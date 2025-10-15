Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Миллион на расходы — профсоюз медиков живёт на широкую ногу, но требует всё больше? (1)

Редакция PRESS 15 октября, 2025 15:25

Новости Латвии 1 комментариев

Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) угрожает забастовкой и требует дополнительных средств на здравоохранение, хотя сама организация оперирует шестизначными суммами, отмечает nra.lv. 

Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) заявил о готовности начать забастовку и выразить недоверие министру здравоохранения Хосаму Абу Мери. Организация утверждает, что в новом бюджете не предусмотрено существенного увеличения финансирования медицины, и обвиняет правительство в нарушении обещаний.

Руководство LVSADA требует повысить расходы на отрасль на 13,5% и даже предлагает взять недостающие средства из оборонного бюджета. По словам профсоюза, “в 2026 году доля расходов на здравоохранение в ВВП снизится, что ухудшит доступность помощи”.

Однако, как отмечает Государственный контроль, соглашение между Минздравом и профсоюзом выполняется: зарплаты медиков уже почти достигли целевых показателей. В 2024 году средняя оплата труда в лечебных учреждениях на 40% превышала установленный норматив, и к 2029 году должна удвоиться по сравнению со средней по экономике.

Тем не менее, глава профсоюза Валдис Керис настаивает, что без дополнительного финансирования “качество медицины резко ухудшится” и обещает акции протеста.

Журналисты nra.lv указывают, что сама организация живёт весьма обеспеченно. По отчёту LVSADA за 2024 год, её оборот превысил 1 млн евро, из которых 286 тысяч потрачено на зарплаты шести сотрудников, включая председателя и его заместителя. В среднем каждый получает около 4000 евро в месяц после уплаты налогов.

Для сравнения, у Латвийской ассоциации врачей, где работает 18 человек, расходы на оплату труда составляют 202 тысячи евро в год, а у Ассоциации медсестёр — всего 25 тысяч евро.

Эксперты напоминают, что действующий план повышения зарплат медработников рассчитан до 2029 года и уже выполняется. Поэтому требование о срочном увеличении расходов и угрозы забастовкой выглядят преждевременно.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (1)

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

