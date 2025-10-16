Рижане в недоумении от новых договоров RNP: что там не так?

Столичные дома продолжают получать опросы с новыми договорами от Rīgas Namu pārvaldnieks. Пятиэтажка на улице Локомотивес уже получила — жители были в шоке.

«Нам прислали как будто это постановление суда. Держите. И даже если не будет кворума, даже если там два человека проголосует, он все равно вступит в силу. Даны были только две недели, там пачка юридических документов», — рассказал Гинтс Каунисте, житель дома на Локомотивес, 60.

Изучив их с помощью юриста, жители решили, что договор и по содержанию некорректный.

«Конфиденциальность — это, наверное, абсурдная ситуация. Говорить о договоре, о качестве, о ценах жители не вправе. Это как? Второй пункт, что они могут без нашего ведома принимать решения, брать наши деньги, без нашего ведома куда-то пускать на разные нужды. Третий. Что они могут часто менять приоритет ремонтных работ. Опять же, как?», — отметил Каунисте.

Оппозиция Рижской думы призывает снять с должностей руководство Rīgas Namu pārvaldnieks.

«Нам действительно очень странно видеть то, что руководству RNP требуется какое-то особое приглашение, чтобы оно все-таки прислушалось и к депутатам, и к клиентам. В последний момент, когда мы разговаривали с ними на комиссии, на комитете, они говорили, что они будут спорить с Центром защиты прав потребителей относительно редакции договоров», — сказала депутат Рижской думы Юлия Степаненко.

Отставку руководства RNP ранее уже отклонил комитет жилья и среды. Мэр Риги Виестур Клейнбергс также считает, что для этого нет оснований.

«Если не устраивает качество услуг, предоставляемых каким-либо из поставщиков, то, безусловно, стоит рассмотреть и других. Сейчас со своей стороны могу сказать, что я не могу вдаваться в такие детали, чтобы оценить, насколько этот договор хороший или плохой», — отметил Виестур Клейнбергс.

А вот кто может оценить — это Центр защиты прав потребителей. Именно это сейчас там и делают.

«Главные дискуссии идут о пунктах, связанных с управлением домовыми накоплениями и их передачей в распоряжение общности жильцов в случае расторжения договора, а также с правом управляющего в одностороннем порядке вносить изменения в договор. RNP выразил готовность как можно скорее внести исправления в свои проекты договоров. Пункты договора, которые являются неясными, подлежат толкованию в пользу потребителя», — отметили в PTAC.

Член правления муниципального домоуправа Мартиньш Паурс говорит, что опросы о новом договоре завершились уже примерно в 1500 столичных домов. 70% решили остаться под управлением RNP. Из них только 10% сказали в опросе «да», остальные — не набрали кворум.

«Мы ответственный управляющий, ответственный коммерсант. Есть вещи, которые мы объясним Центру по защите прав потребителей, и есть вещи, которые они, скорее всего, отзовут. Они поймут специфику отрасли. По тем вопросам, по которым мы договоримся, — да, мы их учтем», — заявил Паурс.