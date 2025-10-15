Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Инфектологи рассказали о распространении гриппа в Латвии

© LETA 15 октября, 2025 18:18

Новости Латвии 0 комментариев

На минувшей неделе распространение гриппа и других острых респираторных инфекций сохранилось на низком уровне, но зарегистрировано пять смертей пациентов с подтвержденным "Covid-19", сообщили в Центре профилактики и контроля заболеваний (ЦПКЗ).

Грипп был клинически установлен у трех пациентов, что меньше, чем на предыдущей неделе, когда было зафиксировано 9,9 случая на 100 000 населения.

Случаи гриппа на минувшей неделе зарегистрированы в возрастной группе от 15 до 64 лет - два случая в Елгаве и один в Риге.

С начала сезона всего зарегистрировано 10 случаев гриппа. На минувшей неделе не поступало сообщений о смертях пациентов с подтвержденным гриппом или с подозрением на него.

На минувшей неделе немного увеличилась доля положительных тестов на грипп в стационарных учреждениях. В стационарах на минувшей неделе на грипп были протестированы 214 пациентов, в четырех случаях был выявлен положительный результат, в том числе у трех пациентов определен грипп типа А и у одного - грипп типа В.

В свою очередь, доля положительных образцов в тестах на инфекцию "Covid-19" на минувшей неделе снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Были протестированы 329 пациентов, из которых у 11, или в 3,3% случаев, был подтвержден "Covid-19". Для сравнения: неделей ранее вирус был подтвержден в 7,7% случаев.

Вместе с тем, на минувшей неделе в больницы поступили 36 новых пациентов с "Covid-19", что столько же, сколько на прошлой неделе. Всего в стационарах лечились 77 пациентов с инфекцией "Covid-19", из них с основным диагнозом "Covid-19" было 37 человек, или 48,1% пациентов.

Доля лабораторно подтвержденных образцов вируса "SARS-CoV-2" за минувшую неделю снизилась по сравнению с предыдущей неделей с 11,4% до 8,3%.

С другими острыми респираторными инфекциями за неделю в практики семейных врачей обратились 970 пациентов, что в среднем составляет 1366 случаев на 100 000 жителей и немного больше, чем на предыдущей неделе.

Доля пациентов с респираторными инфекциями составляет 20% от общего числа обратившихся к семейному врачу.

С признаками пневмонии за неделю к врачам обратились 34 пациента, что соответствует уровню предыдущей недели.

Кроме того, на минувшей неделе были госпитализированы 143 пациента с тяжелыми острыми респираторными инфекциями. Из них семь пациентов были помещены в отделения реанимации.

Увеличилась и доля положительных образцов респираторно-синцитиального вируса. На минувшей неделе 57 пациентов были протестированы на эту инфекцию, она подтверждена в четырех случаях.

С 6 по 12 октября школы посещало чуть меньше школьников, чем на предыдущей неделе - в среднем 91,9%. Самый низкий показатель посещаемости зафиксирован в Риге - 89,2%.

В этот период дошкольные учреждения посещало примерно столько же детей, что и на предыдущей неделе - в среднем 70,6%. Низший показатель посещаемости зафиксирован в Екабпилсском крае - 59,2%.

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

