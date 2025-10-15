Выгорели почти половина: будни латвийских работников

Чаще всего симптомы выгорания испытывают женщины, молодые специалисты в возрасте от 18 до 24 лет, а также работники образования, госструктур и крупных компаний. Среди рижан таких случаев больше, чем в других регионах.

Основные признаки — хроническая усталость, тревожность, раздражительность и нежелание брать новые задачи.

Около третьи опрошенных признались, что им трудно сосредоточиться, они живут с постоянным чувством тревоги или страдают от бессонницы. Каждый четвёртый для снятия стресса употребляет алкоголь, а каждый пятый прибегает к лекарствам.

Положительным сдвигом, по оценке социолога Сигне Канееевой, стало то, что число людей, готовых открыто говорить с работодателем о проблемах эмоционального выгорания, выросло с 42% в 2018 году до 46%. Тем не менее 41% работников всё ещё не чувствуют себя достаточно уверенно, чтобы обсуждать это на работе.

В то же время выросло число тех, кто решает эмоциональные проблемы при помощи безрецептурных или рецептурных препаратов — тенденция, которую эксперты считают тревожной.

Исследование проведено Kantar с 9 по 15 сентября 2025 года, в нём участвовали 910 работников.