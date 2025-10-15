Определено самое ценное предприятие Латвии: кто ж это?

Второе место в этом году заняло АО "Latvenergo", третье - АО "Latvijas valsts meži".

Общая стоимость включенных в рейтинг предприятий по сравнению с прошлым годом выросла на 12%.

В том числе стоимость "Swedbank Baltics" оценивается в 6,03 млрд евро. По сравнению с предыдущим годом компания увеличила стоимость на 1,69 млрд евро, или 40%.

Стоимость "Latvenergo" оценивается в 4,57 млрд евро, что почти на 14% больше, чем годом ранее, а стоимость "Latvijas valsts meži" - в 1,408 млрд евро, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом.

На четвертом месте - ООО "Mikrotīkls" стоимостью 1,184 млрд евро, которая выросла на 19%. На пятом месте - ООО "Maxima Latvija", стоимость которого выросла на 1% до 820,3 млн евро, на шестом - "SEB banka" со стоимостью 749,1 млн евро, что больше на 27%.

На седьмом месте банк "Citadele", стоимость которого выросла на 28% до 649,3 млн евро. Восьмое место заняло ООО "Latvijas mobilais telefons" - 610,8 млн евро, что на 9% больше. На девятом месте - АО "Augstsprieduma tīkls", стоимость которого снизилась на 4% до 607,7 млн евро, на десятом месте - "airBaltic" стоимостью 542,6 млн евро, что больше на 75%.

В этом году в "Tоп 101" вошли 14 новичков, шесть из которых, улучшив показатели, попали в список самых ценных предприятий повторно. Общая стоимость новых предприятий в рейтинге составляет 1,38 млрд евро. Самое ценное предприятие среди новичков - небанковский кредитор "Eleving Group" стоимостью 194,7 млн евро, занявший 28-е место.

Список самых ценных предприятий Латвии с 2005 года составляют "Prudentia" и "Nasdaq Riga" при информационной поддержке "Firmas.lv".

С 2020 года "Prudentia" в сотрудничестве с "Nasdaq Tallinn" также составляет рейтинг наиболее ценных эстонских предприятий.

