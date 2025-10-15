«Равномерно распределенное недовольство»: эксперты о новом бюджете

Главный экономист банка "Citadele" Карлис Пургайлис заявил агентству ЛЕТА, что подготовленный государственный бюджет на 2026 год можно считать бюджетом слабых компромиссов. Правительство пытается решить проблемы нескольких политически и структурно важных сфер, однако, по всей видимости, существенное влияние этот бюджет окажет главным образом на оборонную сферу. Между тем, сокращение публичных расходов в неприоритетных сферах остаётся недостаточным, что ведет к относительно высокому дефициту.

Пургайлис пояснил, что финансирование, выделенное на решение демографических проблем, скорее носит символический характер и однозначно недостаточно. По его словам, "эксперимент" по снижению налога на добавленную стоимость (НДС) на ключевые группы продовольственных товаров выглядит как предвыборный трюк и, скорее всего, не окажет ощутимого эффекта на потребителей.

"Разработанный бюджет не ориентирован на стимулирование экономического развития: вместо этого основным источником роста выступают инвестиции из Европейского союза (ЕС) и фондов оздоровления", - отмечает экономист.

Он подчеркивает, что в целом этот бюджет создает серьезные риски для финансовой устойчивости в будущем, а возвращение к более строгим фискальным ограничениям станет серьезным вызовом в последующие годы и может потребовать ощутимых мер экономии или повышения налогов.

"Если экономика Латвии под влиянием непредвиденных факторов столкнется с замедлением роста, на нас ляжет чрезмерное долговое бремя. Кроме того, растущий долг увеличивает риски того, что при резком изменении оценки финансового рынка по кредитному риску обслуживание долга может стать трудно осуществимым", - заявил Пургайлис.

Главный экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис в беседе с агентством ЛЕТА заявил, что при формировании бюджета выбран наиболее простой путь, который существенно не затрагивает вопросы увеличения налогов и расходов, но при этом обеспечивает финансирование обороны.

"Поскольку все эти меры несовместимы, это неизбежно отразится на росте государственного долга. Вероятно, полностью избежать этого без серьёзных потрясений было бы невозможно. Наибольшая критика касается недостаточной активности в ревизии расходов, где потенциал использован не в полной мере", - отметил Гашпуйтис.

Как отметил в беседе с агентством ЛЕТА главный экономист банка "Luminor" Петерис Страутиньш, можно сказать, что хорошо подготовленный государственный бюджет представляет собой "равномерно распределенное недовольство" и с этой точки зрения бюджет следующего года точно не является полным провалом.

По мнению Страутиньша, запланированный уровень дефицита в размере 3,3% от внутреннего валового продукта (ВВП) близок к оптимальному. Продуманная фискальная политика - это хорошо, однако снижение государственного долга до минимально возможного уровня - не единственная цель политики, добавил экономист.

"Бюджетный дефицит оправдан в ситуации, когда необходимо резко увеличить расходы на оборону, при этом экономика по-прежнему ощущает эффект войны и связанных с ней санкций. Если бы не они, экономика Латвии не провела бы предыдущие два года в состоянии почти "идеальной" стагнации, что сказалось на доходах бюджета", - заявил Страутиньш, подчеркнув, что важны не только объем, но и структура расходов.

Он пояснил, что одной из сфер, в которых расходы как часть ВВП превышают средний по ЕС уровень, является хозяйственная деятельность, включая государственные инвестиции. "По ним есть измеримые результаты, например, резко улучшилась статистика качества главных и региональных автодорог. Вложения в оборону также во многом отразятся как рост инвестиций", - объяснил экономист.

Он также подчеркнул, что баланс государственного бюджета необходимо оценивать в контексте общей финансовой ситуации в обществе. Если частный сектор формирует профицит, государственный дефицит становится более допустимым. Экономист отметил, что благодаря укреплению балансов частного сектора чистый внешний долг Латвии с 2010 года резко сократился и стабилизировался ниже 10% ВВП, по сравнению с 60% ВВП - самой высокой точкой во время глобального финансового кризиса.

