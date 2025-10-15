Исключения могут касаться только иностранных СМИ, вещающих на другом языке и ретранслируемых в Латвии.

Бутанс отмечает, что местные теле- и радиоканалы являются важной частью информационного пространства Латвии, поэтому закономерно, что двуязычие на рекламном рынке также должно быть упразднено. "Реклама, как и любая другая общественная коммуникация в Латвии, должна укреплять позиции государственного языка - это также вопрос безопасности", - подчеркнул депутат.

Реклама формирует общественную среду и влияет на языковые привычки населения, поэтому использование госязыка в рекламе также должно быть последовательным, отмечают в партии.