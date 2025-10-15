Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

«Eurostat»: рост выпуска промышленной продукции в Латвии в августе был более значительным, чем в среднем по ЕС

© LETA 15 октября, 2025 18:58

Новости Латвии 0 комментариев

Объем выпуска промышленной продукции в Латвии в августе по сравнению с августом 2024 года увеличился на 2,5%, продемонстрировав более стремительный рост, чем в среднем по Евросоюзу (ЕС) и еврозоне, свидетельствуют опубликованные в среду статистическим управлением ЕС "Eurostat" данные о 26 странах блока.

Годовой прирост в августе зарегистрирован в 15 странах ЕС, по которым доступны данные, но самым стремительным он был в Ирландии (+28,6%), а далее следуют Люксембург (+9,5%) и Швеция (+8,3%). В Эстонии выпуск промышленной продукции вырос на 1,1%, в Литве - на 0,1%.

Среди 11 стран, где объем промышленного производства за год сократился, самый стремительный спад в этот период зафиксирован в Болгарии (-8,6%), затем в Словакии (-6,3%) и Дании (-5%).

И в ЕС, и в странах еврозоны выпуск промышленной продукции в августе по сравнению с аналогичным месяцем прошлого года увеличился на 1,1%, а по сравнению с предыдущим месяцем в ЕС выпуск промышленной продукции снизился на 1%, в еврозоне - на 1,2%.

По сравнению с июлем выпуск промышленной продукции сократился в 14 странах, при этом самый стремительный спад был в Германии (-5,2%), за которой следовали Греция (-4,5%) и Австрия (-3,1%). Наибольший рост отмечен в Ирландии (+9,8%), а далее в Люксембурге (+4,8%) и Швеции (+3,6%), в то время как на Кипре и в Словакии выпуск промышленной продукции остался на прежнем уровне. В Латвии, как и в Венгрии, выпуск промышленной продукции сократился на 2,3%, в Литве - вырос на 2,1%, а в Эстонии, как и на Мальте, зарегистрирован рост на 1,5%.

Данные по Бельгии недоступны.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 19:55 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 2 часа назад
«Если партнёр атакует, танец не получится» — Абу Мери о переговорах с медиками
Bitnews.lv 2 часа назад
Нидерланды: не доверяйте ИИ
Sfera.lv 4 часа назад
Латвия: странные зарплаты врачей
Sfera.lv 5 часов назад

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Читать
Загрузка

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

Читать

Водительские права в смартфоне и новые правила для водителей: ЕС утвердил реформу сегодня

Важно 18:49

Важно 0 комментариев

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

21 октября 2025 года Совет Европейского Союза официально утвердил реформу директивы о водительских удостоверениях, согласованную ранее с Европарламентом. Это решение завершает многолетние переговоры о модернизации правил вождения в Европе.

Читать

Обнаружен обгоревший труп мужчины. Полиция просит опознать его по вещам

Важно 18:34

Важно 0 комментариев

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

12 октября в Государственную полицию поступила информация о том, что в Лиепае, на бульваре Атмодас, загорелся садовый домик, в котором были обнаружены останки неустановленного мужчины.

Читать

Симптомы указывали на инсульт! Внуки спасли жизнь бабушке

ЧП и криминал 18:31

ЧП и криминал 0 комментариев

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Такие случаи редки, но они происходят. Даже самые маленькие члены семьи могут спасти чью-то жизнь. 

Читать

Ужин с монархами: Латвию посетят король и королева Дании

Новости Латвии 18:29

Новости Латвии 0 комментариев

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Король Дании Фредерик X и королева Мария посетят Латвию с государственным визитом 28 и 29 октября, сообщил агентству ЛЕТА советник президента Латвии Мартиньш Дрегерис.

Читать

Мальчик сам не рассказывал: почему многолетнее насилие над ребёнком никто не заметил

Новости Латвии 18:26

Новости Латвии 0 комментариев

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Тринадцатилетний мальчик из Лиепаи годами терпел побои от матери и отчима. Когда ребёнок наконец сбежал из дома, оказалось, что о происходящем не знали ни школа, ни соцслужба, ни соседи.

Читать