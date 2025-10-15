Рютте: Взаимодействие НАТО и ЕС «имеет решающее значение»

Генсек НАТО полагает, что дальнейшие поставки американского оружия в Украину будут финансировать ее европейские союзники, отмечает агентство dpa. В рамках запущенной в августе инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, "Список приоритетных требований Украины"), в частности, Германия уже выделила два миллиарда евро, напомнил Рютте на встрече глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе. Однако теперь есть основания полагать, что к инициативе присоединятся и многие другие страны, добавил он, уточнив, что в первую очередь речь идет о предоставлении Киеву систем ПВО.

При этом генсек не стал подробно комментировать дискуссию о возможной поставке в Украину американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. "Это двусторонний вопрос", - сказал он, уточнив, что "сегодня это не стоит на повестке дня".



Глава Пентагона высказался за развитие инициативы PURL

Министр обороны США Пит Хегсет, также присутствующий на встрече в Брюсселе, высказался в том же духе. "Мы ожидаем, что еще больше стран будут предоставлять еще больше помощи и покупать еще больше оборудования, чтобы помочь Украине мирным путем положить конец этому конфликту", - передает dpa слова главы Пентагона.

За встречей министров иностранных дел стран НАТО в тот же день последует заседание так называемой Контактной группы по Украине под руководством Германии и Великобритании. Вечером 15 октября министры обороны стран ЕС соберутся на рабочий ужин.

США анонсировали "крупное объявление" о поставках оружия Киеву

Администрация США 15 октября обнародует важное объявление о поставках вооружений Украине, сообщил накануне постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции в Брюсселе. Одновременно он призвал государства Южной Европы более активно участвовать в поддержке Киева, особенно в рамках PURL. "Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей необходимо, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - подчеркнул постпред США при НАТО.

Заявление Уитакера прозвучало на фоне дискуссий о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что Киев может получить эти ракеты, если Россия откажется от мирного урегулирования войны в Украине. "Возможно, мне стоило поговорить с россиянами о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю", - сказал глава Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее подчеркнул, что если США предоставят его стране Tomahawk, то эти ракеты будут применяться исключительно для ударов по военным целям. Зеленский должен 17 октября встретиться с Трампом в Вашингтоне.