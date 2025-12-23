Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Пукание защищает мозг! Учёные шокированы

Редакция PRESS 23 декабря, 2025 09:19

Наука 0 комментариев

Испускание газов — обычная часть работы живого организма. При этом процессе в теле образуется сероводород, и именно он неожиданно заинтересовал нейробиологов. Исследователи из Johns Hopkins Medicine обнаружили, что эта молекула может играть защитную роль для клеток мозга при нейродегенеративных заболеваниях, включая болезнь Альцгеймера.

Сероводород давно известен биологии как сигнальная молекула. Он участвует в регуляции клеточного старения, воспаления и защиты нейронов от повреждений. Новое исследование было посвящено тому, как этот механизм работает в условиях, имитирующих развитие болезни Альцгеймера.

Эксперименты проводились на генетически модифицированных мышах. Учёные вводили животным соединение, которое медленно высвобождало сероводород в организме. Через 12 недель у таких усиленно пукающих мышей память и двигательные функции оказались примерно на 50 процентов лучше, чем у животных, не получавших это вещество.

Речь не идёт о запахах или внешних эффектах — только о биохимии. Пукание в данном случае важно лишь как индикатор того, что организм естественным образом производит сероводород. Учёные просто усилили уже существующий путь, чтобы проверить его влияние на работу мозга.

Авторы исследования подчёркивают, что результаты получены на животных и пока не означают готового лечения для людей. Но они показывают, что даже самые приземлённые физиологические процессы могут быть связаны с тонкими механизмами защиты нервной системы.

Иногда наука продвигается вперёд именно там, где культурные табу мешали задавать вопросы.

Отдать всю жизнь Латвии и оказаться лишним: старики вне закона
До 90% доходов латвийских крестьян — дотации ЕС. Сейчас их сокращают. Значит, хана?
Дочь Герберта Цукурса делится печальной новостью
Билингвальный скандал в автобусе: хочешь командовать — езжай на такси

В социальных сетях появилось видео, на котором молодой человек устроил дебош в одном из автобусов Rīgas satiksme. Мужчина на русском языке требовал, чтобы его выпустили до остановки. Водитель автобуса - на государственном, объяснял ему, что не может этого сделать.

Полиция начинает усиленные проверки на дорогах

В период праздников с сегодняшнего дня до 5 января полиция будет проводить усиленные проверки на дорогах, сообщили в Государственной полиции.

Трамп анонсировал постройку суперлинкоров типа «Трамп»

Военно-морские силы США разработают новый класс боевых кораблей под названием «Трамп» и построят два линкора — «крупнейших из когда-либо созданных», объявил президент США Дональд Трамп, выступая из своей резиденции в Мар-а-Лаго.

В споре Трампа с Данией за Гренландию глава МИД ЛР Браже встала на сторону… угадаете?

Реагируя на решение президента США Дональд Трамп назначить специального посланника по вопросам Гренландии с целью, чтобы Гренландия стала частью США, министр иностранных дел Латвии Байба Браже ("Новое Единство") подчеркнула, что принципы территориальной целостности и суверенитета имеют ключевое значение для обеспечения мира и стабильности, предотвращения войн и конфликтов во всем мире.

Уже воруют топливо из машин: 2.5 тонны за ночь!

В Аугшлигатне Лигатненской волости Цесисского района из нескольких транспортных средств было украдено около 2,5 тонн топлива, сообщили в Государственной полиции.

Два наезда на толпу людей в Европе: но вроде не теракты

ечером в понедельник на востоке Нидерландов автомобиль врезался в группу зрителей, ожидавших по бокам трассы начала парада сельскохозяйственной техники, украшенной рождественскими огнями.

Почему люди верят мошенникам и как подержать тех, кто попался: советы специалистов

Схемы обмана известны всем. Предупреждения звучат из каждого утюга. И все равно — человек берет трубку, слушает, выполняет инструкции, переводит деньги. А потом не может объяснить, что на него нашло. Почему так происходит и что делать близким, если это случилось с кем-то из семьи, об этом рассказывает rus.lsm.lv со ссылкой на программу «Кейс» .

