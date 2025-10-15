Когда готовиться к первому гололёду на дорогах? Синоптики предупреждают

В четверг и пятницу небо будет преимущественно облачным, местами возможны кратковременные дожди. В конце недели облаков станет меньше, а ветер сменится с западного на северный.

Четверг станет самым тёплым днём недели: температура воздуха поднимется до +9…+14 градусов. В пятницу ожидается +6…+11, ночью — от +3 до +8.

В выходные дни погода будет в основном солнечной, местами возможны лёгкие осадки и утренняя дымка.

В ночь на субботу и в воскресенье утром температура в большинстве регионов опустится до 0…–3 градусов, на отдельных участках дорог возможен гололёд. Днём воздух прогреется до +6…+11 градусов.

Синоптики уточняют, что появление гололёда связано с приходом холодного воздуха в конце недели. Уже в воскресенье вечером с Атлантики начнёт поступать тёплый фронт, поэтому в начале следующей недели ночи станут мягче, но возрастёт вероятность дождей.

На следующей неделе температура постепенно повысится, особенно ночью, однако вернутся и дожди.