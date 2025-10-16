Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Суббота Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Вт, 21. Октября Завтра: Severins, Urzula
Доступность

Во время оккупации латыши гораздо смелее отстаивали родной язык: исследователь (2)

Редакция PRESS 16 октября, 2025 10:24

Выбор редакции 2 комментариев

Сегодня, 15 октября 2025 года, в пятый раз законом установлен День государственного языка. По инициативе Президента Республики, доктора почётных наук Эгилса Левитса, 16 июня 2021 года Сейм дополнил статью 2 Закона «О праздниках, памятных датах и ​​памятных днях» словами «15 октября – День государственного языка», пишет доктор юридических наук и исследователь деятельности КГБ ЛССР Кристина Яриновска на nra.lv. Приведем некоторые фрагменты.

Выбор даты обусловлен тем, что статья 4 Конституции Латвийской Республики от 15 октября 1998 года гласит: «Государственным языком в Латвийской Республике является латышский язык». Важно, что в этот день мы чествуем не только латышский язык как язык наших предков и не только как душу латышского народа, но и статус государственного языка для латышского языка как одну из высших ценностей, конституционно закрепленных законом в Латвийской Республике. Ценность, которая еще ждет своего воплощения.

Много написано о языковых установках и о том, что владение государственным языком среди людей других национальностей отличается от его практического использования.

Ученые сходятся во мнении, что существенную роль играет и языковая пассивность самих латышей, которые недостаточно используют государственный язык в общении с людьми других национальностей.

Конечно, я также социолингвистически оцениваю это как проблему для долгосрочного статуса латышского языка как государственного, поскольку тот факт, что сами латыши часто допускают неформальное, повседневное общение на иностранных языках, является препятствием для движения к единому языковому пространству, а следовательно, и к единому обществу.

Социолингвисты уже много лет неустанно объясняют эту ситуацию на высоком академически качественном уровне, например, в коллективной монографии «Латвийская языковая установка: ценности, убеждения, практика» под руководством академика, доктора хабилитированных филологических наук Ины Друвиете в 2021 году. 

Институт латышского языка Латвийского университета и Агентство латышского языка Министерства образования и науки уже давно прилагают немало усилий к подобным разъяснениям, поэтому на этот раз я не буду подробно анализировать самоочевидную необходимость того, чтобы политики и государственные должностные лица не оказывали негативного влияния на позитивное языковое отношение к формированию государственного языка, публично выступая на русском языке или предоставляя новости на иностранном языке зарегистрированным в Латвии СМИ, и чтобы каждый латыш должен внести свой вклад в то, чтобы неформальное и повседневное публичное общение происходило на государственном языке. Я лишь подчеркну, что языковое отношение нашего народа к языковой среде бесценно.

Я хотела бы предложить не юридическое, а скорее историческое сравнение того, каким был статус государственного языка для нашего латышского языка в 1980-х годах, и что каждый из нас может сравнить с нынешним тоном, с нотами, регистрами и оттенками современной дискуссии 2025 года. Я хотела бы выдвинуть мягкую гипотезу о том, что определённые группы общества – конечно, в условиях неизбежной смены поколений, когда значительная часть участников дебатов 1980-х годов уже находится в Царствии Божьем – утратили понимание и смелость изменить закон в пользу реализации на практике функций государственного языка, уже прописанных в Конституции.

А именно, часть общества считает это неправильным, и, более того, не без помощи некоторых международных структур и отечественных пропагандистов укрепилось такое убеждение, что у общества Латвийской Республики нет моральных оснований для установления чётких и однозначных требований к государственному языку в публичной среде.

Такая ложная сдержанность, робость или критически оцениваемая скромность латвийской языковой политики основывается на мифе о том, что основные нормы закона настолько хороши, настолько достаточны, что остаётся только их реализовать, что необходимы лишь технические поправки к некоторым правилам Кабинета министров или даже внутренним актам, регулирующим процесс контроля за государственным языком.

Это не так. Закон о государственном языке не менялся с 9 декабря 1999 года, когда он был принят в начале работы 7-го Сейма. Прошло 26 лет, и вполне естественно, что нормы, принятые в результате глубоких компромиссов после того, как Президент Республики вернул на второе чтение закон, принятый 8 июля 1999 года, частично устарели и не отражают ни юридически необходимой степени правовой определённости, ни политически необходимой строгости.

Парадоксально, но даже в эпоху Атмоды часть общества вела себя гораздо смелее перед лицом оккупационного режима СССР, гарнизона Прибалтийского военного округа Вооружённых Сил СССР и репрессивных органов Комитета государственной безопасности Латвийской ССР. 

