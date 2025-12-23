Пукание защищает мозг! Учёные шокированы

Сероводород давно известен биологии как сигнальная молекула. Он участвует в регуляции клеточного старения, воспаления и защиты нейронов от повреждений. Новое исследование было посвящено тому, как этот механизм работает в условиях, имитирующих развитие болезни Альцгеймера.

Эксперименты проводились на генетически модифицированных мышах. Учёные вводили животным соединение, которое медленно высвобождало сероводород в организме. Через 12 недель у таких усиленно пукающих мышей память и двигательные функции оказались примерно на 50 процентов лучше, чем у животных, не получавших это вещество.

Речь не идёт о запахах или внешних эффектах — только о биохимии. Пукание в данном случае важно лишь как индикатор того, что организм естественным образом производит сероводород. Учёные просто усилили уже существующий путь, чтобы проверить его влияние на работу мозга.

Авторы исследования подчёркивают, что результаты получены на животных и пока не означают готового лечения для людей. Но они показывают, что даже самые приземлённые физиологические процессы могут быть связаны с тонкими механизмами защиты нервной системы.

Иногда наука продвигается вперёд именно там, где культурные табу мешали задавать вопросы.