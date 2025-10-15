Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвия обогнала США! А также многие другие страны планеты, где?

15 октября, 2025

Pases.

Американский паспорт впервые за два десятилетия не вошёл в десятку самых «сильных» в мире, свидетельствует свежий рейтинг Henley Passport Index, измеряющий, сколько стран граждане могут посетить без визы. Этот индекс используют для оценки так называемой «силы паспорта». Как сообщает CNN, лидируют в новом рейтинге азиатские страны, а Латвия обошла Соединённые Штаты.

Сейчас паспорт Сингапура признан самым сильным в мире — его обладатели могут путешествовать без визы в 193 страны. На втором месте — Южная Корея (190 направлений), на третьем — Япония (189).

Паспорт США занимает 12-е место, деля его с Малайзией. Обе страны обеспечивают безвизовый доступ в 180 из 227 территорий, учтённых в индексе Henley, который основывается на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).

Десять лет назад, в 2014 году, США были на первом месте, но с тех пор опустились на 11 позиций.

«США живут прошлым», — отметил глава Henley & Partners Кристиан Х. Кэлин.


«Ослабление американского паспорта за последнее десятилетие — не просто символическое. Это отражает изменения в глобальной мобильности и в балансе “мягкой силы”. Страны, открытые к сотрудничеству, идут вперёд, а те, что опираются на привилегии прошлого, — отстают».

Эксперты связывают падение позиций США с тем, что многие страны пересмотрели безвизовый режим для американцев. Так, Бразилия весной отменила безвизовый въезд для граждан США, а Вьетнам и Сомали не включили их в свои новые e-visa-программы.

В то же время Китай расширяет безвизовый режим для европейцев — в том числе граждан Германии и Франции.

Редактор CNN Business Ричард Квест отметил, что ухудшение позиций США также связано с ограничительной иммиграционной политикой последних лет:

«Да, это напрямую отражение политики администрации Дональда Трампа. Введённые тогда ограничения теперь влияют на то, как другие государства относятся к американским путешественникам».

Он добавил, что новые системы электронного разрешения на въезд (ETA) в ЕС и Великобритании также усложнили поездки:

«Конечно, состоятельные люди могут получить второе гражданство или “золотую визу”, но для обычного путешественника это ничего не меняет. Есть свой паспорт, есть своя страна — вот с этим и приходится жить», — иронизирует Квест.

Европейские страны в целом сохраняют стабильные позиции, тогда как Китай и ОАЭ стремительно поднимаются.
Так, Объединённые Арабские Эмираты за десять лет поднялись с 42-го на 8-е место, а Китай — с 94-го на 64-е, благодаря новым безвизовым соглашениям с Европой, Россией и странами Персидского залива.

Внизу рейтинга — Афганистан (24 безвизовые страны), за ним Сирия (26) и Ирак (29). Разрыв между самым «сильным» и самым «слабым» паспортом мира сейчас составляет 169 направлений.


Топ-10 паспортов 2025 года по версии Henley Passport Index:
1️⃣ Сингапур — 193
2️⃣ Южная Корея — 190
3️⃣ Япония — 189
4️⃣ Германия, Италия, Люксембург, Испания, Швейцария — 188
5️⃣ Австрия, Бельгия, Дания, Финляндия, Франция, Ирландия, Нидерланды — 187
6️⃣ Греция, Венгрия, Новая Зеландия, Норвегия, Португалия, Швеция — 186
7️⃣ Австралия, Чехия, Мальта, Польша — 185
8️⃣ Хорватия, Эстония, Словакия, Словения, ОАЭ, Великобритания — 184
9️⃣ Канада — 183
Латвия и Лихтенштейн — 182
11.Исландия, Литва — 181
12. США и Малайзия — 180

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

