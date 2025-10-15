Система долго не выдержит: уход за пожилыми требует все больше средств

С 2015 по 2023 год число жителей старше 80 лет выросло на 17 000 человек. Демографическая «яма» и сокращение числа налогоплательщиков означают, что система ухода за старшим поколением в ближайшие десятилетия окажется под двойным давлением — финансовым и кадровым.

«Через двадцать лет в Европейском союзе число людей, нуждающихся в уходе, удвоится. Каждой стране придётся искать устойчивое решение», — отметил директор департамента социальной политики Министерства благосостояния А́лдис Дудиньш.

Сегодня в Латвии уход обеспечивают самоуправления, Красный Крест, частные компании и НПО. Самые большие расходы приходятся на Ригу: более половины всего городского бюджета в социальной сфере уходит на уход в домах престарелых и на дому. В 2024 году столица потратила 41 миллион евро на уход в домашних условиях и ещё 23 миллиона — на пансионаты.

В Гулбене и Южной Курземе цифры меньше, но тенденция та же: муниципальные расходы на уход растут ежегодно на десятки процентов. В Южной Курземе содержание одного постояльца обходится от 960 до 1200 евро в месяц, а всего самоуправление тратит свыше миллиона евро в год.

Старение и новые реалии

По словам генерального секретаря Латвийского Красного Креста Улдиса Ликопса, жители домов престарелых становятся всё более «тяжёлыми» — растёт число лежачих, людей с деменцией и психическими нарушениями.

«Клиенты становятся всё сложнее, — говорит Ликопс. — Всё чаще к нам попадают те, кто полностью утратил способность заботиться о себе».

Продолжительность жизни растёт, а вместе с ней и период, когда требуется уход. Растут и зарплаты сотрудников, на которые приходится основная часть расходов. Министерство благосостояния признаёт, что без увеличения бюджетных ассигнований или новой модели финансирования система долго не выдержит.

Пустые школы и новые пансионаты

Демографический сдвиг виден не только в статистике. В регионах, где закрываются школы, их здания всё чаще переоборудуют под дома престарелых.

«Этой весной мы открыли уже пятый пансионат в бывшей школе. Это символично и грустно — школы пустеют, а мест для ухода становится больше», — отмечает Ликопс.

В Гулбенском крае уже три такие школы превратились в постоянные центры ухода.

Поиск новой модели

В этом году завершилось исследование Министерства благосостояния о том, как в будущем финансировать систему ухода. Эксперты предложили четыре варианта возможного решения проблемы ухода за пожилыми латвийцами:

Полностью государственный — с увеличением дотаций и перераспределением функций самоуправлений.

Личный — когда расходы несёт сам человек или его семья, возможно через страхование.

Смешанный — участие государства, самоуправлений и граждан.

Интегрированный — объединяющий социальную и медицинскую помощь (наиболее поддерживаемый специалистами).

Решение планируют рассмотреть после принятия бюджета-2026.

Люди и нагрузка

Острая проблема — нехватка работников. Работа физически и эмоционально тяжёлая, требует подготовки и терпения. Всё чаще нужны медсестры с опытом ухода за лежачими и психически больными. В некоторых странах ЕС эти функции уже выполняют трудовые мигранты, не владеющие местным языком. В Латвии пока обходятся своими силами, но кадровый резерв сокращается.

На фоне дефицита рук местные самоуправления ищут компромиссы. В сельских районах один из способов — жильё-общины, где пожилые живут рядом, а персоналу проще помогать всем сразу.

Латвия вступает в период, когда уход за пожилыми становится не вопросом милосердия, а центральной частью социальной экономики. И чем дольше общество откладывает системное решение, тем дороже оно обойдётся каждому налогоплательщику.