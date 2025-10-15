Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

eID-карту можно использовать без кард-ридера — запущено приложение «eID Scan» (2)

Редакция PRESS 15 октября, 2025 15:39

Выбор редакции 2 комментариев

Владельцы eID-карт в Латвии теперь могут подписывать документы и подтверждать личность без кард-ридера — прямо через телефон. Для этого создано бесплатное приложение «eID Scan», о котором рассказала представитель Латвийского государственного радиотелевизионного центра (LVRTC) Винета Спругайне в эфире Latvijas Radio.

Новое приложение работает как мобильный считыватель eID-карты: достаточно приложить карту к телефону с поддержкой NFC, ввести PIN-код — и можно подписывать документы или проходить электронную идентификацию.

«Раньше для eID-карты требовался кард-ридер, который нужно было подключать к компьютеру. Теперь достаточно телефона», — пояснила Спругаине.
С помощью «eID Scan» можно также дистанционно подписать договор на использование приложения «eParaksts mobile», не дожидаясь курьера или визита к нотариусу.

По словам эксперта по цифровой доступности Петериса Юрченко, новое приложение удобно тем, кто редко использует электронную подпись или не хочет проходить полную регистрацию в «eParaksts mobile».

Руководитель компании Possible Security Кирилл Соловьёв назвал запуск «eID Scan» «важным шагом в правильном направлении»:

«Теперь можно использовать электронную подпись без компьютера и не передавая копию своей личности третьим лицам. Это большой плюс для безопасности», — отметил он.

Представитель LVRTC добавила, что пользователям важно сохранять бдительность: время от времени появляются мошеннические письма, где говорится об «аннулировании» e-подписи с просьбой перейти по ссылке.

«Официальные уведомления не содержат ссылок. Все действия с e-подписью выполняются только в ваших приложениях — “eParaksts mobile” или “eID Scan”», — напомнила Спругайне.

Таким образом, новое приложение делает электронную подпись в Латвии доступнее, удобнее и безопаснее — без лишних устройств и траты времени.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
PTAC требует от Ride доказательств проверки возраста пользователей
Bitnews.lv 2 часа назад
Полиция просит обвинить тиктокера в хулиганстве и порче имущества
Bitnews.lv 2 часа назад
Ланга: «Брюссель не имеет права создавать опасность для латышей»
Bitnews.lv 2 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (2)

Важно 19:04

Важно 2 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (2)

Спорт 18:52

Спорт 2 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (2)

Важно 18:49

Важно 2 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (2)

Важно 18:34

Важно 2 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (2)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 2 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (2)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 2 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (2)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 2 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать