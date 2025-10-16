Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Рижане в недоумении от новых договоров RNP: что там не так?

© Lsm.lv 16 октября, 2025 09:34

Рижская дума рассматривает вопрос о выражении недоверия совету и правлению Rīgas namu pārvaldnieks. Этого требует оппозиция, считая, что предприятие не работает на благо жителей — главным образом из-за новых договоров по управлению домами. Недовольны ими и клиенты домоуправа. Внести ясность в спор должен Центр по защите прав потребителей (PTAC), сообщает программа LSM+ «Сегодня вечером». 

Столичные дома продолжают получать опросы с новыми договорами от Rīgas Namu pārvaldnieks. Пятиэтажка на улице Локомотивес уже получила — жители были в шоке.

«Нам прислали как будто это постановление суда. Держите. И даже если не будет кворума, даже если там два человека проголосует, он все равно вступит в силу. Даны были только две недели, там пачка юридических документов», — рассказал Гинтс Каунисте, житель дома на Локомотивес, 60.

Изучив их с помощью юриста, жители решили, что договор и по содержанию некорректный.

«Конфиденциальность — это, наверное, абсурдная ситуация. Говорить о договоре, о качестве, о ценах жители не вправе. Это как? Второй пункт, что они могут без нашего ведома принимать решения, брать наши деньги, без нашего ведома куда-то пускать на разные нужды. Третий. Что они могут часто менять приоритет ремонтных работ. Опять же, как?», — отметил Каунисте.

Оппозиция Рижской думы призывает снять с должностей руководство Rīgas Namu pārvaldnieks.

«Нам действительно очень странно видеть то, что руководству RNP требуется какое-то особое приглашение, чтобы оно все-таки прислушалось и к депутатам, и к клиентам. В последний момент, когда мы разговаривали с ними на комиссии, на комитете, они говорили, что они будут спорить с Центром защиты прав потребителей относительно редакции договоров», — сказала депутат Рижской думы Юлия Степаненко.

Отставку руководства RNP ранее уже отклонил комитет жилья и среды. Мэр Риги Виестур Клейнбергс также считает, что для этого нет оснований.

«Если не устраивает качество услуг, предоставляемых каким-либо из поставщиков, то, безусловно, стоит рассмотреть и других. Сейчас со своей стороны могу сказать, что я не могу вдаваться в такие детали, чтобы оценить, насколько этот договор хороший или плохой», — отметил Виестур Клейнбергс.

А вот кто может оценить — это Центр защиты прав потребителей. Именно это сейчас там и делают.

«Главные дискуссии идут о пунктах, связанных с управлением домовыми накоплениями и их передачей в распоряжение общности жильцов в случае расторжения договора, а также с правом управляющего в одностороннем порядке вносить изменения в договор. RNP выразил готовность как можно скорее внести исправления в свои проекты договоров. Пункты договора, которые являются неясными, подлежат толкованию в пользу потребителя», — отметили в PTAC.

Член правления муниципального домоуправа Мартиньш Паурс говорит, что опросы о новом договоре завершились уже примерно в 1500 столичных домов. 70% решили остаться под управлением RNP. Из них только 10% сказали в опросе «да», остальные — не набрали кворум.

«Мы ответственный управляющий, ответственный коммерсант. Есть вещи, которые мы объясним Центру по защите прав потребителей, и есть вещи, которые они, скорее всего, отзовут. Они поймут специфику отрасли. По тем вопросам, по которым мы договоримся, — да, мы их учтем», — заявил Паурс.

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние

Важно 20:17

Важно 0 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc

Важно 20:03

Важно 0 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 0 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе

Важно 19:41

Важно 0 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

«Не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят»: Светлана Чулкова

Важно 19:04

Важно 0 комментариев

«У меня не хватает литературных слов, чтобы описать, что они творят. Бюджет составляет 17 миллиардов, ну соберитесь, выделите несколько тысяч этим детям. Но нет, в школах приходится проводить благотворительные акции, чтобы собрать нужную сумму», - с депутатом Сейма, главой парламентской фракции «Стабильности!» Светланой Чулковой мы поговорили о том, на какие шиши будем жить в следующем году, о гендерных страстях вокруг Стамбульской конвенции, о лицемерии оппозиции в Сейме, и, конечно, о приключениях в Эстонии.

Шахматный гроссмейстер Даниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет

Спорт 18:52

Спорт 0 комментариев

Американский гроссмейстер и видеоблогер Дэниэль Народицкий скоропостижно скончался в возрасте 29 лет. Причину смерти не называют. Чемпион мира в 12 лет и любимец публики, он был широко известен как популяризатор шахмат, страсть к которым сформировала его жизнь.

