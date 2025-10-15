Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Поезд был уже в 200 метрах: в Огре женщина спасла мальчика от трагического случая

Редакция PRESS 15 октября, 2025 19:43

0 комментариев

На фоне недавней трагедии на переезде в Иманте, взрослые стали уделять больше внимания детям, которые находятся возле железнодорожный путей или же на них в момент приближения поезда. Так поступила и Дарья, которая на станции в Огре заметив на путях мальчика вышла за ним на рельсы, и отвела на безопасное расстояние.

«На станции Огре по рельсам ходил мальчик лет 12, на просьбы взрослых людей покинуть рельсы он не откликался и не слушался. Когда на этом пути появился поезд в 200 метров (примерно) от него, он также оставался на путях . Пришлось вылезти на рельсы и убрать его с них, во избежание....

Уважаемые родители или те кому знаком этот ребёнок, пожалуйста проведите с ним беседу. В этот раз мы с сыном увели горе от какой-то семьи, но что может произойти или кто поможет в следующий раз неизвестно.

Время и дата : 14.10.2025 в 18:05», - написала Дарья.

В комментариях кто-то вспомнил, что чуть не сбил этого же мальчика на проезжей части у футбольного поля на машине:

"Я почти уверена, что после пяти вечера возле футбольного поля «Межапроспект» этот же мальчик неосторожно «вышагнул» на проезжую часть. Я затормозила, но ощущение было странное... На дороге та ситуация больше напоминала невнимательность, потому что мальчик отступил назад и был вместе с другим мальчиком. Я увидела пост про железную дорогу и просто картинка сложилась.", - написала какая-то женщина.

Люди предположили, что у ребенка может быть какой-то диагноз. Но непонятно тогда, почему он гуляет без сопровождения. Комментаторы через соцсеть обратили внимание социальной службы на сложившуюся ситуацию. И стали распространять публикацию, чтобы найти родителей ребенка.

Отметим, что мальчик был в очках, вероятно, не очень хорошо видит.

Фото: Facebook

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

