«Будем радоваться и сердиться — по-латышски!» Ринкевич поздравил с Днём государственного языка (1)

15 октября, 2025

Новости Латвии 1 комментариев

LETA

"Латышский язык — совершенно особенный: им владеет лишь совсем небольшая часть жителей мира. В каком-то смысле мы уникальны, ведь у нас есть свой собственный — маленький, но богатый и красивый язык. Поэтому наш долг — беречь его и развивать", - написал в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня, 15 октября, когда в Латвии отмечается День государственного языка..
 
"Не только будем говорить по-латышски, но и слушать! Не только читать по-латышски, но и писать сами, чтобы язык не просто существовал, но и рос. Будем обсуждать, радоваться, удивляться и, когда нужно, сердиться — по-латышски!

Будем хранить и развивать наш особенный язык, нашу бесценную способность в повседневной жизни!

Поздравляю всех с Днём государственного языка!".

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова (1)

Важно 19:04

Важно 1 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет (1)

Спорт 18:52

Спорт 1 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня (1)

Важно 18:49

Важно 1 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам (1)

Важно 18:34

Важно 1 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке (1)

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 1 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании (1)

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 1 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил (1)

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 1 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

