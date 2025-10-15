Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Силиня оправдывается за 500 российских граждан: Латвия создала для них возможности (1)

15 октября, 2025 18:25

Выбор редакции 1 комментариев

LETA

Латвия предоставила проживающим в стране гражданам России и реальные возможности, и выполнимые требования для продления видов на жительство. Об этом в интервью TV3 заявила премьер-министр Эвика Силиня («Новое Единство»).

По её словам, ужесточение правил было введено несколько лет назад как реакция на войну, начатую Россией. Тогда изменения в иммиграционном законе затронули около 25 000 человек, и большинство уже выполнили условия — сдали экзамен по государственному языку и подали документы на статус долгосрочного резидента ЕС.

«Это показывает, что государство обеспечило и возможность, и адекватные, выполнимые требования для получения разрешений», — отметила Силиня.
При этом около 500 граждан России не выполнили требования до установленного срока и теперь должны покинуть страну.

Согласно данным Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), на 1 октября у 841 гражданина России истёк срок действия вида на жительство. Часть из них подала новые заявления, однако их ещё проверит служба безопасности.

Информация о 483 лицах, не подавших документы, будет передана Пограничной службе. После проверки тем, кто не покинул Латвию, будут вручены предписания об отъезде.

В PMLP допускают, что часть этих людей уже уехала, просто не уведомив ведомство, а другие всё же могут подать заявления позже.

Премьер подчеркнула, что те, кто ещё не выполнил требования, по-прежнему могут выбрать — оформить документы или покинуть страну.

Проблема большой группы жителей Латвии, граждан России, рассматривалась в конце прошлой неделе в международных медиа. Так издание Politico сообщало, что  841 гражданину России должны будут покинуть Латвию до 13 октября, поскольку они не подтвердили знание латышского языка или не выполнили другие требования для продления вида на жительство. Тогда же МИД России подтвердил готовность страны принять граждан России, у которых аннулирован вид на жительство в Латвии. 

