Рига без автостанции в центре: старая идея возвращается

Рижский вице-мэр Марис Спринджукс в эфире LTV напомнил о старой идее — перенести междугороднюю автостанцию из центра. По его словам, “автобусы не должны заезжать в центр города”. Эту позицию поддержал мэр Виестурс Кейнбергс, заявив, что в будущем в столице появятся “пункты мобильности”, где пассажиры будут пересаживаться на городской транспорт. “Автостанции в центре больше не будет, хотя сейчас без неё пока трудно обойтись”, — признал он.

Подобные планы в Риге обсуждаются десятилетиями. В XX веке вынос ключевых объектов за пределы центров, от театров до стадионов, считался модным трендом градостроительства. Однако мировая практика показала, что такие проекты редко приносят успех. В Берлине новая автостанция на окраине оказалась полупустой, а в Париже полицентрическая модель развития так и не улучшила транспортную ситуацию.

Для Риги, по мнению специалистов, подобное решение не подходит. Идея строительства новой станции в Торнякалнсе, на левом берегу Даугавы, обсуждалась раньше, но разделённость города рекой делает её труднодоступной для пассажиров.

“Люди не поедут на концертный зал или автостанцию в поля. Это уже доказано — там не возникает ни инфраструктуры, ни новых центров притяжения,” — отмечают урбанисты.

Аргумент о разгрузке центра, считают эксперты, также не выдерживает критики. Поток междугородних автобусов слишком мал, чтобы заметно влиять на транспорт. При этом перенос станции на окраину создаст дополнительные неудобства: “Пассажиры просто предпочтут личные автомобили.”

В большинстве европейских столиц, включая Лондон и Нью-Йорк, автостанции остаются в центральных районах — рядом с железнодорожными узлами. Такое расположение обеспечивает удобные пересадки и экономию времени.

Рижская автостанция сегодня находится рядом с Центральным вокзалом и остановкой 22-го автобуса до аэропорта. После открытия Rail Baltica это соединение станет ещё важнее.

“Искусственно ломать то, что работает хорошо, — неразумно,” — подытоживает автор комментария.