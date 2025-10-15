Выигравший в лотерею житель Талси рассказал, как потратит деньги

«Было обычной утро рабочего дня, и я решил сыграть в лотерею перед работой», — рассказывает победитель. Он решил потратить на лотерею 2 евро, поэтому купил два билета «Счастливая семёрка».

Первый оказался без приза, но на втором «одна за другой начали выпадать семёрки, и в конце концов все четыре совпали! В тот момент я не мог поверить своим глазам», — говорит он.

«Сначала я рассказал радостную новость брату, потом папе и маме. Они сказали: „Наконец-то мне тоже повезло“», — вспоминает победитель.

Мужчина участвует в лотереях уже около десяти лет, и до сих пор его самый большой выигрыш в спортивной лотерее составил 500 евро.

Говоря о планах на будущее, победитель признался, что часть выигрыша потратит на практические нужды: «Мне нужно починить машину, немного отдам маме, а на остальное куплю инструменты для работы или вложу в ремонт дома». Он также пожелал удачи другим игрокам: «Пусть и у других всё получится!» .