"Латышский язык — совершенно особенный: им владеет лишь совсем небольшая часть жителей мира. В каком-то смысле мы уникальны, ведь у нас есть свой собственный — маленький, но богатый и красивый язык. Поэтому наш долг — беречь его и развивать", - написал в соцсетях президент Латвии Эдгар Ринкевич сегодня, 15 октября, когда в Латвии отмечается День государственного языка..



"Не только будем говорить по-латышски, но и слушать! Не только читать по-латышски, но и писать сами, чтобы язык не просто существовал, но и рос. Будем обсуждать, радоваться, удивляться и, когда нужно, сердиться — по-латышски!