Инфектологи рассказали о распространении гриппа в Латвии

Грипп был клинически установлен у трех пациентов, что меньше, чем на предыдущей неделе, когда было зафиксировано 9,9 случая на 100 000 населения.

Случаи гриппа на минувшей неделе зарегистрированы в возрастной группе от 15 до 64 лет - два случая в Елгаве и один в Риге.

С начала сезона всего зарегистрировано 10 случаев гриппа. На минувшей неделе не поступало сообщений о смертях пациентов с подтвержденным гриппом или с подозрением на него.

На минувшей неделе немного увеличилась доля положительных тестов на грипп в стационарных учреждениях. В стационарах на минувшей неделе на грипп были протестированы 214 пациентов, в четырех случаях был выявлен положительный результат, в том числе у трех пациентов определен грипп типа А и у одного - грипп типа В.

В свою очередь, доля положительных образцов в тестах на инфекцию "Covid-19" на минувшей неделе снизилась по сравнению с предыдущей неделей. Были протестированы 329 пациентов, из которых у 11, или в 3,3% случаев, был подтвержден "Covid-19". Для сравнения: неделей ранее вирус был подтвержден в 7,7% случаев.

Вместе с тем, на минувшей неделе в больницы поступили 36 новых пациентов с "Covid-19", что столько же, сколько на прошлой неделе. Всего в стационарах лечились 77 пациентов с инфекцией "Covid-19", из них с основным диагнозом "Covid-19" было 37 человек, или 48,1% пациентов.

Доля лабораторно подтвержденных образцов вируса "SARS-CoV-2" за минувшую неделю снизилась по сравнению с предыдущей неделей с 11,4% до 8,3%.

С другими острыми респираторными инфекциями за неделю в практики семейных врачей обратились 970 пациентов, что в среднем составляет 1366 случаев на 100 000 жителей и немного больше, чем на предыдущей неделе.

Доля пациентов с респираторными инфекциями составляет 20% от общего числа обратившихся к семейному врачу.

С признаками пневмонии за неделю к врачам обратились 34 пациента, что соответствует уровню предыдущей недели.

Кроме того, на минувшей неделе были госпитализированы 143 пациента с тяжелыми острыми респираторными инфекциями. Из них семь пациентов были помещены в отделения реанимации.

Увеличилась и доля положительных образцов респираторно-синцитиального вируса. На минувшей неделе 57 пациентов были протестированы на эту инфекцию, она подтверждена в четырех случаях.

С 6 по 12 октября школы посещало чуть меньше школьников, чем на предыдущей неделе - в среднем 91,9%. Самый низкий показатель посещаемости зафиксирован в Риге - 89,2%.

В этот период дошкольные учреждения посещало примерно столько же детей, что и на предыдущей неделе - в среднем 70,6%. Низший показатель посещаемости зафиксирован в Екабпилсском крае - 59,2%.