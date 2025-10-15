«Акциз на пиво за десять лет вырос на 300%, а на крепкий алкоголь — лишь на 74%. Получается, пиво объявлено главной проблемой страны», — заявил член правления “Cēsu alus” Густавс Затлерс.

Из-за налогового давления в последние годы иностранные концерны один за другим скупают латвийские пивоварни: “Valmiermuiža”, “Bauskas alus”, “Piebalgas alus”. По словам Рейниса Плявиньша, владельца “Labietis”, маленькие пивоварни едва выживают:

«Мы ещё в школе были, когда стало ясно — для Латвии пивная отрасль неважна. А пока бутылка пива дорожает, удар от крепкого алкоголя становится сильнее. Мы никому не будем нужны, пока не станем нужны себе».

Пивовары жалуются и на то, что им трудно попасть на крупные мероприятия в стране, где участие часто получают импортные бренды.

Ассоциация предлагает снизить темпы роста акциза на пиво в следующем году и компенсировать это повышением налогов на крепкий алкоголь.

В Министерстве экономики обещают выслушать предложения, но конкретных решений пока нет. «Это тревожно, ведь пиво — одна из немногих отраслей, по которой Латвию знают в мире. Но мы не можем удвоить внутреннее потребление, чтобы помочь отрасли», — отметил парламентский секретарь министерства Юргис Миезайнис (СЗК).

Вопрос о новых акцизах включён в пакет госбюджета на 2025 год, который Сейм начнёт рассматривать уже завтра.