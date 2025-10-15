СГБ предлагала УГДМ лишить гражданства двух жителей Латвии: за что?

В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые оказывают поддержку странам или лицам, совершившим геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или если лицо само участвовало в совершении таких деяний.

В свое время прозвучала идея использовать этот закон для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена, но этого до сих пор не произошло.

Одним из тех, кто был лишен латвийского гражданства по инициативе СГБ, является Ильяс Бик-Булатов. В конце 2022 года СГБ возбудила против него уголовный процесс по подозрению в незаконном участии в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил. Он находится в розыске с 22 августа 2023 года, а летом прошлого года СГБ обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь его к уголовной ответственности. Несколько лет назад Бик-Булатов служил в Национальных вооруженных силах (НВС) и был уволен в результате дисциплинарного взыскания.

Также латвийского гражданства по инициативе СГБ была лишена Алина Герлиня, активистка российской политики соотечественников и наблюдатель на псевдореферендуме 2022 года в оккупированной Россией Донецкой области Украины.

В этом году СГБ начала десять процессов о лишении латвийского гражданства, но во всех случаях на основе положений закона о гражданстве, так как данные лица дополнительно получили российское гражданство. По имеющейся в распоряжении службы информации, пять из них в настоящее время гражданства Латвии уже лишены.

Также в этом году СГБ обратилась в УДГМ с просьбой аннулировать статус негражданина трем лицам в связи с получением ими российского гражданства.

В 2024 году СГБ просила УДГМ лишить латвийского гражданства пятерых лиц, а статуса негражданина - двух лиц, поскольку получила информацию о том, что они приняли российское гражданство в дополнение к уже имеющемуся у них статусу в Латвии.

В настоящее время СГБ не рассматривает вопрос о лишении латвийского гражданства кого-либо из граждан Латвии в связи с поддержкой агрессора.

СГБ отмечает, что лишить латвийского гражданства можно только тех лиц, которые в случае лишения гражданства не становятся апатридами, то есть лиц, которые в дополнение к латвийскому гражданству получили гражданство другой страны.