Свидетели Иеговы подали в Конституционный суд жалобу: требуют принятия особого закона

Заявитель — религиозное объединение «Община свидетелей Иеговы», которое объединяет несколько общин свидетелей Иеговы в Латвии.

Свидетели Иеговы действуют в Латвии с 1916 года и в настоящее время являются седьмой по величине религиозной группой в стране.

Община указывает, что в Латвии есть религиозные организации, получившие на основании специальных законов или международных договоров особые права, например, выполнять общественные функции — регистрировать браки, пользоваться привилегиями духовенства и иметь дополнительную защиту имущества.

Другие зарегистрированные религиозные организации таких прав не имеют, а в Законе о религиозных организациях не установлена процедура, по которой они могли бы подать заявление о признании их специальным законом и получить подобные права.

По мнению заявителя, норма, не определяющая четких критериев и процедуры признания религиозной организации специальным законом, противоречит Конституции.

Конституционный суд попросил Сейм до декабря представить письменный ответ с изложением фактических обстоятельств дела и юридическим обоснованием.

Срок подготовки дела — март следующего года.