Рютте: Взаимодействие НАТО и ЕС «имеет решающее значение»

15 октября, 2025

Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте отверг опасения по поводу возможного дублирования структур Североатлантического альянса и Европейского союза в области обороны. "Нет никакого дублирования", - заявил генсек журналистам в среду, 15 октября, перед началом встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Альянс хорошо справляется с "трудными вопросами военной стороны", в то время как Евросоюз способен обеспечить "наличие денежных средств" и "согласованность действий стран ЕС", пояснил Рютте. По его мнению, именно такое сочетание "имеет решающее значение" для успешного сотрудничества.

Генсек НАТО полагает, что дальнейшие поставки американского оружия в Украину будут финансировать ее европейские союзники, отмечает агентство dpa. В рамках запущенной в августе инициативы PURL (Prioritised Ukraine Requirements List, "Список приоритетных требований Украины"), в частности, Германия уже выделила два миллиарда евро, напомнил Рютте на встрече глав Минобороны стран ЕС в Брюсселе. Однако теперь есть основания полагать, что к инициативе присоединятся и многие другие страны, добавил он, уточнив, что в первую очередь речь идет о предоставлении Киеву систем ПВО.

При этом генсек не стал подробно комментировать дискуссию о возможной поставке в Украину американских дальнобойных крылатых ракет Tomahawk. "Это двусторонний вопрос", - сказал он, уточнив, что "сегодня это не стоит на повестке дня".

 
Глава Пентагона высказался за развитие инициативы PURL
Министр обороны США Пит Хегсет, также присутствующий на встрече в Брюсселе, высказался в том же духе. "Мы ожидаем, что еще больше стран будут предоставлять еще больше помощи и покупать еще больше оборудования, чтобы помочь Украине мирным путем положить конец этому конфликту", - передает dpa слова главы Пентагона.

За встречей министров иностранных дел стран НАТО в тот же день последует заседание так называемой Контактной группы по Украине под руководством Германии и Великобритании. Вечером 15 октября министры обороны стран ЕС соберутся на рабочий ужин.

США анонсировали "крупное объявление" о поставках оружия Киеву

Администрация США 15 октября обнародует важное объявление о поставках вооружений Украине, сообщил накануне постоянный представитель Соединенных Штатов при НАТО Мэттью Уитакер на пресс-конференции в Брюсселе. Одновременно он призвал государства Южной Европы более активно участвовать в поддержке Киева, особенно в рамках PURL. "Президент Трамп предоставил Украине лучшее в мире оружие: оно ей необходимо, она жаждет его. Эта программа жизненно важна для того, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров", - подчеркнул постпред США при НАТО.

Заявление Уитакера прозвучало на фоне дискуссий о возможной передаче Украине ракет Tomahawk. Президент США Дональд Трамп 13 октября заявил, что Киев может получить эти ракеты, если Россия откажется от мирного урегулирования войны в Украине. "Возможно, мне стоило поговорить с россиянами о Tomahawk. Хотят ли они, чтобы Tomahawk летели в их сторону? Я так не думаю", - сказал глава Белого дома.

Президент Украины Владимир Зеленский позднее подчеркнул, что если США предоставят его стране Tomahawk, то эти ракеты будут применяться исключительно для ударов по военным целям. Зеленский должен 17 октября встретиться с Трампом в Вашингтоне.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

