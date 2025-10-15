Разница в стоимости с северными соседями объясняется не только ситуацией на рынке, но и налоговой структурой, которая в Латвии ощутимо увеличивает конечную цену для потребителей. К биржевому тарифу добавляется налог с оборота (21%), а также плата за распределение и системные услуги, которые регулирует AS “Sadales tīkls”.

До 2022 года в счетах фигурировал также обязательный платёж за поддержку возобновляемой энергетики (OIK). Формально он отменён, однако связанные с ним расходы включены в общие сетевые тарифы, поэтому нагрузка на потребителя фактически осталась.

Кроме того, в счетах латвийцев остаются платежи на поддержку сети и резервные мощности, из-за чего реальные расходы за электричество выше, чем биржевая цена, особенно по сравнению с Финляндией.

Эксперты отмечают, что при одинаковой биржевой цене латвийские домохозяйства могут платить на 30–40% больше, чем жители Финляндии, где налоги на электроэнергию ниже, а сетевые тарифы частично субсидируются государством.

В то же время в Латвии пока не ожидается снижения цен — осенью спрос на электроэнергию растёт, а уровень гидроресурсов в Скандинавии остаётся низким.