Система долго не выдержит: уход за пожилыми требует все больше средств

В последние годы латвийские самоуправления всё больше тратят на уход за пожилыми. По данным Latvijas Radio, за пять лет сумма, выделяемая муниципалитетами на содержание взрослых в центрах ухода, почти удвоилась, достигнув почти 100 миллионов евро в год. Рост связан не только с инфляцией, но и с быстрым старением населения.

С 2015 по 2023 год число жителей старше 80 лет выросло на 17 000 человек. Демографическая «яма» и сокращение числа налогоплательщиков означают, что система ухода за старшим поколением в ближайшие десятилетия окажется под двойным давлением — финансовым и кадровым.

«Через двадцать лет в Европейском союзе число людей, нуждающихся в уходе, удвоится. Каждой стране придётся искать устойчивое решение», — отметил директор департамента социальной политики Министерства благосостояния А́лдис Дудиньш.

Сегодня в Латвии уход обеспечивают самоуправления, Красный Крест, частные компании и НПО. Самые большие расходы приходятся на Ригу: более половины всего городского бюджета в социальной сфере уходит на уход в домах престарелых и на дому. В 2024 году столица потратила 41 миллион евро на уход в домашних условиях и ещё 23 миллиона — на пансионаты.

В Гулбене и Южной Курземе цифры меньше, но тенденция та же: муниципальные расходы на уход растут ежегодно на десятки процентов. В Южной Курземе содержание одного постояльца обходится от 960 до 1200 евро в месяц, а всего самоуправление тратит свыше миллиона евро в год.

Старение и новые реалии
По словам генерального секретаря Латвийского Красного Креста Улдиса Ликопса, жители домов престарелых становятся всё более «тяжёлыми» — растёт число лежачих, людей с деменцией и психическими нарушениями.

«Клиенты становятся всё сложнее, — говорит Ликопс. — Всё чаще к нам попадают те, кто полностью утратил способность заботиться о себе».

Продолжительность жизни растёт, а вместе с ней и период, когда требуется уход. Растут и зарплаты сотрудников, на которые приходится основная часть расходов. Министерство благосостояния признаёт, что без увеличения бюджетных ассигнований или новой модели финансирования система долго не выдержит.

Пустые школы и новые пансионаты
Демографический сдвиг виден не только в статистике. В регионах, где закрываются школы, их здания всё чаще переоборудуют под дома престарелых.

«Этой весной мы открыли уже пятый пансионат в бывшей школе. Это символично и грустно — школы пустеют, а мест для ухода становится больше», — отмечает Ликопс.

В Гулбенском крае уже три такие школы превратились в постоянные центры ухода.

Поиск новой модели
В этом году завершилось исследование Министерства благосостояния о том, как в будущем финансировать систему ухода. Эксперты предложили четыре варианта возможного решения проблемы ухода за пожилыми латвийцами:

Полностью государственный — с увеличением дотаций и перераспределением функций самоуправлений.
Личный — когда расходы несёт сам человек или его семья, возможно через страхование.
Смешанный — участие государства, самоуправлений и граждан.
Интегрированный — объединяющий социальную и медицинскую помощь (наиболее поддерживаемый специалистами).
Решение планируют рассмотреть после принятия бюджета-2026.

Люди и нагрузка
Острая проблема — нехватка работников. Работа физически и эмоционально тяжёлая, требует подготовки и терпения. Всё чаще нужны медсестры с опытом ухода за лежачими и психически больными. В некоторых странах ЕС эти функции уже выполняют трудовые мигранты, не владеющие местным языком. В Латвии пока обходятся своими силами, но кадровый резерв сокращается.

На фоне дефицита рук местные самоуправления ищут компромиссы. В сельских районах один из способов — жильё-общины, где пожилые живут рядом, а персоналу проще помогать всем сразу.

Латвия вступает в период, когда уход за пожилыми становится не вопросом милосердия, а центральной частью социальной экономики. И чем дольше общество откладывает системное решение, тем дороже оно обойдётся каждому налогоплательщику.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Загрузка

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

