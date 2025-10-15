Новое приложение работает как мобильный считыватель eID-карты: достаточно приложить карту к телефону с поддержкой NFC, ввести PIN-код — и можно подписывать документы или проходить электронную идентификацию.

«Раньше для eID-карты требовался кард-ридер, который нужно было подключать к компьютеру. Теперь достаточно телефона», — пояснила Спругаине.

С помощью «eID Scan» можно также дистанционно подписать договор на использование приложения «eParaksts mobile», не дожидаясь курьера или визита к нотариусу.

По словам эксперта по цифровой доступности Петериса Юрченко, новое приложение удобно тем, кто редко использует электронную подпись или не хочет проходить полную регистрацию в «eParaksts mobile».

Руководитель компании Possible Security Кирилл Соловьёв назвал запуск «eID Scan» «важным шагом в правильном направлении»:

«Теперь можно использовать электронную подпись без компьютера и не передавая копию своей личности третьим лицам. Это большой плюс для безопасности», — отметил он.

Представитель LVRTC добавила, что пользователям важно сохранять бдительность: время от времени появляются мошеннические письма, где говорится об «аннулировании» e-подписи с просьбой перейти по ссылке.

«Официальные уведомления не содержат ссылок. Все действия с e-подписью выполняются только в ваших приложениях — “eParaksts mobile” или “eID Scan”», — напомнила Спругайне.

Таким образом, новое приложение делает электронную подпись в Латвии доступнее, удобнее и безопаснее — без лишних устройств и траты времени.