил назад и был вместе с другим мальчиком. Я увидела пост про железную дорогу и просто картинка сложилась.", - написала какая-то женщина.

Люди предположили, что у ребенка может быть какой-то диагноз. Но непонятно тогда, почему он гуляет без сопровождения. Комментаторы через соцсеть обратили внимание социальной службы на сложившуюся ситуацию. И стали распространять публикацию, чтобы найти родителей ребенка.

Отметим, что мальчик был в очках, вероятно, не очень хорошо видит.

Фото: Facebook