Выгорели почти половина: будни латвийских работников

15 октября, 2025 12:35

Новости Латвии 0 комментариев

Почти половина работников в Латвии — 44% — за последний год испытали признаки профессионального выгорания, показал опрос исследовательской компании Kantar. Всего 64% опрошенных отметили, что сталкивались с эмоциональными или психологическими трудностями.

Чаще всего симптомы выгорания испытывают женщины, молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет, а также работники образования, госструктур и крупных компаний. Среди рижан таких случаев больше, чем в других регионах.

Основные признаки — хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание брать новые задачи.

Около третьи опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться, они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвёртый для снятия стресса употребляет алкоголь, а каждый пятый прибегает к лекарствам.

Положительным сдвигом, по оценке социолога Сигне Канееевой, стало то, что число людей, готовых открыто говорить с работодателем о проблемах эмоционального выгорания, выросло с 42% в 2018 году до 46%. Тем не менее 41% работников всё ещё не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы обсуждать это на работе.

В то же время выросло число тех, кто решает эмоциональные проблемы при помощи безрецептурных или рецептурных препаратов — тенденция, которую эксперты считают тревожной.

Исследование проведено Kantar с 9 по 15 сентября 2025 года, в нём участвовали 910 работников.

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена

20:30

Важно 0 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней

20:26

Выбор редакции 0 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

