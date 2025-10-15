Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Английский бренд выкупил производство мороженого у Food Union

15 октября, 2025

Бизнес 0 комментариев

Одна из крупнейших в мире компаний по производству мороженого "Froneri" заключила соглашение о приобретении европейского бизнеса по производству мороженого компании "Food Union", включая производство мороженого в Латвии, сообщили в "Food Union".

Финансовые детали сделки не разглашаются.

Планируется, что после одобрения Совета по конкуренции к "Froneri" перейдет бизнес по производству мороженого в Латвии, после его выделения в отдельное юридическое лицо. Завершение сделки ожидается в ближайшие месяцы.

Бизнес по производству молочных продуктов, представленный предприятиями AО "Rīgas piena kombināts" и AО "Valmieras piens", не входит в сделку и останется в собственности "Food Union".

В ближайшие месяцы после консультаций с представителями сотрудников "Food Union" разработает план разделения производства мороженого и молочных продуктов в Латвии. Руководящие команды обоих бизнесов будут сформированы из нынешних сотрудников "Food Union Latvia".

Как отмечает "Food Union", разделение позволит сосредоточиться на главных категориях продуктов с высокой добавленной стоимостью на внутреннем рынке Латвии и Балтии, а также на экспортных рынках.

"В последние годы усовершенствованная коммерческая стратегия, ориентированная на категории продуктов с высокой добавленной стоимостью, привела к росту доли рынка на внутренних рынках Балтии и двузначному росту на экспортных рынках Западной Европы и Ближнего Востока, в первую очередь в крупных торговых сетях. Спрос на качественные, свежие и полезные молочные продукты растет, и оставшийся молочный бизнес с историческими предприятиями "Rīgas piena kombināts" и "Valmieras piens" продолжит выполнять это обещание", - отметил генеральный директор "Food Union" в Европе и Латвии Артур Чирьевский.

"Froneri" - международная компания, созданная в 2016 году как совместное предприятие "Nestlé" и "PAI Partners". Она представлена более чем в 25 странах, ее годовой оборот превышает 5 млрд евро, а штат насчитывает более 12 000 сотрудников.

"Food Union Europe" - ведущая компания по производству мороженого, молочной и замороженной продукции, работающая в основном в странах Скандинавии, Балтии и Румынии. Компания принадлежит инвестиционному фонду "PAG Private Equity". В компании работает более 2200 сотрудников, а ее годовой оборот превышает 300 млн евро.

21.10.2025
«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

