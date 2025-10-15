Английский бренд выкупил производство мороженого у Food Union

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Планируется, что после одобрения Совета по конкуренции к "Froneri" перейдет бизнес по производству мороженого в Латвии, после его выделения в отдельное юридическое лицо. Завершение сделки ожидается в ближайшие месяцы.

Бизнес по производству молочных продуктов, представленный предприятиями AО "Rīgas piena kombināts" и AО "Valmieras piens", не входит в сделку и останется в собственности "Food Union".

В ближайшие месяцы после консультаций с представителями сотрудников "Food Union" разработает план разделения производства мороженого и молочных продуктов в Латвии. Руководящие команды обоих бизнесов будут сформированы из нынешних сотрудников "Food Union Latvia".

Как отмечает "Food Union", разделение позволит сосредоточиться на главных категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке Латвии и Балтии, а также на экспортных рынках.

"В последние годы усовершенствованная коммерческая стратегия, ориентированная на категории продуктов с высокой добавленной стоимостью, привела к росту доли рынка на внутренних рынках Балтии и двузначному росту на экспортных рынках Западной Европы и Ближнего Востока, в первую очередь в крупных торговых сетях. Спрос на качественные, свежие и полезные молочные продукты растет, и оставшийся молочный бизнес с историческими предприятиями "Rīgas piena kombināts" и "Valmieras piens" продолжит выполнять это обещание", - отметил генеральный директор "Food Union" в Европе и Латвии Артур Чирьевский.

"Froneri" - международная компания, созданная в 2016 году как совместное предприятие "Nestlé" и "PAI Partners". Она представлена более чем в 25 странах, ее годовой оборот превышает 5 млрд евро, а штат насчитывает более 12 000 сотрудников.

"Food Union Europe" - ведущая компания по производству мороженого, молочной и замороженной продукции, работающая в основном в странах Скандинавии, Балтии и Румынии. Компания принадлежит инвестиционному фонду "PAG Private Equity". В компании работает более 2200 сотрудников, а ее годовой оборот превышает 300 млн евро.