Определено самое ценное предприятие Латвии: кто ж это?

© LETA 15 октября, 2025 17:11

Новости Латвии 0 комментариев

Статус самого ценного предприятия Латвии уже четвертый год подряд получает АО "Swedbank Baltics", свидетельствует составленный "Nasdaq Riga" и "Prudentia" рейтинг наиболее ценных предприятий страны в 2025 году "Toп 101".

Второе место в этом году заняло АО "Latvenergo", третье - АО "Latvijas valsts meži".

Общая стоимость включенных в рейтинг предприятий по сравнению с прошлым годом выросла на 12%.

В том числе стоимость "Swedbank Baltics" оценивается в 6,03 млрд евро. По сравнению с предыдущим годом компания увеличила стоимость на 1,69 млрд евро, или 40%.

Стоимость "Latvenergo" оценивается в 4,57 млрд евро, что почти на 14% больше, чем годом ранее, а стоимость "Latvijas valsts meži" - в 1,408 млрд евро, что на 15% меньше по сравнению с предыдущим годом.

На четвертом месте - ООО "Mikrotīkls" стоимостью 1,184 млрд евро, которая выросла на 19%. На пятом месте - ООО "Maxima Latvija", стоимость которого выросла на 1% до 820,3 млн евро, на шестом - "SEB banka" со стоимостью 749,1 млн евро, что больше на 27%.

На седьмом месте банк "Citadele", стоимость которого выросла на 28% до 649,3 млн евро. Восьмое место заняло ООО "Latvijas mobilais telefons" - 610,8 млн евро, что на 9% больше. На девятом месте - АО "Augstsprieduma tīkls", стоимость которого снизилась на 4% до 607,7 млн евро, на десятом месте - "airBaltic" стоимостью 542,6 млн евро, что больше на 75%.

В этом году в "Tоп 101" вошли 14 новичков, шесть из которых, улучшив показатели, попали в список самых ценных предприятий повторно. Общая стоимость новых предприятий в рейтинге составляет 1,38 млрд евро. Самое ценное предприятие среди новичков - небанковский кредитор "Eleving Group" стоимостью 194,7 млн евро, занявший 28-е место.

Список самых ценных предприятий Латвии с 2005 года составляют "Prudentia" и "Nasdaq Riga" при информационной поддержке "Firmas.lv".

С 2020 года "Prudentia" в сотрудничестве с "Nasdaq Tallinn" также составляет рейтинг наиболее ценных эстонских предприятий.
 

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

