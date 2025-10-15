Профсоюз работников здравоохранения и социального ухода (LVSADA) заявил о готовности начать забастовку и выразить недоверие министру здравоохранения Хосаму Абу Мери. Организация утверждает, что в новом бюджете не предусмотрено существенного увеличения финансирования медицины, и обвиняет правительство в нарушении обещаний.

Руководство LVSADA требует повысить расходы на отрасль на 13,5% и даже предлагает взять недостающие средства из оборонного бюджета. По словам профсоюза, “в 2026 году доля расходов на здравоохранение в ВВП снизится, что ухудшит доступность помощи”.

Однако, как отмечает Государственный контроль, соглашение между Минздравом и профсоюзом выполняется: зарплаты медиков уже почти достигли целевых показателей. В 2024 году средняя оплата труда в лечебных учреждениях на 40% превышала установленный норматив, и к 2029 году должна удвоиться по сравнению со средней по экономике.

Тем не менее, глава профсоюза Валдис Керис настаивает, что без дополнительного финансирования “качество медицины резко ухудшится” и обещает акции протеста.

Журналисты nra.lv указывают, что сама организация живёт весьма обеспеченно. По отчёту LVSADA за 2024 год, её оборот превысил 1 млн евро, из которых 286 тысяч потрачено на зарплаты шести сотрудников, включая председателя и его заместителя. В среднем каждый получает около 4000 евро в месяц после уплаты налогов.

Для сравнения, у Латвийской ассоциации врачей, где работает 18 человек, расходы на оплату труда составляют 202 тысячи евро в год, а у Ассоциации медсестёр — всего 25 тысяч евро.

Эксперты напоминают, что действующий план повышения зарплат медработников рассчитан до 2029 года и уже выполняется. Поэтому требование о срочном увеличении расходов и угрозы забастовкой выглядят преждевременно.