Сейм отстоял гражданство миллиардера Авена, хотя НО требовало объяснений

© LETA 15 октября, 2025 11:04

Новости Латвии 0 комментариев

Комиссия Сейма по запросам отклонила инициативу партии «Национальное объединение» (НО), которое потребовало, чтобы министр внутренних дел Рихард Козловскис  публично разъяснил ситуацию с лишением гражданства российского миллиардера Петра Авена.

Депутат Эдвин Шноре напомнил, что Авен включён в санкционные списки ЕС как лицо, поддерживавшее российскую политику в отношении Украины, и уже два года в Латвии идёт проверка, дающая основания лишить его гражданства. Однако, по словам Шноре, «проверка проведена, ничего не выявлено, и процесс дальше не движется».

«То, что это в интересах Авена, понятно. Но в интересах ли это государства — вопрос», — отметил депутат.

Козловскис отказался раскрывать подробности, заявив, что процесс не является политическим, и уточнил, что окончательное решение принимает Управление по делам гражданства и миграции (PMLP) только после заключений служб безопасности.

Министр подчеркнул, что политический контроль над спецслужбами осуществляет парламентская Комиссия по нацбезопасности, куда входят представители всех фракций. Именно туда, по словам главы фракции «Прогрессивные» Андриса Шуваева, партия намерена направить вопрос для дальнейшего рассмотрения.

Напомним, в 2022 году Сейм утвердил поправки к Закону о гражданстве, разрешающие лишать латвийского гражданства лиц, оказывавших значительную поддержку государствам или лицам, угрожавшим демократическим странам. При этом гражданства нельзя лишать лиц с единственным гражданством — то есть закон применяется только к лицам, имеющим двойное гражданство.

Пётр Авен получил гражданство Латвии в 2016 году. После начала войны в Украине он лишился ордена Трёх звезд и звания почётного доктора Латвийского университета.

