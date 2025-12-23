Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
На Домской 1500 евро за место: всё меньше ремесленников стремится на Рождественский базарчик

© LETA 23 декабря, 2025 10:06

0 комментариев

Фото press.lv

В этом году рижане и гости города вновь отправляются за праздничным настроением и подарками на Домскую площадь, где уже в двадцать пятый раз проходит рождественская ярмарка. Ярмарка собрала весьма внушительный круг торговцев - в ней участвуют более 80 предпринимателей, ремесленников и домашних производителей.

Руководитель ярмарки Анна Блауа рассказывает, что прием заявок от торговцев был объявлен осенью и отклик был большим.

"Процесс отбора необходим - он гарантирует качество и соответствие атмосфере и аутентичности ярмарки. Критерии различны - мы оцениваем оригинальность предложения, качество и происхождение изделий, ассортимент и др., поэтому, как и каждый год, за чертой остались несколько десятков претендентов", - рассказала Блауа, отмечая, что заявки на участие в ярмарке подает все меньше ремесленников, но наблюдается большой интерес со стороны предприятий общепита.

Одно стандартное торговое место на Домской площади стоит начиная с 1500 евро за весь период работы ярмарки. В этом году это 38 дней - с 28 ноября по 4 января. Организаторы ярмарки позаботились о том, чтобы на ней действовала депозитная система.

"В этом году мы сделали шаг вперед, и деньги за возвращенный стакан посетитель ярмарки может получить на свой банковский счет", - отмечает Блауа.

"Ярмарка меняется и развивается на протяжении уже 25 лет. Мы заботимся о создании праздничной атмосферы, чтобы каждое посещение ярмарки для рижан и гостей города осталось в памяти как особое событие, которое дарит радость Рождества. Мы приняли туристов почти из 30 стран Европы, Америки и Азии. Больше всего нас радуют те посетители, которые приезжают в Ригу именно ради рождественской ярмарки в Старом городе", - говорит Блауа.

Данные за прошлый год показывают, что рождественскую ярмарку на Домской площади посетили около 200 тысяч человек, в том числе 61% составили иностранные туристы.

(Latvijas Avīze)

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси
Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона
Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона (1)

С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз
С Нового года в Латвии начнётся настоящая зима: обновлённый прогноз (3)

Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

11:38

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

11:29

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

11:26

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

11:24

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

11:20

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

11:18

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

11:16

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

