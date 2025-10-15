Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
СГБ предлагала УГДМ лишить гражданства двух жителей Латвии: за что?

15 октября, 2025

LETA

Служба государственной безопасности (СГБ) с 2023 года предлагала Управлению по делам гражданства и миграции (УДГМ) лишить латвийского гражданства двух человек, поддерживающих Россию, сообщили агентству ЛЕТА в СГБ.

В 2023 году Сейм принял поправки к закону о гражданстве, предусматривающие возможность лишения гражданства Латвии лиц, которые оказывают поддержку странам или лицам, совершившим геноцид, преступления против мира, преступления против человечности, военные преступления, подрывающие или угрожающие территориальной целостности, суверенитету и независимости демократических государств или конституционному строю, или если лицо само участвовало в совершении таких деяний.

В свое время прозвучала идея использовать этот закон для лишения латвийского гражданства российского миллиардера Петра Авена, но этого до сих пор не произошло.

Одним из тех, кто был лишен латвийского гражданства по инициативе СГБ, является Ильяс Бик-Булатов. В конце 2022 года СГБ возбудила против него уголовный процесс по подозрению в незаконном участии в войне в Украине на стороне российских вооруженных сил. Он находится в розыске с 22 августа 2023 года, а летом прошлого года СГБ обратилась в прокуратуру с просьбой привлечь его к уголовной ответственности. Несколько лет назад Бик-Булатов служил в Национальных вооруженных силах (НВС) и был уволен в результате дисциплинарного взыскания.

Также латвийского гражданства по инициативе СГБ была лишена Алина Герлиня, активистка российской политики соотечественников и наблюдатель на псевдореферендуме 2022 года в оккупированной Россией Донецкой области Украины.

В этом году СГБ начала десять процессов о лишении латвийского гражданства, но во всех случаях на основе положений закона о гражданстве, так как данные лица дополнительно получили российское гражданство. По имеющейся в распоряжении службы информации, пять из них в настоящее время гражданства Латвии уже лишены.

Также в этом году СГБ обратилась в УДГМ с просьбой аннулировать статус негражданина трем лицам в связи с получением ими российского гражданства.

В 2024 году СГБ просила УДГМ лишить латвийского гражданства пятерых лиц, а статуса негражданина - двух лиц, поскольку получила информацию о том, что они приняли российское гражданство в дополнение к уже имеющемуся у них статусу в Латвии.

В настоящее время СГБ не рассматривает вопрос о лишении латвийского гражданства кого-либо из граждан Латвии в связи с поддержкой агрессора.

СГБ отмечает, что лишить латвийского гражданства можно только тех лиц, которые в случае лишения гражданства не становятся апатридами, то есть лиц, которые в дополнение к латвийскому гражданству получили гражданство другой страны.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 "Dienas personība ar Veltu Puriņu" рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 "Nedēļa. Post Scriptum".

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

19:04

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

18:52

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

