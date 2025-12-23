Будьте готовы: в праздничные дни мошенники выдают себя за курьеров

"Latvijas pasts" опубликовал предупреждение, что сейчас особенно активно рассылаются мошеннические СМС, например, такие: "К вашей посылке применена таможенная пошлина, нажмите здесь", "Вашу посылку невозможно доставить из-за неверного адреса", а также сообщения о том, что оплатить доставку нужно немедленно.

В управлении по борьбе с киберпреступлениями Госполиции отмечают, что декабрь для мошенников - активное время рассылки фальшивых ссылок от имени курьерских служб.

"Если вы случайно нажали на ссылку и она далее ведет в интернет-банк, где нужно вводить PIN 1 и PIN 2, то мы однозначно рекомендуем этого не делать", - подчеркнула заместитель начальника 2-го отдела управления по борьбе с киберпреступлениями Солвита Слязде.

Введя по таким ссылкам персональные данные и коды, пользователь передает их в распоряжение мошенников. При этом мошенники могут выдавать себя за любое учреждение или поставщика услуг. По-прежнему активны и телефонные мошенники.

"Сейчас они выдают себя за сотрудников "Latvenergo" или фирм по замене счетчиков воды, а также представляются полицейскими и сотрудниками банков. Эти схемы особенно распространены", - предупреждает представитель Госполиции.

(Lsm.lv)