Латвия обогнала США! А также многие другие страны планеты, где?

Сейчас паспорт Сингапура признан самым сильным в мире — его обладатели могут путешествовать без визы в 193 страны. На втором месте — Южная Корея (190 направлений), на третьем — Япония (189).

Паспорт США занимает 12-е место, деля его с Малайзией. Обе страны обеспечивают безвизовый доступ в 180 из 227 территорий, учтённых в индексе Henley, который основывается на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Десять лет назад, в 2014 году, США были на первом месте, но с тех пор опустились на 11 позиций.

«США живут прошлым», — отметил глава Henley & Partners Кристиан Х. Кэлин.



«Ослабление американского паспорта за последнее десятилетие — не просто символическое. Это отражает изменения в глобальной мобильности и в балансе “мягкой силы”. Страны, открытые к сотрудничеству, идут вперёд, а те, что опираются на привилегии прошлого, — отстают».

Эксперты связывают падение позиций США с тем, что многие страны пересмотрели безвизовый режим для американцев. Так, Бразилия весной отменила безвизовый въезд для граждан США, а Вьетнам и Сомали не включили их в свои новые e-visa-программы.

В то же время Китай расширяет безвизовый режим для европейцев — в том числе граждан Германии и Франции.

Редактор CNN Business Ричард Квест отметил, что ухудшение позиций США также связано с ограничительной иммиграционной политикой последних лет:

«Да, это напрямую отражение политики администрации Дональда Трампа. Введённые тогда ограничения теперь влияют на то, как другие государства относятся к американским путешественникам».

Он добавил, что новые системы электронного разрешения на въезд (ETA) в ЕС и Великобритании также усложнили поездки:

«Конечно, состоятельные люди могут получить второе гражданство или “золотую визу”, но для обычного путешественника это ничего не меняет. Есть свой паспорт, есть своя страна — вот с этим и приходится жить», — иронизирует Квест.

Европейские страны в целом сохраняют стабильные позиции, тогда как Китай и ОАЭ стремительно поднимаются.

Так, Объединённые Арабские Эмираты за десять лет поднялись с 42-го на 8-е место, а Китай — с 94-го на 64-е, благодаря новым безвизовым соглашениям с Европой, Россией и странами Персидского залива.

Внизу рейтинга — Афганистан (24 безвизовые страны), за ним Сирия (26) и Ирак (29). Разрыв между самым «сильным» и самым «слабым» паспортом мира сейчас составляет 169 направлений.



Топ-10 паспортов 2025 года по версии Henley Passport Index:

1️⃣ Сингапур — 193

2️⃣ Южная Корея — 190

3️⃣ Япония — 189

4️⃣ Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария — 188

5️⃣ Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды — 187

6️⃣ Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция — 186

7️⃣ Австралия, Чехия, Мальта, Польша — 185

8️⃣ Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, ОАЭ, Великобритания — 184

9️⃣ Канада — 183

Латвия и Лихтенштейн — 182

11.Исландия, Литва — 181

12. США и Малайзия — 180