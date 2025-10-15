Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Высокопатогенный птичий грипп обнаружен у двух мертвых птиц

15 октября, 2025 13:28

Новости Латвии

 У мертвых лебедей, найденных в Добельском и Айзкраукльском краях, констатирован высокопатогенный птичий грипп, сообщили в Продовольственно-ветеринарной службе (ПВС).

Таким образом, в этом году в Латвии птичий грипп обнаружен уже у трех мертвых диких птиц - у лебедя в Яунгулбене в конце сентября и двух лебедей в Добельском и Айзкраукльском краях на этой неделе. Также грипп был констатирован на птицеферме в Огрском крае в конце мая.

14 октября о вспышке высокопатогенного птичьего гриппа в крупном индюшачьем хозяйстве в Кретингском районе сообщила Продовольственно-ветеринарная служба Литвы. Такие сообщения поступали и из других европейских стран.

Как подчеркнули в ПВС, высокопатогенный птичий грипп - острое, очень заразное инфекционное заболевание птиц, для которого характерна высокая смертность. В природе вирус распространяют дикие птицы, особенно водоплавающие, у которых болезнь может протекать без характерных признаков.

Домашние птицы могут заразиться от контакта с зараженными дикими птицами, их выделениями и пометом. Также птицы могут заразиться посредством употребления загрязненной воды, корма или через предметы, в том числе обувь, одежду и инвентарь, на которые попал вирус.

Учитывая миграцию перелетных птиц и, как следствие, возросшие риски птичьего гриппа, в ПВС напоминают, что требования к биобезопасности обязательны для всех держателей домашней птицы. Чтобы защитить домашних птиц от заражения, их нужно содержать, кормить и поить только в закрытых помещениях или на территории с водонепроницаемой крышей и заграждениями по бокам, не допуская доступа диких птиц.

Также следует убедиться в том, что к помещениям, в которых содержится домашняя птица, не могут получить доступ посторонние лица, использовать сменную одежду и обувь при контакте с птицами и не поить их водой из водоемов.

Служба призывает незамедлительно сообщать обо всех случаях подозрений на заболевание домашней птицы ветеринару или ПВС. Жителей также призывают сообщать ПВС о найденных мертвых диких птицах, особенно водоплавающих.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Важно

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Выбор редакции

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