...Далее следует один из примеров автора...

-3 августа 1988 года младший научный сотрудник Института языка и литературы имени Андрея Упиша Академии наук Латвийской ССР Дзинтра Хирша опубликовала в «Учительской газете» статью под названием «Латышский язык в Латвии», в которой подчеркнула: «В настоящее время наблюдаются первые признаки второго этапа упадка языка. Поэтому для возрождения нашего языка совершенно необходимо признание латышского языка государственным на территории Латвии»...

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка
Рекомендательный виджет
Обновлено: 20:35 21.10.2025
ЕС утвердил реформу водительских прав
Bitnews.lv 2 часа назад
Онкология связана с ожирением
Sfera.lv 2 часа назад
Число получателей родительского пособия сократилось, но выплаты выросли
Bitnews.lv 2 часа назад
В среду в Латвии усилится облачность и подует холодный ветер
Bitnews.lv 2 часа назад
В Риге готовят проект нового футбольного стадиона
Bitnews.lv 3 часа назад
Ограбление в Лувре: украдены драгоценности Наполеона
Bitnews.lv 4 часа назад
Литва: он полетел
Sfera.lv 4 часа назад
Даугавпилс: за 3,5 млн. евро благоустроят городское озеро
Sfera.lv 4 часа назад

СМИ: Подготовка встречи Трампа и Путина приостановлена (2)

Важно 20:30

Важно 2 комментариев

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Власти США отменили подготовку к встречам Дональда Трампа и Владимира Путина, а также Марко Рубио и Сергея Лаврова в ближайшее время, сообщили СМИ со ссылкой на анонимного чиновника Белого дома.

Читать
Загрузка

Польша предупредила Путина о риске ареста при полете над ней (2)

Выбор редакции 20:26

Выбор редакции 2 комментариев

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Варшава пригрозила арестом Владимиру Путину в случае перелета через польскую территорию. Самолет российского лидера может быть принужден к посадке по ордеру Международного уголовного суда. 

Читать

Распознать курземский диалект? Задания второклассникам приводят в отчаяние (2)

Важно 20:17

Важно 2 комментариев

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Новая система обучения и требования приводят в отчаяние не только учителей, но и родителей, которые внимательно следят за успехами своих детей в школе и стараются им помочь. Однако далеко не всегда задания, которые требуют в школе, по силам самому ученику — и родителям хочется просто кричать от бессилия.

Читать

Легионеллы наступают: новая вспышка опасной инфекции в Латвии (2)

Новости Латвии 20:11

Новости Латвии 2 комментариев

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

В Латвии снова зафиксированы новые случаи легионеллёза — опасной инфекции, вызываемой бактериями Legionella. О мерах защиты от заболевания в эфире передачи TV24 “Dienas personība ar Veltu Puriņu” рассказала профессор Рижского университета Страдиня, главный врач Центра инфектологии RAKUS Байба Розентале.

Читать

«Война не прекратится, если россияне не почувствуют её на себе»: Пуданc (2)

Важно 20:03

Важно 2 комментариев

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Главный вопрос, который сегодня обсуждается во всём мире в связи с Украиной, — это возможные удары ракетами Tomahawk по глубине территории России. «Война не прекратится, если сама Россия этого не захочет, если её граждане не почувствуют на себе этот войну — вот в чём преимущество использования этих ракет», — сказал генерал-майор, командующий Национальными вооружёнными силами Латвии Каспарс Пуданc в программе TV24 “Nedēļa. Post Scriptum”.

Читать

«Не говорите маме, что она умирает»: Латвия единственная страна Европы без хосписного стационара (2)

Выбор редакции 19:51

Выбор редакции 2 комментариев

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

У соучредителя и одного из руководителей «Hospiss LV» Илзе Зосуле сердце горит за то, чтобы в Латвии смерть перестала быть табу: темой, опутанной страхом и незнанием. Её цель сделать так, чтобы уход из жизни стал не мучительным, а мирным и достойным, пишет jauns.lv. 

Читать

Депутату Рижской думы угрожают 700 000 колонистов. Она обратилась к Европе (2)

Важно 19:41

Важно 2 комментариев

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

В соцсети X (Twitter) депутат Рижской думы Лиана Ланга  призвала латвийских европарламентариев «объяснить Брюсселю, что во времена советской оккупации в Латвию уже прибыли 700 000 гражданских колонистов, которые продолжают представлять угрозу»

Читать