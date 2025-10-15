Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Латвийские пивовары проигрывают водке — минэкономики разводит руками (1)

Редакция PRESS 15 октября, 2025 11:21

Бизнес 1 комментариев

Латвийские пивовары снова стучатся в двери Сейма. Представители отрасли выступили с критикой государственной политики, которая, по их словам, благоприятствует крепкому алкоголю, но ставит в невыгодное положение местных производителей пива.

«Акциз на пиво за десять лет вырос на 300%, а на крепкий алкоголь — лишь на 74%. Получается, пиво объявлено главной проблемой страны», — заявил член правления “Cēsu alus” Густавс Затлерс.

Из-за налогового давления в последние годы иностранные концерны один за другим скупают латвийские пивоварни: “Valmiermuiža”, “Bauskas alus”, “Piebalgas alus”. По словам Рейниса Плявиньша, владельца “Labietis”, маленькие пивоварни едва выживают:

«Мы ещё в школе были, когда стало ясно — для Латвии пивная отрасль неважна. А пока бутылка пива дорожает, удар от крепкого  алкоголя становится сильнее. Мы никому не будем нужны, пока не станем нужны себе».

Пивовары жалуются и на то, что им трудно попасть на крупные мероприятия в стране, где участие часто получают импортные бренды.

Ассоциация предлагает снизить темпы роста акциза на пиво в следующем году и компенсировать это повышением налогов на крепкий алкоголь.

В Министерстве экономики обещают выслушать предложения, но конкретных решений пока нет. «Это тревожно, ведь пиво — одна из немногих отраслей, по которой Латвию знают в мире. Но мы не можем удвоить внутреннее потребление, чтобы помочь отрасли», — отметил парламентский секретарь министерства Юргис Миезайнис (СЗК).

Вопрос о новых акцизах включён в пакет госбюджета на 2025 год, который Сейм начнёт рассматривать уже завтра.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (1)

Важно 20:03

Важно 1 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Загрузка

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (1)

Важно 19:41

Важно 1 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