"Можно согласиться со словами министра финансов о том, что в ситуации, когда после стагнации в ряде отраслей - прежде всего в строительстве и промышленности - ситуация стремительно улучшается, было бы рискованно угрожать этим зеленым росткам прогресса повышением налогов", - отметил Страутиньш.

Было бы хорошо, если бы дефицит оказался ниже психологически важного порога в 3%, однако на данный момент это не является трагедией, добавил он.

Как отмечает экономист, в следующем году государственный долг снова вырастет, и рост этой кривой следует приостановить после достижения целевого удельного веса оборонных расходов. Страутиньш полагает, что можно удержать соотношение долга к ВВП на уровне до 55%.

"В общественном секторе существуют значительные возможности для повышения эффективности. В частности, можно сократить расходы или хотя бы их соотношение к ВВП. При этом это следует делать планомерно и систематически", - отметил Страутиньш.

Как отмечает экономист, эффективность можно повысить за счет упорядочивания процессов, не прибегая к массовым увольнениям или сокращению услуг для общества. В качестве примера Страутиньш привел реформу системы закупок, которая сейчас находится на стадии законодательного оформления. По его мнению, другие возможности повышения эффективности связаны с оценкой долгосрочных целей политики.

Страутиньш пояснил, что, например, в Риге доля сферы образования в общем количестве рабочих мест составляет 8%, а в остальной Латвии - в среднем 15%, и этим обеспечивается существование многих маленьких школ. По его мнению, во многих случаях это просто отсрочка решений, так как численность населения продолжает стремительно сокращаться.

Страутиньш подчеркивает, что госбюджет будущего года не идеален и для его улучшения над упорядочением процессов надо работать все время, а не только во время формирования бюджета. При этом придется принимать решения, которые могут не понравиться части общества.

Главный экономист "Swedbank" Лива Зоргенфрейя также подчеркнула, что приоритетом бюджета на данный момент должна быть безопасность. Любые дополнительные расходы должны либо финансироваться за счет сокращений в других сферах, либо быть направлены на меры, которые существенно повышают потенциал экономического роста в будущем и, таким образом, окупятся.

Как поясняет экономист, такие инициативы, как снижение НДС на отдельные продовольственные товары, могут быть политически понятны, но вряд ли являются оптимальным решением. Гораздо полезнее было бы максимально стимулировать конкуренцию в розничной торговле и усилить возможности Совета по конкуренции. При этом существует высокая вероятность того, что снижение НДС, действующее сейчас в течение года, придется продлить, что в последующие годы ещё больше усугубит дефицит бюджета.

Она также подчеркнула, что в 2026 году планируется значительный объем инвестиций, связанных с фондами ЕС и фондом оздоровления, который будет существенно превышать показатели предыдущих лет.

Зоргенфрейя подчеркивает, что основной заботой остаются общий объем дефицита и масштабные планы заимствований. Дефицит бюджета на следующий год установлен на уровне 3,3%, а на 2027 год уже запланирован дефицит в размере 3,9%. Экономист отметила, что рост долга будет стремительным, однако хорошая новость заключается в том, что в Латвии в ближайшие годы долг останется ниже порогового уровня в 60% ВВП.

Зоргенфрейя отмечает, что расходы на обслуживание долга будут расти хотя бы потому, что будет расти объем долга.

"Хорошая новость заключается в том, что расходы Латвии на заимствования, например при оценке доходности 10-летних гособлигаций, остаются относительно стабильными. Тем не менее, мы - маленькая экономика на фоне большого мирового финансового рынка. При масштабных колебаниях на рынках, когда возникают опасения относительно долговечности в Европе, наши расходы на заимствования могут внезапно резко вырасти", - отметила Зоргенфрейя, подчеркнув, что поэтому у правительства должен быть четкий план по снижению высокого дефицита и стабилизации долга в последующие годы, в том числе после завершения действия клаузулы ЕС об исключительном положении.

